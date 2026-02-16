English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ‘லவ்வர் டே’ முடிஞ்சாச்சு..அடுத்து ‘பிரேக் அப்’ டே எப்போ தெரியுமா? ‘இந்த’ தேதிய நோட் பண்ணிக்கோங்க..

‘லவ்வர் டே’ முடிஞ்சாச்சு..அடுத்து ‘பிரேக் அப்’ டே எப்போ தெரியுமா? ‘இந்த’ தேதிய நோட் பண்ணிக்கோங்க..

What Is Break Up Day : கடந்த பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, காதலர் தினம் காெண்டாடப்பட்டது. அடுத்து ஹைலைட்டாக ‘பிரேக் அப்’ தினம் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இது என்று கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 16, 2026, 05:14 PM IST
  • காதலர் தினம் போயாச்சு..
  • பிரேக் அப் தினம் எப்போது?
  • இதை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்...

‘லவ்வர் டே’ முடிஞ்சாச்சு..அடுத்து ‘பிரேக் அப்’ டே எப்போ தெரியுமா? ‘இந்த’ தேதிய நோட் பண்ணிக்கோங்க..

What Is Break Up Day : பிப்ரவரி 14ஆம் தேதியன்று, காதலர்கள் ஜோடி ஜோடியாக அவுட்டிங், டேட்டிங் செல்வதை பார்த்து காதல் தோல்வியடைந்த தேவதாஸ்களும், சிங்கிள் சிங்கங்களும் சோக ஸ்டேட்டஸ் வைப்பதை பார்த்திருப்போம். இப்படி காலங்காலமாக கொண்டாப்பட்டு வரும் காதலர் தினம் கொண்டாடப்பட்ட சில நாட்களில், ‘பிரேக் அப்’ தினம் என்ற ஒன்றும் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த நாளில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் என்பதை இங்கு பார்ப்போமா?

‘பிரேக்-அப் டே’ என்றால் என்ன?

பிப்ரவரி 21ஆம் தேதிதான், பிரேக் அப் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், டாக்ஸிக் , சிக்கலான உறவு மற்றும் மகிழ்ச்சி தராத உறவில் சிக்கிக்கொண்டிருக்கும் அனைவரும் தங்களின் உறவில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்ற நோக்குடன் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நாள் கொண்டாடப்படும் அந்த வாரத்தை Anti-Valentine's Week என்று பலரும் குறிப்பிடுகின்றனர். நகைச்சுவையாகவும் சிங்கிள் மற்றும் பிரேக் அப் ஆகியிருப்பவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையிலும் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஒரு சில பேர், தங்களுக்கு அந்த உறவு சிக்கலாக இருக்கிறது என்பது தெரிந்தாலும் அதிலிருந்து வெளிவராமலேயே இருப்பர். அவர்கள், அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இந்த நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

பிரேக்-அப் டேக்கு பின் இருக்கும் அர்த்தம்:

இந்த நாள், பல புதிய துவக்கங்களுக்கான நாளாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, உணர்ச்சி ரீதியாக மேன்மையடைவது, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பெற்ற அடிகளை பாடங்களாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இந்த நாளை கொண்டாடுவதன் பின் இருக்கும் அர்த்தமாகும். அதே போல, இந்த நாளை பயன்படுத்தி பலரும் பிரேக் அப் செய்வதுண்டு. ஒரு சிலர், பிரேக் அப் செய்தாலும் தங்களது முன்னாள் காதலருடன் டச்சிலேயே இருப்பர். அவர்கள் இந்த நாளில் அவர்களின் முன்னாள் காதலர்களை ப்ளாக் செய்யலாம்.

எந்த நாளில் எதை கொண்டாட வேண்டும்?

பிப்ரவரி 15: Slap Day

பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி, ஸ்லாப் டே கொண்டாடப்படுகிறது. அதாவது, உணர்ச்சி ரீதியாக அடி வாங்கிய பிறகு, உங்களுக்காக நீங்கள் நிற்க வேண்டும் என்பதே இந்த நாளின் நோக்கமாகும். Slap என்றால் ஒருவரை அறைதல் என அர்த்தமாகும். ஆனால், நீங்கள் அதற்கென்று யாரையேனும் போய் அறைய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. 

 பிப்ரவரி 16 - Kick Day

ஆங்கிலத்தில் Kick என்றால், உதைத்தல் என்று அத்தம். அதற்கென்று இந்த நாளில் நீங்கள் யாரையும் சென்று உதைக்க கூடாது. இந்த நாளில், உங்கள் பழைய காதலருடன் இன்னும் தொடர்பில் இருக்கிறீர்கள் என்றால், அவரை ப்ளாக் செய்வது, அவரது நினைவு தரும் பொருட்களை தூக்கி தூர எறிவது உள்ளிட்டவை ஆகும். இந்த நாளில், ‘பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ என்பதை மனதில் வைத்து, பழைய நினைவுகளுக்கு பைபை சொல்லுங்கள். 

பிப்ரவரி 17 - Perfume Day

இந்த நாளில், நீங்கள் ஒரு வாசனை திரவியத்தை வாங்கி அடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த நாளில், நீங்கள் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க வேண்டும். பிரேக்-அப்க்கு பின், எதையெல்லாம் இழந்தீர்களோ, அதையெல்லாம் நீங்கள் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதே இந்த நாளின் கருத்தாகும்.

பிப்ரவரி 18 - Flirting Day

இந்த நாளில், நீங்கள் இண்ட்ரெஸ்ட் ஆக இருக்கும் நபரிடம் சென்று Flirt செய்யலாம். ஆனால், உணர்ச்சி ரீதியான ஒட்டுதல் இல்லாமல் அதனை செய்ய வேண்டும். அப்போது, உங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த பழைய ரோமியோவோ, ஜூலியட்டோ வெளியில் வருவர். ஆனால், கடந்த முறை போல, உணர்ச்சி ரீதியாக யாரிடமும் ஒட்டிக்கொள்ளாமல், தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை தெளிவாக யோசிப்பர்.

பிப்ரவரி 19 - Confession Day

இந்த நாளில், நீங்கள் உங்களுக்கு யாரை பிடித்திருக்கிறதோ அவரிடம் சென்று உங்களுக்கு தோன்றுவதை தெரிவிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, உங்கள் காதலரிடம் பிரேக் அப் செய்ய வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக நினைத்துக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால், இந்த நாளை பயன்படுத்தி, உங்கள் எண்ண ஓட்டம் என்னவோ, அதனை கூறி விடலாம்.

பிப்ரவரி 20 - Missing Day

இந்த நாளில், நீங்கள் ‘இவர் என் கூட இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்’ என ஒருவரை நினைத்து miss செய்கிறீர்கள் என்றால், அதை செய்யலாம். ஆனால், அவர்களிடம் திரும்பி போகக்கூடாது. அது உங்களுக்கு டேஞ்சர் ஆகிவிடும். 

பிப்ரவரி 21 - Break Up Day

இதுதான்பா கடைசி! இந்த நாளில், யாருடனாவது இருக்கும் உறவை முற்றிலும் அறுத்தெறிய வேண்டும் என்றால், எறிந்து விட்டு, திரும்பி பார்க்காமல் முன்னடி நடந்து விடுங்கள். அவ்வளவுதான், உங்கள் வாழ்க்கை புது தொடக்கத்தை நோக்கி, உங்களுடன் வர ஆரம்பித்து விடும்.

About the Author
Break Up dayAnti Valentines WeekValentines Day. Break Up Celebration

