  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சென்சார் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? திரைப்படங்களுக்கு CBFC சான்றிதழ் எப்படி வழங்கப்படும்?

சென்சார் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? திரைப்படங்களுக்கு CBFC சான்றிதழ் எப்படி வழங்கப்படும்?

What Is Censor Certificate : பொதுவாக, இந்தியாவில் வெளியாகும் திரைப்படங்களுக்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.  இந்த சான்றிதழ்கள் இல்லாமல் எந்த படத்தையும் இந்தியாவில் ரிலீஸ் செய்ய முடியாது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:52 PM IST
  • சென்சார் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
  • இதை எப்படி வாங்குவது?
  • இதோ விவரம்!

சென்சார் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? திரைப்படங்களுக்கு CBFC சான்றிதழ் எப்படி வழங்கப்படும்?

What Is Censor Certificate : இந்தியாவில், இந்திய படங்கள் வெளியானாலும் சரி, டப்பிங் படங்கள் வெளியானாலும் சரி அதற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் என்கிற ஒன்று அவசியமான தேவையாக இருக்கும். அனைத்து வயது தரப்பினரும் இப்படத்தை பார்க்கலாமா, இதில் எந்தெந்த காட்சிகளை நீக்கலாம் என்பதை தணிக்கை குழுவினர்தான் முடிவு செய்வர். இதில், யார் மனதையேனும் புண்படுத்தும் நோக்கில் ஏதேனும் காட்சிகள் அல்லது டைலாக் இருந்தால் அதையும் நீக்குவர். இப்போது இந்த பஞ்சாயத்துதான் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கும் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

ஜனநாயகன் படத்திற்கு கிடைக்காத தணிக்கை சான்றிதழ்:

இந்தியவின் சிபிஎஃப்சி (Central Board of Film Certification) குழு, எந்த படம் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வெளியாகும் முன்னரும், அதை பார்த்து ஆராய்ந்து, அதில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக எதுவும் கூறப்பட்டுள்ளனவா, மனம் புண்படும் வகையில் ஏதேனும் கருத்துகள் உள்ளதா உள்ளிட்டவை குறித்து ஆராயும். அப்படி, சமீபத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸிற்கு முன்பு சென்சார் போர்ட் குழுவினருக்கு காண்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து, சான்றிதழ் தரப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து படத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காட்சி நீக்கம் செய்ய சொன்னதாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து இது குறித்த அவசர வழக்கும் நடந்தது. முடிவில், படம் திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகாது என்று தெரிய வந்தது. இதனால், படக்குழுவும் வேறு வழியின்றி பட ரிலீஸை நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

சரி, இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும். உண்மையில் இந்த சென்சார் சான்றிதழ் எப்படி வழங்கப்படுகிறது? இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

எப்படி இயங்கும்?

  • பட தணிக்கை குழு, மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்திற்கு கீழ் வரும். 
  • இதன் மண்டல அலுவலகங்கள் மும்பை, டெல்லி, சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருக்கும். 
  • முதலில், திரைப்படத்திற்கு A, U/A, U/A16, U/A12 என ஐந்து வகையான தணிக்கை சான்றிதழ்கள் இருக்கின்றன.
  • ராணுவத்தை, இந்தியாவை, மதத்தை புண்படுத்துதல் அல்லது இழிவு படுத்துதல் போன்ற காட்சிகள் படத்தில் இருக்க கூடாது.
  • நேரடியாக கத்தியில் குத்துவது போன்ற காட்சிகள் படத்தில் இருந்தால், அவை தணிக்கை குழுவினரால் நீக்கப்படும்.
  • பெண்களை இழிவுப்படுத்துவது போன்றோ, இரட்டை அர்த்த வார்த்தைகளோ இருக்க கூடாது. 
  • மாற்றுதிறனாளிகளை இழிவுபடுத்தும் வார்த்தைகள் இருந்தால், அதனி மியூட் செய்ய சொல்வார்கள் அல்லது நீக்கிவிட சொல்வார்கள்.
  • தணிக்கை சான்று வழங்குவதில், பெரும்பான்மை என்பது கிடையாது. அதாவது, ஒரு படத்தை 5 பேர் கொண்ட தணிக்கை குழுவினர் பார்க்கின்றனர் என்றால். அதில், ஒருவருக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் அவரது கருத்து கேட்கப்பட்டு பரிசீலிக்கப்படும்.
  • தணிக்கை குழுவில் இருக்கும் ஒரு நபர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும், தணிக்கை சான்று வழங்குவதில் தாமதம் நீடிக்கும்.
  • தணிக்கை குழுவில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பினர், படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால், படம் மறு ஆய்வுக்குழுவிடம் செல்லும்.
  • உடன்பாடு இல்லாத படக்குழுவினர், அடுத்தக்கட்டமாக நடைமுறையான ரிவைசிங் கமிட்டி எனும் நடைமுறைக்கு செல்லலாம். நீதிமன்றத்திற்கு சென்று, தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை கூறி, தங்களுக்கு ஏற்ற சான்றிதழை படக்குழுவால் பெற முடியும். 

