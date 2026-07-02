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திருப்பதியில் மொட்டையடித்த பின்..உங்கள் முடி எங்கே செல்கிறது தெரியுமா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க!

Tirupati Hair Tonsure : இந்தியாவில் உள்ள பல பேர், திருப்பதிக்கு சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர். அதில் ஒரு சில பேர், அங்கு சென்று முடி காணிக்கை செலுத்தி விட்டு வருவர். இப்படி காணிக்கையாக செலுத்தும் முடி எங்கு செல்கிறது தெரியுமா? இதோ விவரம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 02, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:42 PM IST
திருப்பதியில் மொட்டையடித்த பின்..உங்கள் முடி எங்கே செல்கிறது தெரியுமா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க!
Image Credit: Tirupati Hair Tonsure | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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