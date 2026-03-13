DINK Couple என்றால் என்ன? நவீன தம்பதிகளின் தேடல் இதுதான்..

What Is Mean By DINK Couple : உலகம், நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. திருமணம், காதல் உறவு போன்றவை அதற்கு ஏற்ப பலவாரான பரிமாணங்களை மேற்கொள்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பது DINK உறவுதான். இதற்கு அர்த்தம் என்ன? இந்த உறவால் யாருக்கு என்ன பயன்? இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்க்கலாம்.
DINK
DINK என்றால், ஆங்கிலத்தில் “Dual Income, No Kids" என்று பொருள் ஆகும். இதற்கு அர்த்தம், திருமணம் செய்துகொள்ளும் இருவரும், வேலைக்கு சென்று நன்றாக சம்பாதிப்பர். திருமணத்திற்கு பிறகும், தங்களுக்கு குழந்தை வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து விடுவர். இந்த வாழ்க்கை முறை, தங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் காண விரும்புபவர்களுக்கும், தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை விரும்புபவர்களுக்கும், நிதி நிலைத்தன்மை வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கும் ஏற்றதாகவும் பிடித்ததாகவும் இருக்கிறது.
தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்கள்:
இந்த DINK வாழ்க்கை முறையை நோக்கி, பலரை நகர வைப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் நிதி சுதந்திரம் ஆகியவை உள்ளது. குழந்தை வளர்ப்பு போன்ற சில பொறுப்புகள் இல்லாமல், தம்பதிகள் இருவரும் பார்ட்னர்களாக இணைந்து தங்கள் நிதி முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். அதே போல, இப்படி குழந்தை வளர்க்க வேண்டும் என்கிற பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பதால் அவர்கள் நிதி சுதந்திரம் மற்றும் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை அடைவதோடு, மேற்கொண்டு படிப்பதிலும், தொழிலில் மேல் இடத்திற்கு செல்வதிலும் கவனம் செலுத்துகின்றனர். அதே சமயத்தில் இந்த DINK உறவு முறையில் இருக்கும் தம்பதிகள், உயர்த்தரமான வசதியான வாழ்க்கையையும் வாழ விரும்புகின்றனர். இது, அவர்களின் லட்சியங்களை அடைய வழிவகுக்கிறது.
தனிப்பட்ட சுதந்திரம்:
DINK தம்பதிகள், தங்களது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை அதிகமாக விரும்புகின்றனர். குழந்தை வளர்ப்புமுறை என்கிற ஒரு கட்டத்துக்குள் சிக்காமல் அவர்கள் பயணங்களை மேற்கொள்வது, புது பழக்கங்களை தேடுவது உள்ளிட்டவற்றை செய்கின்றனர். இது, அவர்களுக்கு பிடித்தமான திருப்திகரமான வாழ்க்கையை வாழ, உதவுகிறது.
நெறிமுறை சார்ந்த காரணங்கள்:
சில தம்பதிகள், தங்களின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நெறிமுறை காரணங்களுக்காக DINK வாழ்க்கை முறையை தேர்வு செய்கின்றனர். அதிக மக்கள் தொகை மற்றும் குழந்தை வளர்ப்பினால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறித்து அவர்கள் கவலைப்படுவதால், அவர்கள் பெற்றோராக இருக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்கின்றனர். சமூக பொறுப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவை தங்கள் மதிப்புகளுடன் ஒத்துப்போகும் என தங்கள் மனது தேர்வு செய்வதாக தாங்கள் உணர்வதாக கூறுகின்றனர்.
உறவு வலுபடும்:
DINK உறவில் இருக்கும் தம்பதிகள் பிறருடனான உறவை விட தங்களுக்குள் இருக்கும் உறவை வலுப்படுத்த நினைக்கின்றனர். குழந்தை, குடும்பம் என கவனச்சிதறல்கள் எதுவும் இன்றி, அவர்கள் தங்களின் உறவை ஆழமாக்க துடிக்கின்றனர். இது, அவர்களின் உறுதியான திருமண பந்தத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.
DINKWAD என்றால் என்ன?
ஒரு சில தம்பதிகளை DINKWad என்றும் குறிப்பிடுவர். இதற்கு முழு ஆக்கம், Double Income, No Kids With A Dog என்பதாகும். இந்த தம்பதிகள், திருமணம் செய்து கொண்டு நாயை வாங்கிக்கொண்டோ அல்லது தத்தெடுத்துக்கொண்டோ வாழ்வர்.
இதில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் என்ன?
DINK தம்பதிகளை, சுயநலவாதிகள் என்றும், வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை அவர்கள் தொலைத்து விடுவதாகவும் விமர்சிக்கப்படுவர்.
இப்படிப்பட்ட தம்பதிகளுக்கு வயதான காலத்தில் தனிமை உணர்வு ஏற்படும் என்றும் சிலரால் கவலை தெரிவிக்கப்படுகிறது.
DINK தம்பதிகள் நிறையவே சம்பாதித்தாலும், தங்களுக்கு தேவையற்ற விஷயங்களை வாங்கி, சேமிக்க மறந்து விடுவதாகவும் கூறுகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | சிலிண்டர் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய உணவுகள்! சில நிமிடங்களில் எளிதில் செய்யலாம்..
மேலும் படிக்க | கம்மி விலையில் அந்தமான் டூர்.. 6 நாட்கள் தங்குமிடம், உணவு வசதி.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ