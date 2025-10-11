English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... யாருக்கு கிடைக்கும்? இதோ முழு விவரம்

Atal Pension Yojana: மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியுமா?

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 11, 2025, 10:00 PM IST
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் அரசாங்கம் நடத்தும் பிரபலமான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.
  • இதில் மாதம் ரூ.5,000 வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
  • இதில் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும்?

Atal Pension Yojana Eligibility Criteria: இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில், அனைவரும் நிதிச் சிக்கல்களிலிருந்து விடுபட விரும்புகிறார்கள். எனவே, மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்துடன் தங்கள் எதிர்காலத்திற்காக சேமிக்கிறார்கள். இருப்பினும், இன்றைய செலவுகள் சேமிப்பதை நிச்சயமாக கடினமாக்குகின்றன. இதனால் மக்கள் பல்வேறு முதலீட்டுத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள்.

அத்தகைய ஒரு திட்டம் இந்திய அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா ஆகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சேரும் நபர்களுக்கு 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ரூபாய் 5,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் நீங்கள் பயனடைய முடியுமா? இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற முடியுமா என்பதை இங்கே காணலாம்.

நன்மைகள் என்ன?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (Atal Pension Yojana) மத்திய அரசால் நடத்தப்படுகிறது மற்றும் மாதந்தோறும் 1,000 முதல் 5,000 ரூபாய் வரை ஓய்வூதியம் வழங்குகிறது. இது உங்கள் வயதுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்யும் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும், மேலும் 60 வயதிற்குப் பிறகு, மாதாந்திர ஓய்வூதிய சலுகைகளைப் பெறுவீர்கள்.

நீங்கள் எப்படி முதலீடு செய்யலாம்:

நீங்கள் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்தால், உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் பிரீமியத்தை செலுத்த வேண்டும். உதாரணமாக, நீங்கள் 18 வயதுடையவராக இருந்தால், நீங்கள் மாதந்தோறும் ரூபாய் 210 பிரீமியத்தை செலுத்துகிறீர்கள் என்றால். 60 வயதிற்குப் பிறகு, உங்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

இந்தத் திட்டத்தில் யார் விண்ணபிக்க முடியும்?

இந்தத் திட்டத்தில் விண்ணபிக்க விரும்பினால், இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் விண்ணப்பதாரர்கள் 18 முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். வரி செலுத்துவோர் இந்தத் திட்டத்தில் சேரத் தகுதியற்றவர்கள்.

இந்தத் திட்டத்தில் சேருவது எப்படி?

நீங்கள் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர விரும்பினால், முதலில் உங்கள் வங்கிக்குச் செல்லுங்கள். அங்குள்ள தொடர்புடைய அதிகாரியைச் சந்தித்து, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவதாகச் கூறவும். பின்னர், வங்கி அதிகாரி உங்கள் KYC-ஐச் செயல்படுத்தி, உங்கள் வங்கிக் கணக்கை திட்டத்துடன் இணைப்பார். அடுத்து, நீங்கள் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் (ரூ. 1,000 முதல் 5,000 வரை). இப்போது, ​​உங்கள் பெயர் திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும், மேலும் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறலாம்.

 

