வெள்ளை முடி பிரச்சனையா? இந்த இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்தவும்

How to dye hair at home with natural: வெள்ளை முடியை கருப்பாக மாற்ற இயற்கை முடி சாயத்தைப் பயன்படுத்தலாம். முடியை கருப்பாக மாற்றுவது எப்படி என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:28 PM IST
  • இயற்கை பொருட்களிலிருந்து முடி சாயத்தை உருவாக்கவும்

    • பாதாம் எண்ணெய் சேர்க்கவும்

    முடி சாயத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

வெள்ளை முடி பிரச்சனையா? இந்த இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்தவும்

How to dye hair at home with natural: வெள்ளை முடியை கருமையாக்க மக்கள் ஹேர் டை மற்றும் ஹேர் கலரைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். முடி நிறம் படிப்படியாக முடியின் அமைப்பையும் இயற்கையான நிறத்தையும் கெடுத்துவிடும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், முடியைப் பராமரிக்க இயற்கை முடி சாயத்தைப் பயன்படுத்தலாம். முடியை எப்படி கருமையாக்குவது என்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.

இயற்கை பொருட்களிலிருந்து முடி சாயத்தை உருவாக்கவும்

ஐந்து முதல் ஆறு பாதாம் பருப்புகளை எடுத்து ஒரு வாணலியில் வறுக்கவும். பாதாம் நன்கு வறுத்ததும், அவற்றை அகற்றவும். அவற்றை குளிர்விக்க விடவும். அதன் பிறகு, அவற்றை அரைத்து ஒரு பொடி செய்யவும்.

பாதாம் எண்ணெய் சேர்க்கவும்

இப்போது 2-3 ஸ்பூன் பாதாம் எண்ணெய் மற்றும் கடுகு எண்ணெயை அதே அளவு எடுத்து கலக்கவும். அதில் 1 முதல் 2 ஸ்பூன் கற்றாழை ஜெல் சேர்க்கவும். அனைத்தையும் நன்றாக கலக்கவும். பின்னர் இந்த கலவையில் வறுத்த பாதாம் பொடியைச் சேர்க்கவும்.

பாதாம் முடி சாயத்தை எப்படி செய்வது

அனைத்தையும் கலந்து 5 நிமிடங்கள் சூடாக்கவும். அதன் பிறகு அடுப்பில் இருந்து அகற்றி குளிர்விக்கவும். குளிர்ந்த பிறகு, முடிக்கு முடி சாயத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

முடி சாயத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

வெள்ளை முடிக்கு இயற்கை முடி சாயத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இதை உங்கள் தலைமுடியில் தடவவும். முடி சாயத்தை உங்கள் தலைமுடியில் 1.5 முதல் 2 மணி நேரம் வரை வைத்திருக்கவும். பின்னர் உங்கள் தலைமுடியை தண்ணீரில் சுத்தம் செய்யவும். இது ஒரு இயற்கை முடி சாயம், இதைப் பயன்படுத்துவதால் உங்கள் தலைமுடிக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படாது.

முடியை இயற்கையாக கருமையாக்க இவற்றையும் பயன்படுத்தலாம்

வெந்தய விதைகள்

நெல்லிக்காய் தவிர, வெந்தயமும் உங்கள் தலைமுடியை கருமையாக்கும். வெந்தயத்தில் உங்கள் தலைமுடி கருமையாக இருக்க உதவும் பல நல்ல பொருட்கள் உள்ளன. இதை முடிக்கு பயன்படுத்த, இரண்டு ஸ்பூன் வெந்தய விதைகளை தண்ணீரில் போட்டு இரவு முழுவதும் ஊற வைக்கவும். பின்னர் காலையில் அவற்றை மசித்து, கலவையை உங்கள் தலைமுடியின் வேர்களில் படும்படி தடவவும். வேண்டுமானால், தேங்காய் அல்லது பாதாம் எண்ணெயுடன் கலந்து முடிக்கு தடவலாம். இதன் மூலம் முடி கருப்பாக மாறும்.

நெல்லிக்காய்

நெல்லிக்காய் உங்கள் தலைமுடிக்கு மிகவும் நல்லது. இது இரும்பு, வைட்டமின் சி மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற முக்கியமான பொருட்களால் நிறைந்துள்ளது, இது உங்கள் தலைமுடியை வலுவாகவும் கருமையாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது, மேலும் முடி உதிர்வதைத் தடுக்கிறது. மருதாணியுடன் நெல்லிக்காயை கலந்தும் முடிக்கு தடவலாம். நெல்லிக்காய் சாற்றை முடியில் தடவலாம் அல்லது பொடியாக்கி பேஸ்ட் போல செய்து அதை உங்கள் தலைமுடியில் பயன்படுத்தலாம்.

தேயிலை இலைகள்

தேயிலை இலைகள் உங்கள் தலைமுடிக்கு மிகவும் நல்லது. உங்கள் தலைமுடியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் என்று அழைக்கப்படும் சிறப்பு பொருட்கள் அவற்றில் உள்ளன. அவற்றை முடிக்கு பயன்படுத்த, முதலில் சில தேயிலை இலைகளை தண்ணீரில் கொதிக்க வைக்கவும், பின்னர் அதை ஆற வைத்து உங்கள் முடியின் வேர்களில் வைத்து மெதுவாக தேய்க்கலாம். சுமார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து, உங்கள் தலைமுடியை தண்ணீரில் கழுவவும்.  அடுத்த நாள், உங்கள் தலைமுடியை சுத்தம் செய்ய ஷாம்பூவை பயன்படுத்தலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

White Hair ProblemBlack HairHome RemediesAlmondMustard oil

