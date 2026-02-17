English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆண்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் மறந்து போவது ஏன்? மருத்துவர் சொல்லும் விளக்கம்..!

ஆண்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் மறந்து போவது ஏன்? மருத்துவர் சொல்லும் விளக்கம்..!

Why Do Most Men Forget Anniversaries : பல ஆண்கள், தனது திருமண நாள், மனைவியின் பிறந்தநாள் உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களை மறந்து போகின்றனர் என மனைவிகள் சொல்வதுண்டு. அது ஏன் தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 17, 2026, 03:22 PM IST
  • ஆண்கள் திருமண நாளை மறப்பது ஏன்?
  • இதுதான் காரணம்..
  • மருத்துவர் விளக்கம்!

ஆண்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் மறந்து போவது ஏன்? மருத்துவர் சொல்லும் விளக்கம்..!

Why Do Most Men Forget Anniversaries : மனைவிகள் பலர், “என் புருஷனுக்கு என்னோட பிறந்த நாள் எப்போதும் ஞாபகத்தில் இருக்காது..” என்று புகார் சொல்வதை அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். இவர்கள் இப்படி தெரிவிக்க காரணம், முக்கியமான தேதிகளை, பெரும்பாலான ஆண்கள் மறந்து போவதால்தான். இதுகுறித்து மருத்துவர்கள் சக்திவேல் மற்றும் ரிஃபானா ஆகியோர் வீடியோ பதிவை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

தேதிகளை மறந்து போகும் ஆண்கள்: 

குடும்பத்தில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளின் நாட்களை குறித்து வைத்துக் கொள்வது பெரும்பாலான சமயத்தில் பெண்களாக இருக்கின்றனர். ஆண்களுக்கு, பெரும்பாலான சமயங்களில் சில முக்கியமான நாட்கள் மறந்து போகிறது. இதனால் வீட்டில் சண்டையும் சச்சரவும் தேவை இன்றி ஏற்படுவதையும் நாம் கண்கூடாக பார்த்திருப்போம். இது குறித்து மருத்துவர்கள் ரிஃபானா மற்றும் சக்திவேல் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கின்றனர். 

“திருமணநாள் போன்ற முக்கிய நாட்கள் பெரும்பாலான சமயங்களில் பெண்களுக்குதான் ஞாபகம் இருக்கிறது. பெரும்பாலான ஆண்கள் அதை மறந்து விடுகின்றனர். இது எதனால்?” என்று மருத்துவர் சக்திவேலிடம் கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. அதற்கு அவர் சிம்பிளான பதிலை கூறினார். 

“எங்கள் வீட்டில் அதுபோன்ற பிரச்சனைகள் வரவே வராது” என்று கூறிய அவர்,  தான் வரலாற்றில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் என்றும் தேதிகளை எல்லாம் அவ்வளவு எளிதாக மறக்க மாட்டேன் என்றும் கூறினார். திருமணநாள், குழந்தைகளின் பிறந்தநாள் என அனைத்தையும் ஞாபகம் வைத்து தன் மனைவிக்கே ஞாபகப்படுத்துவேன் என்று கூறுகிறார். 

இதற்கு மருத்துவர் ரிஃபானா, “மறக்காமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது டைரியில் இதனை எழுதி வைத்துக் கொள்வீர்களா?” என்று கேட்கிறார். அதற்கு சக்திவேல் பொதுவாக தான் நிறைய இடத்தில் இதுபோன்று ஆண்கள் நிறைய விஷயத்தை மறந்து விடுவதாக கேள்விப்படுவதாகவும் , பலர் அதற்கு ஆணும் பெண்ணும் வேறு வேறு, அதனால் அவர்கள் மறந்து விடுவதாக கூறுவதாகவும் என்றும் தெரிவித்தார். ஆண்கள் லாஜிக்காக யோசிப்பார்கள் பெண்கள் எமோஷனலாக யோசிப்பார்கள் என்று இதற்கு நிறைய பேர் நிறைய அர்த்தங்களை சொல்வதாகவும் தெரிவித்தார். ஆனால் தன்னைப் பொறுத்தவரை, இது attention to detail (விவரங்களுக்கு கவனம் செலுத்துதல்) என்று கூறினார். 

இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம், இதை நான் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்வார்கள் என்றும் அவர் கூறினார். உதாரணத்திற்கு ஆண்கள், ஆதார் நம்பரையோ EMI எண்ணையோ நினைவில் வைத்துகொள்வதில்லையா? அது போல இதுவும் முக்கியமாக தோன்றினால் அதையும் நினைவில் வைத்துக்கொள்வார்கள் என்று கூறியிருந்தார். இது தனக்கு முக்கியம் என்ற கருதி அதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்தால் யாரையும் எதை வேண்டுமானாலும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று அவர் கூறுகிறார்.

ஆண்கள் முக்கியமான நாட்களை மறந்து போவது ஏன்?

ஆண்கள் இப்படி முக்கியமான தேதிகளை மறந்து போவது ஏன் என்று, சில ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. அதில், ஆண்களுக்கு குறைவான நினைவுத்திறன் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றும், அவர்கள் நிகழ்காலத்தில் என்ன நடக்கிறதோ அதை மட்டும் யோசித்துக்கொண்டே இருப்பதால் இப்படி மறந்து போவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது, நாம் நினைப்பதை விட அனைவர் வாழ்விலும் இருக்கும் பிரச்சனைதான் என்றும், இதை பல பெண்கள் தங்கள் கணவர்களிடம் எதிர்கொள்வதாகவும் அந்த ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

