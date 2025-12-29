காதல் உறவில் Red Flag - Green Flag என்றால் என்ன? கமிட் ஆகும் முன்பு இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

What Is Red Flag And Green Flag In Relationship : ஒரு 10 வருடத்திற்கு முன்பு, காதலுக்கும், கதலை வெளிப்படுத்துவதற்கான அர்த்தமும் வேறாக இருந்தது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு பெண்ணை பிடித்திருந்தால், அவளை முறைத்து முறைத்து பார்ப்பதும், அவள் பின்னாடியே ஃபாலோ செய்வதும், பின்பு அவளை வழிமறித்து ப்ரப்போஸ் செய்வதும்தான் காதலாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இப்போது அதெல்லாம் தவறு என்பது இன்றைய தலைமுறையினருக்கு சொல்லாமலேயே புரிந்திருக்கிறது. எனவே, இந்த இளம் தலைமுறையினர் இடத்தில் காதல் குறித்து பேசவேண்டும் என்றால், விழிப்புடன் இருப்பது ரொம்பவும் அவசியம் ஆகும்.
Gen-Z தலைமுறையினர், இப்போது காதலையும் மனிதர்களையும் பல வரையரைக்குள் கொண்டு வருகின்றனர். அதற்கு அவர்கள் அடிக்கடி உபயோகிக்கும் வார்த்தைதான், Red Flag-Green Flag.
Red Flag என்றால் என்ன?
முதலில் சிகப்பு கொடிக்கு வருவோம். காதல் உறவை தாண்டி, நட்புறவு, வேலை பார்க்கும் இடம், வீடு என நாம் யாரிடமெல்லாம் உறவை பேணுகிறோமோ, அந்த அனைத்து இடங்களிலும் சிகப்பு கொடுக்கான அறிகுறிகள் பார்க்கப்படுகின்றன. ஒரு நபரின் டாக்ஸிக் ஆன குணங்களை இவை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. பிறரை ஏமாற்றுதல், பழிகூறுதல், பொய் சொல்லுதல், பிறரை ஆட்டிப்படைக்க வேண்டும் என நினைத்தல், தனி மனிதனுக்கு மரியாதை கொடுக்காமல் இருத்தல் உள்ளிட்டவை சிகப்பு கொடியாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட, ஒத்துவராத குணாதிசயம் கொண்டு மனிதர்களுடன் உறவை பேண முடியாது என்பது அடிக்கோடாக, இந்த Red Flag என்கிற விஷயம் பார்க்கப்படுகிறது.
Green Flag என்றால் என்ன?
ஒரு தனி மனிதரின் பாசிடிவான அணுகுமுறை மற்றும் குணாதிசயத்தை குறிக்கும் கொடியாக இருக்கிறது, பச்சை. நேர்மையாக இருத்தல், நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகுதல், பாதுகாப்பான உணர்வு கொடுத்தல், எதையும் மறைக்காமல் பேசுதல், பிறரின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளித்தல் ஆகியவை கிரீன் ஃப்ளாக் ஆக பார்க்கப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட மனிதருடன் நாம் உறவை பேனலாம் என்பதை, இப்படி பச்சைக்கொடி என கூறுகின்றனர்.
சிம்பிளாக சொல்லப்போனல், ட்ரெயின் வரும் போதோ அல்லது ரோட்டில் சிக்னலில் நிற்கும் போதோ சிகப்பு லைட் அல்லது கொடி காண்பித்தால் முன்னேறி செல்ல மாட்டோம். காரணம், அப்போது ஆபத்து வரும் என தெரியும். பச்சைக்கொடி அல்லது லைட் காட்டினால் செல்வோம். காரணம், அப்போது பாதை அனைத்தும் கிளியர் என அர்த்தம். இதை குறிக்கும் பொருட்டுதான், உறவுகளிலும் இந்த Red Flag & Green Flag கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
காதல் உறவில் எப்படி வேறுபடும்?
ஒரு சிலர், காதல் உறவில் எப்படி இதனை பிரிப்பது என தெரியாமல் இருப்பர். அதாவது, ஒரு ஆண் அல்லது பெண், வெளியில் இருப்பவர்களிடம் தன்னை நல்லவன் போல காட்டிக்கொண்டு, நான்கு சுவற்றிற்குள் தன் துணையிடம் வேறு மாதிரி நடந்து கொள்கிறான் என்றாலோ, ஒருவரின் ஆடை மற்றும் தனி சுதந்திரத்தை கேள்வி கேட்கிறார்களாே, தன்னை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக அடிக்கடி பொய் கூறுகிறார்கள் என்றாலோ இவை அனைத்தும் சிகப்பு கொடி பிரிவிற்கு கீழ் வந்து விடும். அதோ போல பச்சைக்கொடி என்றால், அவர்கள் நேர்மையாக இருப்பார்கள், தங்கள் துணைக்கு உண்மையாக இருப்பார்கள், யாரையும் ஏமாற்றாமல் வருவது வரட்டும் என முடிந்த அளவிற்கு உண்மையையே பேசுவார்கள்.
