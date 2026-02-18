திருமணத்திற்கு ஏற்ற வயது எது? உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்லும் பதில்!

What Is The Right Age To Get Married : நம்மில் பலருக்கு, எந்த வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டால் அது சரியானதாக இருக்கும் என்பதில் பல சந்தேகங்கள் இருக்கும். ஒரு சிலர் இளமைக்காலத்திலேயே திருமணம் செய்து கொள் என்பார்கள். இன்னும் சிலர் 30 வயதிற்கு மேல் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்கின்றனர். உண்மையில், எந்த வயதுதான் இதற்கு சரியானது? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
திருமண வயது..
காலம் மாறும்போது அதற்கு ஏற்றார் போல உறவுகளும் மாறிவிட்டது. திருமணம் என்கிற டாப்பிக்கை எடுக்கும் போது மட்டும், ஒரு சிலருக்கு எது சரியான திருமண வயது என்பதை புரிந்துகொள்ள சில கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. ஒரு சில பேர், வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆன பின்பு திருமணம் செய்து கொள்வது சரி என்கின்றனர். இன்னும் சிலர் இளமை போனால் திரும்ப வராது எனவே இளமையிலேயே திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்கின்றனர். அந்த நாளின் முடிவில் விருப்பம் நம்முடையதாக இருந்தாலும் இது போன்ற பல எண்ண ஓட்டங்கள் திருமணம் குறித்து கேள்விகளை இன்னும் தீர்க்காமல் இருக்கின்றன. அறிவியல் ரீதியாக பார்த்தால் எந்த வயதிலும் திருமணம் செய்து கொள்வதில் இருக்கும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
இளமையில் திருமணம் செய்து கொள்வது…
இளம் வயதில் அதாவது, 20களின் ஆரம்பத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வது திருமண வாழ்வை நீண்ட காலம் அனுபவிக்க உதவும். 22-25 வயதில் திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் அதிக பாலியல் திருப்தி கொண்டிருந்த உறவை கொண்டிருந்ததாக BYU என்கிற ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது.
அதே சமயத்தில் பணத்தை கையாள்வது, வாழ்க்கையே கையாவது, பொறுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வது, வீட்டை நிர்வாகம் செய்வது போன்ற பல விஷயங்களை இந்த இளம் தம்பதியினர் கற்றுக் கொள்கின்றனர். இந்த இளம் வயதிலேயே இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புகளை இவர்கள் சமாளிக்கும் போது அவர்களுக்குள் இருக்கும் ஒற்றுமை இன்னும் பலப்படுகிறது.
இதில் சில குறைகளும் இருக்கின்றன. இப்படி சீக்கிரமே திருமணம் செய்துகொள்ளும் தம்பதியினருக்கு வயதும் குறைவாகவே இருக்கும். இதனால், அவர்களுக்கு மன முதிர்ச்சியும் ரொம்பவே குறைவாக இருக்கும். அவர்கள், தங்கள் வாழ்க்கையில், பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில் ரீதியாகவும் பொறுப்புடன் இல்லாமல் இருப்பதால் ஆரம்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் மற்றும் புரிதலின்மை ஏற்படலாம்.
தாமதிக்கும் திருமணம்:
இப்போதிருக்கும் பெரும்பாலான இளம் தலைமுறையினர், தாமதமாக திருமணம் செய்துகொள்வதை விரும்புகின்றனர். இவர்களின் உறவில் முதிர்ச்சியும், Stabilityஉம் இருக்கிறது. இதில், திருமணத்தின் உண்மையான மதிப்பு வெளிப்படுகிரது. 28 வயதை தாண்டி திருமணம் செய்துகொள்பவர்கள், விவாகரத்து பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாக இருக்கிறதாம். இந்த வயதில், உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு, பொறுமை என அனைத்தும் இவர்களுக்கு இருக்குமாம்.
இந்த வயதில் திருமணம் செய்துகொள்ளும் பெண்கள், சிரமங்களை குறைத்து, மகிழ்ச்சியாக திருமண வாழ்க்கைக்குள் நுழைகின்றனர். அதே சமயத்தில், தனது வாழ்க்கையையும் அவர்கள் முதன்மைப்படுத்துகின்றனர்.
இந்த தாமதமான திருமணத்தாலும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. இதில், ஆரம்பகால டேட்டிங் அனுபவம், பிணைப்பு உள்ளிட்டவை இருக்காது அதற்கு மாறாக, அனுபவமிக்க பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் உறவாக இது இருக்கும்.
