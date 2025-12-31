English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Weight Loss With Walking: உடல் எடையை குறைக்க நடைப்பயிற்சி, உடற்பயிற்சி

காலை 10 முதல் 12 மணி நேரம் வெறும் வயிற்றுடன் (Fasting) உடற்பயிற்சி செய்வது மிகச் சிறந்தது. அந்த நேரத்தில் உடலில் சர்க்கரை அளவு குறைவாக இருப்பதால், உடல் நேரடியாகக் கொழுப்பை (Fat) எரிக்கத் தொடங்கும் 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 31, 2025, 07:15 AM IST
Walking Workout For Weight Loss: இன்றைய வேகமாக மாறி வரும் உலகில், உடல் எடை அதிகரிப்பு பலருக்கும் ஒரு முக்கிய ஆரோக்கியப் பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. உடல் எடையைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பலருக்கு இருந்தாலும், அதை சரியான முறையில் செய்வது எப்படி என்பதில் பல குழப்பங்கள் நீடிக்கின்றன. குறிப்பாக, அதிக உடல் எடை கொண்டவர்கள் நேரடியாக ஜிம் செல்லலாமா? எந்த நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்தால் அதிக பலன் கிடைக்கும்? நடைப்பயிற்சி போதுமானதா? என்கிற கேள்விகளுக்கான விடையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

ஜிம் மற்றும் இதய ஆரோக்கியம்

பரிசோதனை அவசியம்: ஜிம் செல்வதற்கு முன் ரத்த அழுத்தம் (BP), சர்க்கரை மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவைச் சரிபார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக 160/100 போன்ற அதிக ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், மருந்து எடுக்காமல் நேரடியாகக் கடினமான உடற்பயிற்சி செய்யும்போது ரத்த அழுத்தம் 220 வரை அதிகரித்து இதய பாதிப்பு அல்லது பக்கவாதம் (Stroke) ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

உடற்பயிற்சி வகைகள்: ட்ரெட்மில் போன்ற பயிற்சிகள் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும், ஆனால் அதிக எடையைத் தூக்கும் பயிற்சிகள் (Weight lifting) ஆரம்பத்தில் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம்.

எந்த நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வது சிறந்தது?

காலை நேரம்: காலை 10 முதல் 12 மணி நேரம் வெறும் வயிற்றுடன் (Fasting) உடற்பயிற்சி செய்வது மிகச் சிறந்தது. அந்த நேரத்தில் உடலில் சர்க்கரை அளவு குறைவாக இருப்பதால், உடல் நேரடியாகக் கொழுப்பை (Fat) எரிக்கத் தொடங்கும்.

மாலை நேரம்: மதியம் சாப்பிட்ட பிறகு மாலை உடற்பயிற்சி செய்யும்போது, உடல் முதலில் நாம் சாப்பிட்ட உணவின் சர்க்கரையை எரிக்கவே அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும். கொழுப்பு எரிவதற்கு மிகக் குறைந்த நேரமே கிடைக்கும்.

நடைப்பயிற்சி மற்றும் பிற பயிற்சிகள்

நடைப்பயிற்சி (Walking): ஒரு மணி நேரம் நடந்தால் சுமார் 200-250 கலோரிகள் குறையும். கைகளை வேகமாக வீசி நடக்கும் 'பிரிஸ்க் வாக்கிங்' (Brisk walking) இன்னும் கூடுதல் பலன் தரும்.

தொடர்ந்து நடைப்பயிற்சி முக்கியம்: 30 நிமிடம் காலையிலும் 30 நிமிடம் மாலையிலும் நடப்பதை விட, தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் நடப்பதே அதிகப் பலன் தரும்.

பிற வழிகள்: முட்டி வலி இல்லாத இளைஞர்கள் ஜாக்கிங் செய்யலாம். சைக்கிளிங், பேட்மிண்டன், டென்னிஸ், ஸ்விம்மிங் போன்ற பயிற்சிகள் அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவும்.

எடை குறைப்பு சிகிச்சைகள் (Surgery & Tablets)

பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி: பி.எம்.ஐ (BMI) 35-40க்கு மேல் உள்ளவர்கள், மூட்டு வலி அல்லது நடக்க முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

மாத்திரைகள்: எடை குறைப்பிற்குச் சில மாத்திரைகள் இருந்தாலும், அவை விலை உயர்ந்தவை மற்றும் அனைவருக்கும் ஏற்றவை அல்ல.

உணவு முறை மற்றும் கட்டுக்கதைகள்

சீட் மீல் (Cheat Meal): வாரத்திற்கு ஒருமுறை ஆசைக்காகச் சாப்பிடுவதில் தவறில்லை, ஆனால் அதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது. இது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கான மாற்றமாக இருக்க வேண்டும்.

லெமன் மற்றும் கிரீன் டீ: லெமன் டீ அல்லது கிரீன் டீ குடிப்பதால் மட்டுமே உடல் எடை குறையாது. இவை ஒரு சிறு துணைப் பொருளே. சரியான உணவுக்கட்டுப்பாடும் உடற்பயிற்சியும் இல்லாமல் இவற்றால் பலன் கிடைக்காது.

தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்: சர்க்கரை, அதிக கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் அஜினோமோட்டோ கலந்த உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி, உடல் எடை குறைப்பு என்பது ஒரு குறுகிய கால இலக்காக இல்லாமல், வாழ்நாள் முழுவதும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும்.  

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

