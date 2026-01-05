English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weight Loss Tips: பிளாட் வயிறு, நச்சுனு இடுப்பு வேணுமா? இதை மட்டும் செய்தால் போதும்

Weight loss Tips In Tamil: உடல் பருமன் மற்றும் எடை அதிகரிப்பு இன்று ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது. இதனால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் உணவுக் கட்டுப்பாடு அல்லது உடற்பயிற்சி செய்யாததே.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 5, 2026, 09:16 AM IST
  • கஷ்டபடாமல் உடல் எடை குறைக்கலாம்
  • டக்குன்னு எடை இழக்க இவற்றை மட்டும் செய்தால் போதும்
  • உணவுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு தண்ணீர் குடிக்கவும்

Weight loss Tips In Tamil: பொதுவாக, எடை இழப்பு என்ற சொல்லைக் கேட்டாலே நம் நினைவுக்கு வருவது கடுமையான டயட், கடினமான உடற்பயிற்சி மற்றும் நமக்குப்பிடித்த உணவுகளைத் தியாகம் செய்வதுதான். ஆனால், ஜிம்மில் (GYM) வியர்வை சிந்தாமலோ அல்லது பட்டினி கிடக்காமலோ உடல் எடையைக் குறைக்க (Weight Loss) முடியும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இதற்குப் பின்னால் இருப்பது எந்த மந்திரமோ அல்லது தந்திரமோ அல்ல, வெறும் அறிவியல் மட்டுமே. நீங்கள் விரும்பும் உடல் அமைப்பைப் பெற, உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் சில சிறிய ஆனால் புத்திசாலித்தனமான மாற்றங்களைச் செய்தாலே போதுமானது. அந்த வகையில் நீங்கள் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை இப்போது இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கஷ்டப்படாமல் உடல் எடை குறைக்கலாம்

நீங்கள் சரியான நேரத்தில் தண்ணீர் (Drink Plenty Of Water) குடித்து, போதுமான தூக்கத்தைப் பெற்று, உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை இயற்கையாகவே செயல்படுத்தக் கற்றுக்கொண்டாலே எடை இழப்பு உங்களுக்கு ஒரு சுலபமான வழியாக மாறும்.

டக்குன்னு எடை இழக்க இவற்றை மட்டும் செய்தால் போதும்

1. உடற்பயிற்சி அல்லது உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் எடை இழப்பதற்கான மிகப்பெரிய ரகசியம் உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தில் மட்டுமே உள்ளது. நீங்கள் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கும்போது, ​​நாள் முழுவதும் சிறிய அளவில் இருக்கூடிய, நச்சுகளை வெளியேற்றி, கலோரி எரிப்பை துரிதப்படுத்த உதவுகிறது.

2. உணவுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு தண்ணீர் குடிப்பது இயற்கையாகவே உங்கள் பசியை அடக்க உதவும், இதனால் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவதைத் தடுக்க முடியும். இது கலோரி உட்கொள்ளலைக் குறைத்து உங்கள் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும் உதவும்.

3. போதுமான தூக்கம் (Sleep) பெறுவதும் எடையைக் குறைப்பதற்கான எளிதான வழிகளில் ஒன்றாகும். நீங்கள் தூங்கும்போது, ​​உங்கள் உடல் தசைகளை சரிசெய்து, பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் லெப்டின் போன்ற ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது.

4. மற்றொரு பயனுள்ள டிப்ஸ் என்னவென்றால் பகுதி கட்டுப்பாடு (Portion Control) மற்றும் கவனத்துடன் சாப்பிடுவது. உங்கள் தினசரி உட்கொள்ளலை சிறிது குறைத்து, உங்கள் உணவை மெதுவாக மென்று சாப்பிடுங்கள். ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் சாப்பிடும் போதும் உணவை நன்கு கடித்து ருசித்து சாப்பிடவும். இது உங்கள் மூளைக்கு ஒரு சிக்னல் அணிப்பி வயிறு நிரம்பியிருப்பதை விரைவாக சமிக்ஞை செய்ய உதவுகிறது.

5. உங்கள் உணவில் நார்ச்சத்து மற்றும் புரதத்தின் (Protien) அளவை அதிகரிப்பது உங்களுக்கு பசியின்மையை தந்து நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பி இருப்பது போல உணர வைக்க உதவும், இதனால் எடை இழப்பு எளிதாக ஏற்படும்.

6. லிஃப்டுக்கு பதிலாக படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது அல்லது தொலைபேசியில் பேசும்போது நடப்பது போன்ற சிறிய செயல்பாடுகளும் எந்த உடற்பயிற்சியும் இல்லாமல் உங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும். இருப்பினும், உடற்பயிற்சி உடலுக்கு மிகவும் நன்மை தரும், ஏனெனில் எடையைக் குறைப்பதைத் தவிர, இது உங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் வலிமையை அளிக்கவும் உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | வெறும் 30 நிமிடம் நடந்தால் போதும்.. அட இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கா

மேலும் படிக்க | Weight Loss With Walking: உடல் எடையை குறைக்க நடைப்பயிற்சி, உடற்பயிற்சி

