/வீட்டில் வயதானவர்கள் இருக்கிறார்களா? ஏசி பயன்படுத்தும் முன் கவனம் தேவை!

வீடுகளில் ஏசியை 24°C முதல் 26°C வரை வைத்திருப்பதே உடலுக்கு மிகவும் உகந்தது என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
சுட்டெரிக்கும் கோடை வெயிலில் இருந்து தப்பிக்கவும், இரவில் நிம்மதியாக தூங்கவும் பலரும் வீடுகளில் ஏர் கண்டிஷனர்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால், சீக்கிரம் அறையை குளிரவைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பலர் ஏசியின் வெப்பநிலையை 16 முதல் 18 டிகிரி வரை மிகக் குறைவாக வைக்கின்றனர். இது தொடக்கத்தில் நன்றாக இருந்தாலும், உடலுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கிய சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்தும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அப்படியென்றால், நல்ல தூக்கத்திற்கு ஏற்ற பாதுகாப்பான ஏசி வெப்பநிலை எது? ஓவர் கூலிங் உடலுக்கு என்ன செய்யும்? என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிசியன்சி மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் பரிந்துரைப்படி, வீடுகளில் ஏசியை 24°C முதல் 26°C வரை வைத்திருப்பதே உடலுக்கு மிகவும் உகந்தது. மனிதர்கள் தூங்கும்போது உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் சற்று குறைந்து, உடல் வெப்பநிலை இயற்கையாகவே குறைய தொடங்கும். எனவே, 24 டிகிரி என்பது இந்த இயற்கையான உடல் நிலைக்கு ஏற்ற இதமான சூழலைத் தரும். வயது அடிப்படையில் பார்த்தால், 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 21°C முதல் 24°C வரையும், பெரியவர்களுக்கு 20°C முதல் 24°C வரையும் வைக்கலாம். ஆனால், வயதானவர்களுக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டும் 24°C-க்குக் கீழ் ஏசியின் வெப்பநிலையை குறைக்க கூடாது; அது அவர்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
ஏசியை 18 டிகிரிக்கும் குறைவாக வைத்து விடிய விடிய தூங்குபவர்களுக்கு பின்வரும் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏசி காற்றில் ஈரப்பதம் மிக குறைவாக இருப்பதால், தொடர்ந்து அதில் தூங்குபவர்களுக்கு சருமம் வறண்டுவிடும். கண்கள் வறட்சியடைந்து எரிச்சல் மற்றும் சிவத்தல் ஏற்படலாம். இரவு முழுவதும் கடும் குளிரில் தூங்குவது இரத்த ஓட்டத்தை சற்று மந்தமாக்கும். இதனால் காலையில் எழும்போது உடல் சோர்வாகவோ, கழுத்து மற்றும் மூட்டு வலியுடனோ எழ நேரிடும். குறிப்பாக, ஆர்த்ரைடிஸ் மற்றும் குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது பெரும் பிரச்சனையாக மாறும். ஏசியின் அதீத குளிர்ச்சியால் தொண்டை வறட்சி, மூக்கடைப்பு ஏற்படும். சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்குத் தலைவலி தீவிரமாகும். மேலும், ஏசி ஃபில்டர்களை சரியாக சுத்தம் செய்யாவிட்டால் அதில் உள்ள பாக்டீரியாக்களால் ஆஸ்துமா, அலர்ஜி போன்றவை ஏற்படும். ஏசியிலிருந்து வரும் நேரடி குளிர்காற்று தொடர்ந்து உடலின் மீது படும்போது, அது காதுகளையும் பாதித்து வலியை கொடுக்கும்.
இரவு முழுவதும் ஏசியை பயன்படுத்தாமல், 2 அல்லது 3 மணி நேரம் கழித்து தானாகவே அணைந்துவிடும்படி டைமர் அல்லது ஸ்லீப் மோட் செட் செய்வது சிறந்தது.
ஏசியின் காற்று நேரடியாக முகத்திலோ அல்லது மார்பிலோ படாதபடி, படுக்கையை சற்று தள்ளி போட வேண்டும்.
மாதம் ஒருமுறையாவது ஏசியின் ஃபில்டர்களைச் சுத்தம் செய்வது கிருமிகள் பரவுவதை தடுக்கும்.
தினமும் காலையில் ஏசி அறையின் கதவு, ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து நல்ல காற்றோட்டத்தையும் சூரிய ஒளியையும் அறைக்குள் வரச் செய்ய வேண்டும்.
|சிறந்த AC வெப்பநிலை
|24°C - 26°C
|ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு உகந்தது
|குழந்தைகள் & முதியோருக்கு
|25°C - 27°C
|உடல் வெப்பத்தை தக்கவைக்க உதவும்
|கர்ப்பிணிகள்
|26°C
|அதிக குளிர்ச்சி தவிர்க்க வேண்டும்
|ஆற்றல் சேமிப்பு
|25°C + Ceiling Fan
|மின்சாரம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் இரண்டும் பாதுகாக்கும்