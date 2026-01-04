வெறும் 30 நிமிடம் நடந்தால் போதும்.. அட இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கா

Weight Loss Tips With Walking: சரியான உணவுமுறை மற்றும் உடற்பயிற்சி வழக்கத்தைப் பின்பற்றினால் எடை குறைப்பது மிகவும் எளிது. பொதுவாக எடை இழக்க எவ்வளவு உடல் செயல்பாடு தேவை என்பதை அறிந்து கொள்வது பெரும்பாலும் மக்களுக்கு கடினமாக இருக்கும். குறிப்பாக, நடைபயிற்சி என்று வரும்போது, எடை இழப்பில் நல்ல பலன்களைப் பெற ஒருவர் தினமும் எத்தனை கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி அடிக்கடி மனதில் எழுகிறது. அந்த வகையில் 10 கிலோ எடையைக் குறைக்க எவ்வளவு நடைபயிற்சி அவசியம் என்பதையும் நீங்கள் அறிய விரும்பினால், இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்கானது. அதேசமயம் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 30 நிமிடம் நடைபயிற்ச்சி செய்வதால் உடலில் பல மாற்றங்களை நாம் காணலாம். அவை என்னென்ன என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தினமும் 30 நிமிடம் நடப்பதால் கிடைக்கும் 10 முக்கியமான நன்மைகள் என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்:
இதய ஆரோக்கியம்
நடப்பது உங்கள் இதயத் துடிப்பை அதிகரிக்கிறது மற்றும் இதயத் தசைகளை வலுப்படுத்துகிறது. இது இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இரத்த நாளங்களில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்க உதவுகிறது, இதனால் இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். உங்களுக்கு நேரம் குறைவாக இருந்தால், காலையில் 10 நிமிடம், மதியம் 10 நிமிடம், இரவில் 10 நிமிடம் என பிரித்து நடக்கலாம்.
உடல் எடை குறைப்பு
தினமும் 8,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடப்பதன் மூலம் 400 முதல் 500 கலோரிகளை எரிக்க முடியும், இது உடல் எடையை குறைக்க பெரிதும் உதவுகிறது. சாதாரண வேகத்தை விட சற்று வேகமாக நடப்பது அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவும்.
மன அழுத்தம் குறைதல்
நடக்கும்போது உடலில் 'எண்டோர்பின்கள்' எனும் மகிழ்ச்சியைத் தரும் ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது.
சிறந்த தூக்கம்
நடைப்பயிற்சி 'செரோடோனின்' மற்றும் 'டோபமைன்' அளவை அதிகரிக்கிறது. இது மனதை ரிலாக்ஸ் செய்து, இரவில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தைப் பெற உதவுகிறது.
இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு
உணவு உண்ட பிறகு நடப்பது இரத்த சர்க்கரை அளவை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. சாப்பிட்ட பிறகு 15 நிமிடம் நடப்பது அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும்.
செரிமானம் மேம்படுதல்
சாப்பிட்ட பிறகு நடப்பது செரிமான மண்டலத்திற்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, உணவை எளிதில் ஜீரணிக்க உதவுகிறது. இது கேஸ், அசிடிட்டி மற்றும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கிறது. வயிறு மிகவும் நிறைவாக இருந்தால், சாப்பிட்ட 20-30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மெதுவாக நடக்கத் தொடங்குங்கள்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பு
இரத்த ஓட்டம் சீராக இருப்பதால், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் உடல் முழுவதும் எளிதாகச் சென்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகின்றன.
மூட்டு ஆரோக்கியம்
நடப்பது மூட்டுகளில் சினோவியல் திரவம் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இது மூட்டுகளுக்கு ஒரு மசகு எண்ணெய் போல செயல்பட்டு மூட்டு வலியைத் தடுக்கிறது. மூட்டு வலி இருப்பவர்கள் ஆரம்பத்தில் 10-15 நிமிடங்கள் மட்டும் மெதுவாக நடக்கத் தொடங்க வேண்டும்.
சருமம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியம்
இரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பதால் சருமத்திற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைத்து முகம் பொலிவடைகிறது. அதேபோல் தலைமுடிக்கும் போதுமான சத்துக்கள் கிடைத்து முடி ஆரோக்கியமாக வளர்கிறது.
நீண்ட ஆயுள்
தினமும் 30 நிமிடம் விறுவிறுப்பாக நடப்பது 100-க்கும் மேற்பட்ட நோய்களில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாத்து நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ வழிவகுக்கிறது.
