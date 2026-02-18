English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • காதலர் தினத்தில் அதிகம் வாங்கப்பட்ட பொருள்! ஸ்விக்கி வெளியிட்ட முக்கிய விஷயம்..

காதலர் தினத்தில் அதிகம் வாங்கப்பட்ட பொருள்! ஸ்விக்கி வெளியிட்ட முக்கிய விஷயம்..

கடந்த பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி காதலர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. இதையடுத்து, இந்த தினத்தில் அதிகமாக ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பொருள் எது தெரியுமா?  

Last Updated : Feb 18, 2026, 02:21 PM IST
காதலர் தினத்தில் அதிகம் வாங்கப்பட்ட பொருள்! ஸ்விக்கி வெளியிட்ட முக்கிய விஷயம்..

காதலர் தினத்தை, காதலிப்பவர்கள் மட்டுமல்ல அனைவருமே தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் சேர்ந்து விமரிசையாக கொண்டாடுவோம். வருடா வருடம், பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த தினத்தில் காதலர்கள் அதிகம் ஆர்டர் செய்து வாங்கிய பொருள் எது தெரியுமா?

காதலர் தினம்:

பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, உலகம் முழுவதும் காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், பலரும் பல்வேறு கிஃப்ட்களை வாங்கிக்கொடுத்து, தங்களது காதலை வெளிப்படுத்துவர், அல்லது கொண்டாடுவர். வார்த்தைகளாலும், தங்களது அன்பை வெளிப்படுத்துவர். இந்த நாளில், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்டில் என்ன அதிகமாக ஆர்டர் செய்து வாங்கப்பட்டது என்று, ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்டு வாங்கப்பட்ட பொருள்..

காதலர் தினத்தில், இந்தியாவில் அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கப்பட்டது, சாக்லேட்தான். ஒரு நிமிடத்தில், சராசரியாக 1,042 சாக்லேட்கள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிலும், இதய வடிவிலான சாக்லேட்டுகள்தான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்டில் அதிகம் தேடப்பட்ட பரிசுகளில் ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது. இதில் பெரும்பாலானவர்கள், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சாக்லேட்டுகளை வாங்கியிருக்கின்றனர். இதில், விலையுயர்ந்த பரிசாக கொல்கத்தாவில் இருக்கும் ஒருவர், சுமார் ரூ.25,000 மதிப்புள்ள ஹேண்ட் மேட் சாக்லேட்டுகளை வாங்கியிருக்கிறார்.

கட்டாக்கை சேர்ந்த ஒரு கஸ்டமர்,  ஒரே ஆர்டரில் ஒப்பனைக்காக சுமார் ரூ.15,093 வரை செலவிட்டிருக்கிறார். அதே போல, சூரத்தை சேர்ந்த ஒரு வாடிக்கையாளர், ஒரே ஆர்டரில் ரூ.10,845 மதிப்புள்ள முடி மற்றும் உடல் பராமரிப்பு பொருட்களை ஆர்டர் செய்து வாங்கியிருக்கிறார்.

எந்த இடம் முதலிடம்?

வேலண்டைன்ஸ் வீக்கில், கடந்த வாரங்களுடன் ஒப்பிடும் போது ரோஜா பூவின் தேடல்கள் 10 மடங்காக அதிகரித்திருக்கிறது. அதே சமயத்தில், டெடிபியர் பொம்மைகளின் ஆர்டர்கள், கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 568 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளன.

சாக்லேட் கொடுக்கப்படுவது ஏன்?

19ஆம் நூற்றாண்டில், இப்படி காதலர் தினத்தில் சாக்லேட் கொடுக்கும் வழக்கம் ஆரம்பித்தது. இது காதல் மற்றும் அன்பின் வெளிபாடுகளுள் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இதில் இருக்கும் phenylethylamine, மூளையில் காதல் ஹார்மோன்களை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலை கொண்டுள்ளது. இதனாலும் சாக்லேட்டுகள் விற்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

பிரேக் அப் டே..

எப்படி காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறதோ, அதே போல, அதற்கு அடுத்த வாரம் Anti Valentine’s Week ஆக கொண்டாடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த வாரம் முழுக்க, ஸ்லாப் டே, கன்ஃபஷன் டே, பிரேக் அப் டே என்று பல தினங்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள், பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சிக்கியிருப்போர் வெளியில் வரவும், ஒரு தலையாக காதலித்து வருபவர்கள், அந்த உறவால் தனக்கு எந்த பயனும் இல்லையெனில் அதை விட்டோழிவதற்கும் ஏற்ற நாளாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | காதலர் தினத்தின் கொடூரமான வரலாறு! இதுக்கு இப்படியொரு ஃப்ளேஷ் பேக்கா?

Valentines Day 2026Swiggy InstamartIndiaswiggy instamart 2026 report

