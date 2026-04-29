7 நாட்களில் கேரளா - தமிழ்நாடு டூர்: IRCTC-யின் அதிரடி பேக்கேஜ்

IRCTC South India Temple Tour: தென்னிந்தியாவில் தரிசிக்க வேண்டிய கோவில்கள் ஏராளமாக உள்ளன. அவற்றில் கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்கள் சில. இந்த மாநிலங்களுக்குச் சென்றால், கோவில்களைத் தரிசிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், கடற்கரைகளிலும் ஜாலியாக பொழுதைக் கழிக்கலாம். இக்காரணத்தினாலேயே, வாய்ப்பு கிடைக்கும்போதெல்லாம் பலர் இத்தலங்களுக்குச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். நீங்களும் இம்மாநிலங்களில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற கோவில்களைத் தரிசிக்க ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால், உங்களுக்காகவே ஒரு சிறப்பான சுற்றுலாத் தொகுப்பை (Tour Package) இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் இந்தப் பேக்கேஜ் என்ன? இதன் கட்டணம் எவ்வளவு? எந்தெந்த இடங்கள் இதில் கவர் ஆகும்? போன்ற முழு விவரங்களையும் இந்தக் கட்டுரையில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தென்னிந்திய ஆலயப் பயணம்
IRCTC சுற்றுலா நிறுவனம், "South India Temple Run" (தென்னிந்திய ஆலயப் பயணம்) எனும் பெயரில் ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா பயணம் மொத்தம் 6 இரவுகள் மற்றும் 7 பகல்கள் நீடிக்கும். இந்த தொகுப்பு கன்னியாகுமரி, மதுரை, ராமேஸ்வரம் மற்றும் திருவனந்தபுரம் போன்ற இடங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா, ஹைதராபாத்திலிருந்து விமானம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பயண விவரங்களைப் பின்வருமாறு...
பயணத் திட்டத்தின் முதல் முதல் நாள் காலை 6 மணிக்கு ஹைதராபாத்தில் இருந்து உங்கள் விமானப் பயணம் தொடங்குகிறது.திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தை அடைந்ததும், அங்குள்ள நடைமுறைகளை முடித்துவிட்டு, ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்த ஹோட்டலுக்குச் சென்று செக்-இன் (Check-in) செய்வீர்கள். காலை உணவை முடித்த பிறகு, பூவார் தீவு (Poovar Island) மற்றும் ஆழிமலை சிவன் கோவிலுக்குச் (Azhimala Shiva Temple) சென்று தரிசனம் செய்வீர்கள். அன்றைய இரவு திருவனந்தபுரத்திலேயே தங்குவீர்கள்.
இரண்டாம் நாள் அதிகாலையில் ஸ்ரீ அனந்த பத்மநாப சுவாமி ஆலயத்திற்குச் செல்வீர்கள். அங்கு சுவாமி தரிசனம் செய்த பிறகு, காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு ஹோட்டலில் இருந்து செக்-அவுட் (Check-out) செய்வீர்கள். பின்னர் அங்கிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு புறப்படுவீர்கள். கன்னியாகுமரியை அடைந்ததும், ஹோட்டலில் செக்-இன் (Check-in) செய்வீர்கள். மாலை வேளையில் அழகான சூரிய அஸ்தமனத்தைக் (Sunset) கண்டு மகிழ்வீர்கள். அன்றைய இரவு கன்னியாகுமரியிலேயே தங்குவீர்கள்.
மூன்றாம் நாள் காலை உணவை முடித்த பிறகு, விவேகானந்தர் பாறை நினைவிடம் (Rock Memorial) மற்றும் திருவள்ளுவர் சிலையைப் பார்வையிடுவீர்கள். அதனைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்து நீங்கள் ராமேஸ்வரத்திற்குப் புறப்படுவீர்கள். மாலை வேளையில் ராமேஸ்வரத்தைச் சென்றடைந்து, அன்றைய இரவு அங்கேயே தங்குவீர்கள்.
நான்காம் நாள் காலை உணவை முடித்த பிறகு, ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி ஆலய தரிசனம் செய்வீர்கள். அதன் பிறகு, தனுஷ்கோடியில் உள்ள பல புகழ்பெற்ற இடங்களையும் ஆலயங்களையும் பார்வையிடலாம். அன்றைய இரவு ராமேஸ்வரத்திலேயே இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அங்கு தங்குவீர்கள்.
ஐந்தாம் நாள் காலை உணவை முடித்த பிறகு, ஹோட்டலில் இருந்து செக்-அவுட் (Check-out) செய்துவிட்டு, அப்துல் கலாம் நினைவிடத்தைப் (Abdul Kalam Memorial) பார்வையிடுவீர்கள். அதன் பிறகு, அங்கிருந்து தஞ்சாவூருக்குப் புறப்படுவீர்கள். தஞ்சாவூரில் உலகப் புகழ்பெற்ற பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தைத் (தஞ்சை பெரிய கோவில்) தரிசனம் செய்வீர்கள். தரிசனம் முடிந்ததும், அங்கிருந்து திருச்சிக்கு (திருச்சிராப்பள்ளி) புறப்படுவீர்கள். அன்றைய இரவு திருச்சியிலேயே இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அங்கு தங்குவீர்கள்.
ஆறாம் நாள் காலை உணவை முடித்த பிறகு, உலகப் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதசுவாமி ஆலயத்தைத் தரிசனம் செய்வீர்கள். தரிசனம் முடிந்த பிறகு, அங்கிருந்து மதுரைக்குப் புறப்படுவீர்கள். மாலை வேளையில் மதுரையைச் சென்றடைந்து, அங்குள்ள ஹோட்டலில் செக்-இன் (Check-in) செய்வீர்கள். அன்றைய இரவு மதுரையிலேயே தங்குவீர்கள்.
ஏழாம் நாள் காலை உணவை முடித்த பிறகு, ஹோட்டலில் இருந்து செக்-அவுட் (Check-out) செய்துவிட்டு, உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தைத் தரிசனம் செய்வீர்கள். தரிசனம் முடிந்த பிறகு மதுரை விமான நிலையத்திற்குச் செல்வீர்கள். மதியம் 3 மணி அளவில் அங்கிருந்து விமானம் மூலம் ஹைதராபாத்திற்குப் புறப்படுவீர்கள். ஹைதராபாத் நகரைச் சென்றடைந்ததும், உங்கள் இனிமையான ஆன்மீகப் பயணம் இனிதே நிறைவடையும்.
சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டண விவரம் பின்வருமாறு:
தனி நபருக்கான கட்டணம் ₹52,100; இருவர் பகிர்வுக்கு ₹39,400; மற்றும் மூவர் பகிர்வுக்கு ₹37,200 ஆகும்.
5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், படுக்கையைத் தேர்வுசெய்தால் ₹30,850-ம், படுக்கை இல்லாமல் தேர்வுசெய்தால் ₹26,150-ம் செலுத்த வேண்டும்.
2 முதல் 4 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் ₹21,100 செலுத்த வேண்டும் (படுக்கை இல்லாமல்).
பயணத் தொகுப்பில் உள்ளவை (Package Inclusions):
ஹைதராபாத்–திருவனந்தபுரம் / மதுரை–ஹைதராபாத் விமான டிக்கெட்டுகள்.
ஹோட்டல் தங்குமிடம்.
7 நாட்களுக்கு காலை உணவு மற்றும் 5 நாட்களுக்கு இரவு உணவு. மதிய உணவு ஏற்பாடுகளைப் பயணிகளே செய்துகொள்ள வேண்டும்.
சுற்றுலாத் தலங்களைப் பார்வையிட பேருந்து போக்குவரத்து, முன்பதிவு கிடைப்பதைப் பொறுத்து வழங்கப்படும்.
பயணக் காப்பீட்டு வசதி வழங்கப்படும்.
ஒரு IRCTC சுற்றுலா வழிகாட்டி இருப்பார்.
தற்போது, இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு ஜூன் 7, 2026 அன்று தொடங்கப்படும். மேலும் தொகுப்பு விவரங்களுக்கும், சுற்றுப்பயணத்தை முன்பதிவு செய்வதற்கும் https://www.irctctourism.com/ என்கிற இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
இந்தச் சுற்றுலாத் திட்டம் எப்போது தொடங்குகிறது?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு ஜூன் 7, 2026 அன்று ஹைதராபாத்திலிருந்து தொடங்குகிறது.
பயணத்தின் மொத்த கால அளவு எவ்வளவு?
இது மொத்தம் 6 இரவுகள் மற்றும் 7 பகல்கள் கொண்ட நீண்ட பயணத் திட்டமாகும்.
எந்தெந்த நகரங்கள் இந்தச் சுற்றுலாவில் கவர் செய்யப்படுகின்றன?
திருவனந்தபுரம், கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம், தஞ்சாவூர், திருச்சி மற்றும் மதுரை ஆகிய முக்கிய நகரங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.
