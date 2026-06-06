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இலவச ரயில் பயணம்.. டிக்கெட் எடுக்காமல் யாரெல்லாம் பயணிக்கலாம்? வெளியான அறிவிப்பு

Indian Railway Rules: ரயில்களில் பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணிப்பது குற்றமாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ரயில் டிக்கெட் சிலர் இலவசமாகவே பயணம் செய்து கொள்ளலாம். அவர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இந்தியன் ரயில்வே தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:25 PM IST
இலவச ரயில் பயணம்.. டிக்கெட் எடுக்காமல் யாரெல்லாம் பயணிக்கலாம்? வெளியான அறிவிப்பு
Image Credit: Indian Railway Travel Without Ticket (Image Source: Gemini AI)

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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