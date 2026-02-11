‘வந்தே மாதரம்’ என்றால் என்ன? 4 பத்திகள் நீக்கப்பட்டது ஏன்? - 150 வருட சண்டை

What Is Mean By Vande Mataram : பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜியால் எழுதப்பட்டதுதான், ‘வந்தே மாதரம்’. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தற்போது இந்த பாடலை அனைத்து அரசு விழாக்களிலும் இசைக்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் ஆக்கியிருக்கிறது. இதன் பின் இருக்கும் வரலாறு குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
வந்தே மாதரம் என்றால் என்ன?
’வந்தே மாதரம்’ என்றால் என்ன தெரியுமா? ’வந்தே’ என்றால் வணங்குகிறேன், ‘மாதரம்’ என்றால் தாயை வணங்குகிறேன் என்று அர்த்தம். தமிழில் ‘தாயே உனக்கு வணகம்’ அல்லது ‘தாய் மண்ணே உன்னை வணங்குகிறேன்’ என்று பொருளாகும்.
பாடல் வரலாறு:
இந்தியாவின் நாவலாசிரியராகவும், கவிஞராகவும் இருந்தவர், பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி. இவர் எழுதிய பாடல்தான், ‘வந்தே மாதரம்’. இந்த பாடல், 1882ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஆனந்தமாத்’ எனும் நாவலில் எழுதப்பட்ட கவிதை ஆகும். இந்தியா, வெள்ளையர்களிடம் அகப்பட்டு இருந்த நேரத்தில், இந்த கவிதையைதான், சுதந்திர முழக்க பாடலாக போராட்டக்காரர்கள் முழங்கினர்.
இலக்கிய இதழில், ஆசிரியப்பணியில் சட்டர்ஜிக்கு உதவிய அவருடைய நண்பர், இவரது வந்தே பாரதம் கவிதையை படித்தார். இதழை அச்சிடும் போது, காலியாக இருக்கும் இடத்தை நிரப்ப ஒரு ஃபில்லராக பயன்படுத்தலாம் என்று கூறினாராம். அவருக்கு தெரியவில்லை, இந்த கவிதை வருங்காலத்தில் தேசிய பாடலாக ஒலிக்கப்படும் என்று. ’வந்தே பாரதம்’ ஒரு பக்தி பாடல் என்பது மக்களின் ஒருமித்த கருத்தாக இருக்கிறது. இந்தியாவை, ஒரு பெண் கடவுளாக வர்ணித்து, சட்டர்ஜி இப்பாடலை எழுதியதால், இது பக்தி பாடலா எனும் விவாதங்களும் அடிக்கடி எழுந்ததுண்டு.
1905ஆம் ஆண்டில், வங்காளத்தில் நடந்த சுதேசி இயக்கத்தின் போது, போராட்டக்காரர்கள் இந்த பாடலைதான் தங்களின் போராட்ட முழக்கமாக வைத்திருந்தனர். ரவீந்தர நாத் தாகூர், ஒரு மாநாட்டில் இந்த பாடலை பாடி பிரபலமாக்கினார். 1915ஆம் ஆண்டு, மகாத்மா காந்தி சென்னையில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய போது, ‘வந்தே மாதரம்’ எனும் பாடலுடம் அக்கூட்டம் தொடங்கியது. இது குறித்து பேசிய காந்தி, இந்த பாடலை பாராட்டி பேசினார்.
4 பத்திகள் நீக்கம்..!
1937ஆம் ஆண்டில், காங்கிரஸ் ஆட்சியில், வந்தே மாதரம் பாடலின் முதல் இரண்டு பத்திகள் மட்டுமே தேசிய பாடலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது, 1950ல் அதிகாரப்பூர்வம் ஆனது. பிற நான்கு பத்திகள் நீக்கப்பட்டது. இதில், இந்து கடவுள்களான துர்கை, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி உள்ளிட்ட பெண் தெய்வங்களுடன் நாட்டை ஒப்பிட்டு சட்டர்ஜி இப்பாடலை எழுதியிருப்பார். இதனால், சிறுபான்மையினரின் உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடாது என்று கருதி, இந்த பாடல் நீக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு, வந்தே மாதரம் பாடலின் 150வது வருடம் அனுசரிக்கப்பட்டது. அப்போது, ஆளும் பாஜக அரசு, “முக்கியமான வரிகளை பாடலில் இருந்து காங்கிரஸ் நீக்கிவிட்டது” என்று குற்றம் சாட்டியது. இன்றை நாளில், நீக்கப்பட்ட அந்த பத்திகளுடன் சேர்த்து, மொத்தம் ஆறு பத்திகள் தேசிய கீதத்திற்கு முன்பு பாடப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த பாடல், மொத்தம் 3 நிமிடம் 10 வினாடிகளுக்கு இப்பாடல் அரசு விழாக்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் இசைக்கப்படும். அப்படி இசைக்கப்படும் இந்த நேரத்தில், அனைவரும், எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
