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Explained | எச்.ஐ.வி (HIV) எவ்வாறு பரவுகிறது? கொசுக்கடி மூலம் பரவுமா? -உண்மைகளும் அறிகுறிகளும் இதோ!

எச்.ஐ.வி (HIV) வைரஸ் பற்றிய முழுமையான விழிப்புணர்வை வழங்குகிறது. எச்.ஐ.வி-யின் முழு விளக்கம், பரவும் வழிகள், கொசுக்கடி மற்றும் முத்தம் பற்றிய தவறான கருத்துக்களுக்கான உண்மைகள், ஆண்/பெண்களுக்கான அறிகுறிகள், கர்நாடகாவில் உள்ள இலவச பரிசோதனை மையங்கள் மற்றும் ART சிகிச்சையின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 30, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:36 PM IST
Explained | எச்.ஐ.வி (HIV) எவ்வாறு பரவுகிறது? கொசுக்கடி மூலம் பரவுமா? -உண்மைகளும் அறிகுறிகளும் இதோ!
Image Credit: AI Generated | HIV Arigurigal Paravum Muraigal New

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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