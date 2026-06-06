/இலவச ரயில் பயணம்.. டிக்கெட் எடுக்காமல் யாரெல்லாம் பயணிக்கலாம்? வெளியான அறிவிப்பு

Indian Railway Rules: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே. இந்தியாவில் தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பயணிகளுக்கு ஏற்ப ரயில் சேவையை வழங்க இந்தியன் ரயில்வே நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. குறைந்த செலவு, கழிவறை, படுக்கை போன்ற வசதிகள் இருப்பதால் மக்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
அதே நேரத்தில், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது என்று அவ்வளவு ஈஸியாக விஷயம் இல்லை. ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், சிலர் ரயில்களில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பயணிக்காம். இதுகுறித்து தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை இந்தியன் ரயில்வே வழங்கியுள்ளது. எனவே, யாரெல்லாம் இலவசமாக ரயில்களில் பயணிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இந்தியன் ரயில்வே விதிகளின்படி, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் தனியாக பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணிக்கலாம். இவர்கள் பயணச்சீட்டு வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த வசதிக்கு ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு தனியாக இருக்கையோ, படுக்கையோ ஒதுக்கப்படாது. அவர்கள் தங்கள் பெற்றோருடன் அதே இருக்கையிலோ அல்லது படுக்கையிலோ தான் பயணிக்க வேண்டும்.
பெற்றோர்கள் விரும்பினால் கூடுதல் வசதிக்காக தங்கள் குழந்தைகளுககு தனியாக பயணச் சீட்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். குழந்தைகளுக்கு மட்டுமில்லாமல் சில பெரியவர்களும் ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம். இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் உயரிய விருதுகளை பெற்றவர்களை இலவசமாக பயணிக்கலாம். அதன்படி, வீர் சக்ரா, அசோக் சக்ரா, கீர்த்தி சக்ரா, மகாவீர் சக்ரா, பரமவீர் சக்ரா, சௌரிய சக்ரா விருதுகளைப் பெற்றவர்கள் ரயில்களில் இலவசமாக பயணிக்கலாம். விருது பெற்றவருடன், அவருடன் ஒருவர் இலவசப் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
பேருந்துகளில் போன்று ரயில்களில் அரை டிக்கெட் போன்ற அம்சம் கிடையாது. 5 முதல் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் கட்டண சலுகைக்கு தகுதி பெறலாம். ஆனால், அவர்களுக்கு தனியாக இருக்கை ஒதுக்கப்படாது. பயணத்தின்போது, ஒரு குழந்தை தனி இருக்கை அல்லது படுக்கை தேவைப்பட்டால் அவர்கள் முழு கட்டணத்தில் பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பல பெற்றோர்கள், நீண்ட பயணங்களின் போது, குறிப்பாக இரவு நேரப் பயணங்களின் போது, தங்கள் குழந்தையின் வசதிக்காக இந்த விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முழுப் பயணிகாக கருதப்படுகிறார்கள். எனவே, அவர்கள் முழு டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது குழந்தையின் வயதை சரியாக உள்ளிடுவது மிகவும் முக்கியம்.
இந்தியன் ரயில்வே விதிகளின்படி, ரயில் கட்டணத்தில் மாணவர்களுக்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. 12 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் தங்கள் அடையாள அட்டையை காண்பிப்பதன் மூலம் ரயில் கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம். மேலும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் தங்கள் நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு பயணம் செய்தால், ரயில் டிக்கெட்டில் 75 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம்.
மேலும், யுபிஎஸ்சி போன்ற மத்திய அரசு தேர்வுகளுக்கு ரயில்களில் பயணிப்பவர்கள் ரயில் கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடியை பெறலாம். 35 வயது வரையிலான மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள டிக்கெட் கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம். இந்த தள்ளுபடி சாதாரண ஸ்லீப்பர் வகுப்பிற்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இல்லை. இந்தியன் ரயில்வே விதிகளின்படி, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் ரயில்களில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பெற்றோருடன் இலவசமாக பயணிக்கலாம். ஆனால், அவர்களுக்கு தனியாக இருக்கை ஒதுக்கப்படாது.
ரயில்களில் பேருந்துகளை போல அரை டிக்கெட் வசதி கிடையாது. 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கட்டாயம் ரயில்களில் டிக்கெட் எடுத்து தான் பயணிக்க வேண்டும் என இந்தியன் ரயில்வே கூறுகிறது.
வீர் சக்ரா, அசோக் சக்ரா, கீர்த்தி சக்ரா, மகாவீர் சக்ரா, பரமவீர் சக்ரா உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் விருதுகளை பெற்றவர்கள் ரயில்களில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.