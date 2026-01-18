2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சோஷியல் மீடியா ட்ரெண்ட்! எல்லாரும் 2016க்கு போகப்போறோம்..

What Is 2026 Is The New 2016 Social Media Trend : இணைய உலகை பொறுத்தவரை, எது வைரல் ஆகும், எது வைரல் ஆகாது என்பதே நமக்கு தெரியாது. திடீரென பாட்டில் மூடியை எட்டி உதைத்து திறப்பது, ஐஸ் தண்ணீர் நிரம்பிய பக்கெட்டை தலையில் கவிழ்த்துக்காெள்வதும், ஒருவித ட்ரெண்டாக இருந்தது. தற்போது அந்த வகையில், 2016ல் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை, இப்போது பதிவிட்டு வருவது ட்ரெண்டாக பார்க்கப்படுகிறது.
2016-2026 புது ட்ரெண்ட்:
2026ஆம் ஆண்டை, சில நாட்களுக்கு முன்புதான் அன்புக்கரங்களை நீட்டி வரவேற்றோம். ஆனால், இதில் தற்போது 2 வாரங்களே கடந்திருக்கும் நிலையில், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் எதை திறந்து பார்த்தாலும் பிரபலங்களின் 2016ஆம் ஆண்டு புகைப்படங்களே இருக்கின்றன.
செலிப்ரிட்டிக்கள் மட்டும் கிடையாது, சாதாரண மக்களும் கூட தங்களது 10 வருட பழைய புகைப்படங்களை மெமரீஸ் ஆக பதிவிட ஆரம்பித்துள்ளனர். அந்த வருடம் பலருக்கு உண்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய வருடங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இப்படி பதிவிடுபவர்கள், ‘2026 is the new 2016’ என்றும் கேப்ஷனில் குறிப்பிடுகின்றனர்.
காரணம் என்ன?
இப்படி திடீரென இந்த ட்ரெண்ட் உருவாக காரணமும் இருக்கிறது. 2026 புத்தாண்டு பிறந்த 1 வார காலத்தில், 2016 என்கிற keyword-ஐ டிக்டாக் தளத்தில் பலர் தேடியிருக்கின்றனர். இந்த வருடத்திற்கான தேடுதல் 452% ஆக இருந்திருக்கிறது. இதனால், 55 மில்லியன் வீடியோக்கள், இந்த 2016 வருடத்தின் ஸ்டிக்கரை உபயோகித்து பதிவிட பட்டுள்ளன.
இதனால் ஏதோ டைம்-மெஷினுற்குள் நுழைந்து 10 ஆண்டுகள் பின் நோக்கிபோனது போல பலரும் தங்கள் 10 வருட பழைய புகைப்படங்களை புரட்டிப்பார்க்க ஆரம்பித்து உள்ளனர். 2016 சமயத்தில் Covid 19 கிடையாது, ஊரடங்கு என்ற ஒன்று கிடையாது.
மாறுதல் கொடுத்த வருடம்..
பலருக்கு, 2016ஆம் ஆண்டு வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய வருடமாக இருக்கிறது. பல பிரபலங்களந்த வருடத்தில்தான் காதலில் விழுந்துள்ளனர். இன்னும், சிலர் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஒரு சிலர், தங்களின் முதல் குழந்தையை வரவேற்றுள்ளனர். அது மட்டும் கிடையாது, மக்கள் அதிகமாக ஃபோனில் ஃபில்டரை உபயோகித்த ஆண்டும் அதுதான்.
ஃபேஷன் மாற்றங்கள்:
2016ஆம் ஆண்டில்தான் பல ஃபேஷன் ட்ரெண்ட்களும் உருவானது. கொஞ்சம் செலிப்ரிட்டிக்களின் சமூக வலைதளங்களை கிளறி பார்த்தால், அவர்கள் ஸ்னாப் சேட்டில் வித்தியாசமான ஃபில்டர்களை உபயோகித்து போட்டோக்கள் பதிவிட்டிருப்பதை பார்க்க முடியும்.
Puff எடுத்து தலைவாரிய முடி, கண்களை சுற்றி ஹைலைட்டர்கள் போட்டு அழகு பார்த்தது, ஹேர் கலர் செய்தது போன்ற ட்ரெண்ட்கள் அப்போதுதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
அதே போல, அந்த சமயத்தில் வாழ்க்கை அனைவருக்கும் கொஞ்சம் சிம்பிளானதாக இருந்தது. யாருக்கும் பெரிய பொறுப்பு என்கிற ஒன்று இல்லை. இப்போது நாம் அன்னாந்து பார்க்கும் பல துறையை சேர்ந்த பிரபலங்கள், அப்போது வளர்ந்து வருபவர்களாகவே இருந்தனர். இப்படி, 2016ஆம் ஆண்டை கொஞ்சம் புரட்டிப்பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்களும் நினைத்தால், உங்கள் போனில் அல்லது கூகுள் போட்டோவில் 2016ல் எப்படி இருந்தீர்கள் என்று எடுத்து பாருங்கள்.
