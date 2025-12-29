English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Weight Loss Tips: ஜிம் போகாமலே உடல் எடையை குறைக்க சூப்பர் வழிகள்

New Year 2026 Weight Loss Tips: 2026-ஆம் ஆண்டில் உங்கள் உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க விரும்புகிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்தச் செய்தி உங்களுக்கானது! பிரபல ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் அங்கித் போத்தார், உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய சில எளிய மற்றும் பயனுள்ள குறிப்புகளை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 29, 2025, 03:03 PM IST
  • உடல் எடையைக் குறைப்பதற்கு, எடையை மட்டும் கண்காணிப்பது போதாது.
  • மாதத்திற்கு 2-4 கிலோ எடையைக் குறைக்கவும்.
  • நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள்.

Weight Loss Tips: ஜிம் போகாமலே உடல் எடையை குறைக்க சூப்பர் வழிகள்

New Year 2026 Weight Loss Tips: ஒவ்வொரு வருடத்தின் தொடக்கத்திலும், மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் உடற்தகுதிக்காகப் பல்வேறு இலக்குகளை நிர்ணயிக்கின்றனர். குறிப்பாக, பலர் புத்தாண்டுத் தீர்மானமாக உடல் எடையைக் குறைக்கத் திட்டமிடுகிறார்கள்; ஆனால், அவர்களின் தீவிர முயற்சிக்குப் பிறகும் பெரும்பாலும் தோல்வியையே தழுவுகின்றனர். நீங்களும் இந்தப் புத்தாண்டில் உடல் எடையைக் குறைக்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கு உதவக்கூடிய சில எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழிமுறைகளை நிபுணர்களின் பரிந்துரைப்படி இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.

மும்பையில் உள்ள கோகிலாபென் திருபாய் அம்பானி மருத்துவமனையின் லேப்ராஸ்கோபி, பேரியாட்ரிக் மற்றும் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் அங்கித் போட்டார், " உடல் எடை குறைப்பது பற்றி மட்டும் சிந்திப்பது போதாது. யதார்த்தமான மற்றும் நடைமுறை இலக்குகளை நிர்ணயிப்பதும் மிக முக்கியம்" என்று கூறுகிறார். டாக்டர் போட்டாரின் கூற்றுப்படி, நீங்கள் எளிமையான மற்றும் அடையக்கூடிய இலக்குகளை நிர்ணயிக்கும் போது, ​​நீண்ட காலத்திற்கு அவற்றை கடைப்பிடிப்பது எளிதாக இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் எடை இழக்க நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய சில எடை இழப்பு குறிப்புகளை அவர் வழங்குகிறார்.

சமநிலையைப் பேணுங்கள்

டாக்டர் போட்டாரின் கூற்றுப்படி, உடல் எடையைக் குறைப்பதற்கு, எடையை மட்டும் கண்காணிப்பது போதாது. உங்கள் அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில் சிறிய மாற்றங்களைச் செய்வதும் அவசியம். ஆரோக்கியமாகச் சாப்பிடுங்கள்; உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் லேசான உடற்பயிற்சியைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இது எடை இழப்பை ஒரு சுமையாகக் கருதாமல், ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கமாக மாற்ற உதவும்.

மெதுவாக முன்னேறுங்கள்

ஆரோக்கியமான உடல் எடை இழப்புக்கு நேரம் எடுக்கும். டாக்டர் போட்டாரின் கூற்றுப்படி, வாரத்திற்கு 0.45 முதல் 0.91 கிலோ அல்லது மாதத்திற்கு 2-4 கிலோ எடையைக் குறைப்பது உகந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. விரைவான எடை இழப்பு முறைகள் நீண்ட காலத்திற்கு வேலை செய்யாது.

உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்

உடல் எடையைக் குறைக்கும் முயற்சியிலோ அல்லது தீவிரமான உடற்பயிற்சியின் போதோ, சாப்பிடுவதையும் குடிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டாம். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கவும், திறம்பட எடை இழப்பிற்கும் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவது மிகவும் அவசியம்.

கூடுதலாக, 2026-ஆம் ஆண்டில் உங்கள் எடையைக் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க விரும்பினால், உணவை நன்கு மென்று சாப்பிடுங்கள்; நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள். புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதோடு, எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க முயலுங்கள். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்த்து, போதுமான அளவு உறங்குங்கள். இவ்வளவு செய்தும் உங்களால் எடையைக் குறைக்க முடியவில்லை என்றால், மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

