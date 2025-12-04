English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  டயட் வேண்டாம், உடற்பயிற்சியும் வேண்டாம்! இதை மட்டும் செய்திகள் எடை மளமளவென குறையும்!

டயட் வேண்டாம், உடற்பயிற்சியும் வேண்டாம்! இதை மட்டும் செய்திகள் எடை மளமளவென குறையும்!

Weight Loss Tips: உணவுக் கட்டுப்பாடே இல்லாமல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? ஆம், அது சாத்தியமே! சில எளிய மற்றும் இயற்கையான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடையையும், குறிப்பாகப் பிடிவாதமான தொப்பைக் கொழுப்பையும் நிச்சயம் குறைக்கலாம். அந்த அற்புத வழிகள் என்னென்னவென்று இந்தப் பதிவில் காண்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:15 PM IST
  • உணவுக்கட்டுப்பாடு இல்லாமல் எடையைக் குறைக்கலாம்
  • கொழுப்புகள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.
  • துரித உணவுகள் மீதான ஆசையையும் குறைக்கும்.

டயட் வேண்டாம், உடற்பயிற்சியும் வேண்டாம்! இதை மட்டும் செய்திகள் எடை மளமளவென குறையும்!

Weight Loss Tips: உடல் பருமன் (Obesity) என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய ஆரோக்கிய சவாலாக உள்ளது. இது நமது தோற்றத்தை பாதிப்பதுடன், பல உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது. இதற்குக் காரணம் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பற்ற வாழ்க்கை முறைதான்.

உடல் எடையைக் குறைக்கப் பலரும் ஜிம்மிற்குச் செல்வது, கடுமையான டயட்டுகளைப் பின்பற்றுவது போன்ற முயற்சிகளை எடுக்கின்றனர். ஆனால், எல்லோராலும் இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற முடிவதில்லை. குறிப்பாக, உணவுக்கட்டுப்பாடு என்பது பலருக்குச் சவாலாக இருக்கும்.

உணவுக் கட்டுப்பாடு இல்லாமல், உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் சில எளிய, இயற்கையான மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் உடல் எடையையும், தொப்பையையும் குறைக்க முடியும். டயட், ஜிம் ஆகியவற்றைப் பினபற்றாமல், உங்கள் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலமாக மட்டுமே உடல் எடையை எவ்வாறு கட்டுக்குள் வைப்பது என்பதற்கான வழிகளை இங்கே காணலாம்.

உணவுக்கட்டுப்பாடு இல்லாமல் எடையைக் குறைக்கும் வழிகள்:

ஃப்ரெஷ்ஷான பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் (Whole Grains), மெலிந்த புரதங்கள் (Lean Proteins) மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

இந்த உணவுகள் நீண்ட நேரம் ஆற்றலை வழங்குவதோடு, துரித உணவுகள் மீதான ஆசையையும் குறைக்கும்.

உங்கள் உணவின் பாதி பகுதியை காய்கறிகளால் நிரப்ப முயற்சி செய்யுங்கள். இது நார்ச்சத்து மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை அதிகரிக்க உதவும்.

சாப்பிடும்போது உணவை ருசித்து, அதன் மீது முழு கவனம் செலுத்தி சாப்பிடுங்கள்.

உங்களுக்கு எப்போது பசி அடங்கியது, வயிறு நிரம்பியது என்பதற்கான உடலின் சிக்னல்களைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்.

கவனத்துடன் சாப்பிடுவது, தேவையில்லாமல் அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் தடுக்கிறது.

உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க, தினசரி சுறுசுறுப்பான செயல்பாடு மிக அவசியம்.

இதற்கு ஜிம்மில் மணிக்கணக்கில் செலவிடத் தேவையில்லை. நடனம், யோகா, நீச்சல் அல்லது உங்களுக்குப் பிடித்த வேறு ஏதேனும் செயலில் ஈடுபட்டு உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக்கொள்ளலாம்.

தினமும் சிறிய தூரம் நடப்பது கூடப் பலனளிக்கும்.

உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைக்க போதுமான மற்றும் தரமான தூக்கம் மிக முக்கியம்.

போதுமான தூக்கம் பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைச் சமநிலையில் வைக்கிறது. குறைவான தூக்கம் எடை அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

தினமும் 7-9 மணிநேரம் தூங்குவதை இலக்காகக் கொள்ளுங்கள்.

சில சமயங்களில், தாகம் கூடப் பசி போன்ற உணர்வை அளிக்கலாம். எனவே, தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது மிக அவசியம்.

தண்ணீருடன் எலுமிச்சை அல்லது வெள்ளரிக்காய் துண்டுகளைச் சேர்த்து குடிப்பது சுவையை அதிகரிப்பதோடு, புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்கும்.

மன அழுத்தத்தின் காரணமாக (Stress Eating) சிலர் அதிகமாகச் சாப்பிட ஆரம்பிக்கின்றனர். குறிப்பாக, இனிப்புகளுக்கான ஏக்கம் அதிகரிக்கும்.

இப்படிப்பட்ட சமயங்களில், தியானம், ஆழ்ந்த சுவாசம் அல்லது நாட்குறிப்பு எழுதுதல் (Journaling) போன்ற ஆரோக்கியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு மன அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்கலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

weight lossBelly FathealthHealt TipsHome Remedies

