/Explained | எச்.ஐ.வி (HIV) எவ்வாறு பரவுகிறது? கொசுக்கடி மூலம் பரவுமா? -உண்மைகளும் அறிகுறிகளும் இதோ!

HIV என்பது மனித நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தைத் தாக்கும் ஒரு வைரஸ் ஆகும். இது பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு, பாதிக்கப்பட்ட ரத்தம் மற்றும் தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு மட்டுமே பரவும்; கொசுக்கடி அல்லது தொடுதல் மூலம் பரவாது. ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகளைக் கண்டறிந்து ICTC மையங்களில் இலவச பரிசோதனை செய்து, ART மாத்திரைகளைத் தவறாமல் எடுத்தால் HIV பாதித்தவர்கள் சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.
இது மனிதனின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தைத் தாக்கி, உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைப் படிப்படியாகக் குறைக்கும் ஒரு வைரஸ் ஆகும்.
HIV நான்கு முக்கிய வழிகளில் மட்டுமே பரவுகிறது:
|தவறான கருத்து (Myth)
|உண்மை (Fact)
|கொசுக்கடி மூலம் பரவும்,.
|தவறு.. HIV கொசுக்கள் அல்லது பூச்சிகள் கடிப்பதால் பரவாது.
|முத்தம், கட்டிப்பிடித்தல், கைகுலுக்குதல்
|தவறு.. எச்சில், வேர்வை, கண்ணீர் மூலம் HIV பரவாது.
|ஒன்றாக உணவு உண்பதால் பரவும்
|தவறு.. பாத்திரங்கள், உணவு, தண்ணீரைப் பகிர்வதால் பரவாது
|பொதுக் கழிப்பறை பயன்படுத்துவதால்
|தவறு.. கழிப்பறைகள், நீச்சல் குளங்கள் மூலம் பரவாது.
HIV: இது உடலுக்குள் நுழைந்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்தும் வைரஸ் ஆகும்.
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome): இது HIV தொற்றின் கடைசி நிலை ஆகும். HIV-க்கு முறையான சிகிச்சை எடுக்காதபோது, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முற்றிலும் அழிந்து பல बीमारிகள் தாக்கும் நிலையை AIDS என்கிறோம்.
ஆரம்ப கட்டத்தில் (2 - 4 வாரங்களில்) சாதாரணமாக வரும் காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளே தோன்றும்.
அதிக பாதிப்பு உள்ள மாவட்டங்கள்: பெலகாவி (Belagavi), விஜயபுரா (Vijayapura), பாகல்கோட்டை (Bagalkot), மைசூர் மற்றும் பெங்களூரு நகர்ப்புறப் பகுதிகள் அதிக பாதிப்புகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.
இளைஞர்களிடையே அதிகரிப்பு: சமீபத்திய தகவல்களின்படி, 18 முதல் 35 வயதுடைய இளைஞர்களிடையே பாதிப்பு விகிதம் அதிகரித்து வருகிறது.
கர்நாடகா அரசு மற்றும் தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (NACO) இணைந்து ICTC (Integrated Counselling and Testing Centres) மையங்களை நடத்துகின்றன.
அனைத்து அரசு மாவட்ட மருத்துவமனைகள், தாலுகா மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இலவசப் பரிசோதனை கிடைக்கும்.
ART - Antiretroviral Therapy: இது HIV வைரஸைக் கட்டுப்படுத்தும் மாத்திரை சிகிச்சையாகும்.
ஆம், நிச்சயமாக வாழ முடியும்.
முறையான ART மாத்திரை சிகிச்சையைத் தவறாமல் எடுத்துக்கொண்டால், HIV தொற்றோடு இருக்கும் ஒரு நபர் சாதாரண மனிதரைப் போல ஆரோக்கியமாகவும், நீண்ட நாட்களும் வாழ முடியும். மேலும், ரத்தத்தில் வைரஸ் அளவு "கண்டறிய முடியாத அளவிற்கு" (Undetectable) குறைந்தால், அது மற்றவர்களுக்கும் பரவாது (Undetectable = Untransmittable).