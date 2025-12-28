English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Walking For Weight Loss: வெறும் நடைப்பயிற்சி மூலம் உடல் எடையை குறைக்க 5 எளிய முறைகள்!

Walking For Weight Loss: உடல் எடையைக் குறைக்க மக்கள் பெரும்பாலும் ஜிம்மில் மணிக்கணக்கில் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லது கண்டிப்பான டயட்டைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள். ஆனால் அது உண்மையல்ல. இந்தக் கட்டுரையில், எடையைக் குறைக்க உதவும் ஐந்து நடைப்பயிற்சி வழிகளை என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:12 AM IST

    எடை இழப்புக்கு நடைபயிற்சி எவ்வாறு உதவுகிறது?

    நடைபயிற்சி மூலம் விரைவாக எடை குறைப்பது எப்படி?

    நடக்கும்போது எப்போதும் விறுவிறுப்பாக நடங்கள்

Walking For Weight Loss: வெறும் நடைப்பயிற்சி மூலம் உடல் எடையை குறைக்க 5 எளிய முறைகள்!

Walking For Weight Loss: நடைபயிற்சி என்பது மிகவும் எளிமையான, அதேசமயம் மிகுந்த பலன் தரக்கூடிய உடற்பயிற்சிகளில் ஒன்றாகும். ஆனால், இது பெரும்பாலும் அதன் எளிமை காரணமாகக் குறைத்து மதிப்பிடப்படுகிறது. உடல் எடையைக் குறைக்க அல்லது கொழுப்பை எரிக்க ஜிம் செல்வதோ அல்லது கடுமையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வதோ தான் அவசியம் என்று பலர் கருதுகிறார்கள். ஆனால், அது உண்மையில்லை.

ஒவ்வொரு நாளும் சரியான முறையில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டால், அது கலோரிகளை எரிக்கவும், உடல் எடையைக் குறைக்கும் முயற்சியை எளிதாக்கவும் உதவும். நடைபயிற்சி செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு, வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தி, உடலை நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது மூட்டுகளில் அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாது என்பதால், அனைத்து வயதினரும் இதனை எளிதாகப் பின்பற்றலாம். உணவுப் பழக்கத்தில் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்யாமலேயே, நடைபயிற்சியில் சில சிறிய நுட்பங்களைக் கையாளுவதன் மூலம் அதிக கலோரிகளை எரித்து உடல் எடையைக் குறைக்க முடியும்.

எடை இழப்புக்கு நடைபயிற்சி எவ்வாறு உதவுகிறது?

உடல் உட்கொள்வதை விட அதிக கலோரிகளை செலவிடும்போது எடை இழப்பு ஏற்படுகிறது. நடைபயிற்சி தினசரி செயல்பாட்டை அதிகரிக்க உதவுகிறது, இதனால் அதிக கலோரிகள் எரிக்கப்படுகின்றன. தினசரி நடைபயிற்சி உடலில் சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்பை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்த உதவுகிறது, இது படிப்படியாக எடை இழப்பு மற்றும் மேம்பட்ட வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

நடைபயிற்சி மூலம் விரைவாக எடை குறைப்பது எப்படி?

சாப்பிட்ட பிறகு 10-20 நிமிடங்கள் நடக்கவும்: உணவு உண்டப் பிறகு லேசான நடைப்பயிற்சி செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது, இரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது மற்றும் அதிக கலோரிகளை எரிக்கிறது. 30 நிமிடங்கள் ஒரு முறை நடப்பதை விட ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை 10 நிமிடங்கள் நடப்பது அதிக நன்மை பயக்கும்.

நடக்கும்போது எப்போதும் விறுவிறுப்பாக நடங்கள்: நீங்கள் நடக்கும் போதெல்லாம், நீண்ட நடைப்பயிற்சி செய்வதற்குப் பதிலாக வேகமாக நடக்கவும். இது முழங்கால்களில் குறைவான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் உங்கள் இதயத் துடிப்பை அதிகரிக்கிறது, இது அதிக கலோரிகளை எரிக்கிறது. இது பவர் வாக்கிங் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஏற்றமான இடங்கள் அல்லது படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்: மேல்நோக்கி நடப்பது தொடைகள், கன்றுகள் மற்றும் வயிற்றின் தசைகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்துகிறது. படிக்கட்டுகளில் ஏறுவதன் மூலமோ அல்லது டிரெட்மில்லில் சாய்ந்து நடப்பதன் மூலமோ இதைச் செய்யலாம்.

இடைவேளை நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்: ஒரு நிமிடம் வேகமாக நடக்கவும், பின்னர் ஓய்வெடுப்பதற்கு முன் ஒரு நிமிடம் மெதுவாக நடக்கவும். இதை பல முறை செய்யவும். இது கொழுப்பை வேகமாக எரிக்க உதவுகிறது.

கூடுதல் எடையுடன் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்: நடைப்பயிற்சி செய்யும்போது பேக்பக் (Backpack) அணிவது அல்லது லேசான எடைகளைப் பயன்படுத்துவதும் உதவியாக இருக்கும். இது உடலை கடினமாக உழைக்கச் செய்து குறைந்த நேரத்தில் அதிக கலோரிகளை எரிக்கச் செய்கிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

