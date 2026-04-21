மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்.. ஐஆர்சிடிசி வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

IRCTC Tour Packages: விடுமுறை நாட்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பலருக்கும் தங்கள் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் இணைந்து ஒரு நீண்ட தூரப் பயணத்தை மேற்கொள்ள ஆசையிருக்கும். இத்தகைய பயணங்கள் பெரும்பாலும் புனித யாத்திரைத் தலங்களுக்குச் செல்வதையோ அல்லது பிரபலமான சுற்றுலாத் தலங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பதையோ உள்ளடக்கியவையாக இருக்கும். இருப்பினும், பலமுறை பிளான் செய்தும், மக்கள் பெரும்பாலும் கடைசி நேரத்தில் அப்பயணங்களைத் தள்ளிப்போட்டுவிடுகின்றனர். பயணத்தை எவ்வாறு ஒழுங்கமைப்பது, குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள் எவ்வெந்த இடங்களைச் சுற்றிப் பார்க்க இயலும், அல்லது பயணத்திற்கான உத்தேசச் செலவுகள் எவ்வளவு இருக்கும் போன்ற முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த தெளிவின்மையே பலர் தங்கள் திட்டங்களைத் தள்ளிப்போடுவதற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைகிறது. இத்தகைய நபர்களுக்காகவே, இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான IRCTC, பிரத்யேகச் சுற்றுலாத் தொகுப்புகளை (Tour Packages) கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் பயணிகள் பல்வேறு இடங்களைச் சுற்றிப் பார்க்க முடியும்.
தற்போதைய கோடைக்காலத்தில் ஆன்மீகத் தலங்களுக்குச் செல்ல விரும்பும் பயணிகளுக்காக, IRCTC ஒரு சிறப்பான சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைந்துள்ள வைஷ்ணோ தேவி ஆலயம், அத்துடன் மதுரா, ரிஷிகேஷ் மற்றும் ஹரித்வார் போன்ற முக்கியத் तीर्थத்தலங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பை (Tour Package) IRCTC அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த முழுப் பயணமும் 9 இரவுகள் மற்றும் 10 பகல்கள் கொண்டதாகும். சமீபத்திய கால அட்டவணையின்படி, இந்தப் பயணம் மே 12-ஆம் தேதி 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' (Bharat Gaurav Tourist Train) மூலம் தொடங்கப்பட உள்ளது. பயணிகள் 2-Tier AC, 3-Tier AC மற்றும் Sleeper Class உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான தங்கும் வசதி வகுப்புகளிலிருந்து தங்களுக்கு விருப்பமானதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். இச்சுற்றுலாவிற்கான பயணச்சீட்டு விலைகள் குறைந்தபட்சம் ₹16,500-லிருந்து தொடங்குகின்றன; பயணிகள் தேர்ந்தெடுக்கும் பயண வகுப்பைப் பொறுத்து இந்த விலைகள் மாறுபடும்.
இப்பயணத்தின் மூலம், உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற இந்து புனிதத் தலங்களான மதுராவில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மபூமி, பிரேம் மந்திர் மற்றும் பாங்கே பிஹாரி ஆலயம் ஆகியவற்றுடன்; ஜம்முவில் உள்ள வைஷ்ணோ தேவி ஆலயம், மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஹரித்வார் மற்றும் ரிஷிகேஷ் ஆகிய பகுதிகளையும் நீங்கள் தரிசிக்கலாம். 'பாரத் கௌரவ்' (Bharat Gaurav) ரயில் மே மாதம் 12-ஆம் தேதியன்று செகந்திராபாத்திலிருந்து புறப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் செகந்திராபாத், போங்கிர், ஜங்கான், காஜிப்பேட்டை சந்திப்பு, பெத்தப்பள்ளி சந்திப்பு, மஞ்சேரியல், பெல்லம்பள்ளி, சிர்ப்பூர் காகித்நகர், பல்ஹர்ஷா, வர்தா மற்றும் நாக்பூர் ஆகிய நிலையங்கள் வழியாகப் பயணிக்கும்.
இதோ பயண அட்டவணை
முதல் நாளில், மே 12-ஆம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு, செகந்திராபாத் நிலையத்திலிருந்து ரயில் புறப்படும்.
பயணிகள் இரண்டாவது நாள் முழுவதையும் ரயிலிலேயே பயணிப்பார்கள்.
மூன்றாவது நாள் காலையில், 6:00 மணிக்கு, பயணிகள் உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள மதுரா சந்திப்பு நிலையத்தை அடைவார்கள். அங்கு, தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட விடுதி அறைகளில் புத்துணர்ச்சி பெற்ற பிறகு, பயணிகள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோவிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்வார்கள். மதுராவில் இரவு உணவு மற்றும் இரவு தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும்.
நான்காவது நாளில், பயணிகள் சாலை வழியாக சுமார் 15 கி.மீ பயணித்து பிருந்தாவனை அடைவார்கள். அங்கு, பயணிகள் பாங்கே பிஹாரி கோவில் மற்றும் பிரேம் மந்திர் ஆகிய இடங்களுக்குச் சென்று தரிசிப்பார்கள். அதன் பிறகு, பயணிகள் மதுரா சந்திப்பு நிலையத்திற்குத் திரும்பி, ஜம்மு காஷ்மீருக்குப் புறப்படுவார்கள்.
ஐந்தாவது நாளில், காலை 9:00 மணிக்கு, பயணிகள் வைஷ்ணோ தேவி கத்ரா நிலையத்தை வந்தடைவார்கள். பின்னர் அவர்கள் ஒரு விடுதியில் Check-in செய்துகொள்வார்கள். இக்கோவிலுக்குச் செல்ல, வைஷ்ணோ தேவி இணையதளத்தில் முன்னரே பதிவு செய்திருப்பது கட்டாயமாகும். கோவிலை அடைய 26 கி.மீ தூரத்தை நடந்து கடக்க வேண்டும். மாற்றாக, குதிரைகள், டோலிகள் (பல்லக்குகள்), ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் மின்கலத்தால் இயங்கும் வாகனங்கள் போன்ற வசதிகள், பயணிகளின் சொந்தச் செலவில் செய்து பயணிக்கலாம்.
ஆறாவது நாளில், இரவு 10:00 மணிக்கு, அவர்கள் கத்ரா நிலையத்திற்குத் திரும்புவார்கள். அங்கிருந்து, அவர்கள் உத்தரகாண்டிற்குப் புறப்படுவார்கள்.
ஏழாவது நாள் காலையில், காலை 10:00 மணிக்கு, அவர்கள் ஹரித்வாரை அடைவார்கள். ஒரு விடுதியில் தங்கிப் புத்துணர்ச்சி பெற்ற பிறகு, அவர்கள் மான்சா தேவி கோவிலுக்குச் சென்று தரிசிப்பார்கள். மாலையில் கங்கா ஆரத்தி வழிபாடு நடைபெறும். அன்று இரவு தங்குவதற்கான வசதி ஹரித்வாரில் வழங்கப்படும். எட்டாவது நாள் காலையில், கங்கை நதியில் புனித நீராடி, காலை உணவை முடித்த பிறகு, நீங்கள் சாலை வழியாக சுமார் 30 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள ரிஷிகேஷிற்குப் பயணிப்பீர்கள். அங்கு நீங்கள் ராம் ஜூலா மற்றும் லக்ஷ்மன் ஜூலா பாலங்களைப் பார்வையிடுவீர்கள். உங்கள் புனிதப் பயணம் இத்துடன் நிறைவடைகிறது. அதே நாளில், இரவு 9:00 மணிக்கு, ரிஷிகேஷ் நிலையத்திலிருந்து செகந்திராபாத்திற்குத் திரும்பும் ரயில் புறப்படும். ஒன்பதாவது நாள் முழுவதும் ரயிலிலேயே பயணித்துச் செலவிடப்படும். பத்தாம் நாள் காலையில், காலை 10:00 மணிக்கு, ரயில் செகந்திராபாத் வந்தடையும்.
சுற்றுலா தொகுப்புக்கான கட்டணங்கள்...
ஸ்லீப்பர் வகுப்பு (சிக்கன வகுப்பு) பயணச்சீட்டு விலைகள் ₹16,500-லிருந்து தொடங்குகின்றன. 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, பயணக்கட்டணம் ₹15,400 ஆகும். தங்குமிடமாக, ஒரு அறைக்கு நான்கு முதல் ஐந்து நபர்கள் தங்கக்கூடிய, குளிரூட்டப்படாத (Non-AC) ஹோட்டல் அறைகள் வழங்கப்படும். பயணம் குளிரூட்டப்படாத வாகனங்களில் மேற்கொள்ளப்படும்.
'3 AC Standard' பிரிவில், பெரியவர்களுக்கான பயணச்சீட்டு விலை ₹25,700 ஆகும். 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, இது ₹24,300 ஆகும். இப்பிரிவில் குளிரூட்டப்பட்ட (AC) அறைகள் தங்குமிடமாக வழங்கப்படும்; இவ்வறைகளில் மூன்று நபர்கள் வரை தங்கலாம்.
'Comfort 2 AC' பிரிவில், பயணச்சீட்டு விலைகள் ₹33,400-லிருந்து தொடங்குகின்றன. 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு, பயணக்கட்டணம் ₹31,800 ஆகும். இப்பிரிவிலும் குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளே தங்குமிடமாக வழங்கப்படுகின்றன; இவற்றிலும் மூன்று நபர்கள் வரை தங்கலாம்.
