  • Tamil News
  • Lifestyle
  தமிழ் திருமணங்களில் நாதஸ்வரம்-கெட்டிமேளம் ஒலிக்கப்படுவது ஏன்? அதிசய காரணம்!

தமிழ் திருமணங்களில் நாதஸ்வரம்-கெட்டிமேளம் ஒலிக்கப்படுவது ஏன்? அதிசய காரணம்!

Why Do We Play Nadhaswaram During Wedding : பெரும்பாலான தமிழ் திருமணங்களில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கப்படும். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 1, 2025, 08:07 PM IST
  • மங்கள நிகழ்ச்சிகளில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கப்படுவது ஏன்?
  • இதற்கு பின் இருக்கும் காரணங்கள்..
  • முழு விவரம்!

தமிழ் திருமணங்களில் நாதஸ்வரம்-கெட்டிமேளம் ஒலிக்கப்படுவது ஏன்? அதிசய காரணம்!

Why Do We Play Nadhaswaram During Wedding : தமிழர்கள் பாரம்பரியத்தில் எந்த சுப விஷயங்கள் நடந்தாலும், அப்போது மங்கள வாத்தியங்கள் ஒலிக்கப்படுவதும் நிகழும். குறிப்பாக திருமணங்கள் உள்ளிட்ட சில சுப காரியங்களை நாதஸ்வரம் மற்றும் கெட்டிமேல சித்தம் இல்லாமல் இருக்காது. அந்த கெட்டி மேள சத்தம் இல்லை என்றால், நிகழ்ச்சி முழுமையாக நடந்தது போன்ற உணர்வு நமக்கு இருக்காது. இப்படிப்பட்ட மங்கள வாத்தியங்கள், வாசிக்கப்படுவது ஏன்? இதோ அதற்கான காரணம்.



பூஜைகளில் வாசிக்கப்படுவது ஏன்?

நம் பூஜைகளில் நாதஸ்வரத்தின் முக்கியத்துவம் பெரிதாக இருக்கிறது. காற்றால் வாசிக்கப்படும் நாதஸ்வரம், அதிர்ஷ்டமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. அதன் இருப்பு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும், தீமையைத் தடுக்கும், மேலும் நிகழ்வில் ஒரு புனித உணர்வையும் மகிழ்ச்சியையும் சேர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த வாத்தியம், சுற்றுப்புறங்களை சுத்திகரித்து, நேர்மறை ஆற்றாலை தூண்டும் என கருதப்படுகிறது.ஆன்மீக சூழலை மேம்படுத்த, கோயில் விழாக்களின், பூஜையின் போது மங்கள வாத்தியங்கள் ஒலிக்கப்படுகின்றன.

திருமணங்கள்:

திருமணங்களில் மங்கள வாத்தியங்கள் வாசிக்கப்படுவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. திருமணம் முழுவதும் வாசிக்கப்படும் மங்கள வாத்தியம், தாலி கட்டும் நேரத்தில் வேகமாக வாசிக்கப்படுகின்றன. இது தம்பதியனருக்கு புதிய நல்ல மற்றும் மங்களகரமான தொடக்கத்தை குறிக்கின்றன. மேலும், இதற்கு நடைமுறை காரணம் ஒன்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது, திருமணத்திற்கு வருபவர்கள் நாலு விஷயம் பேசுவார்கள். அவர்கள் குடும்ப பிரச்சனை, பெண் மற்றும் மாப்பிள்ளை குறித்து குறை கூறுவது, திருமணம் பற்றி குறை சொல்வது என்று ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும். அது எதுவும் மணமகள்-மணமகள் காதலி விழுந்துவிட கூடாது என்பதால்தான், இந்த மங்கள வாத்தியம் இசைக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அது ஒரு மங்கள நிகழ்வாக கருதப்படுவதோடு, தேவையற்ற விஷயங்கள் காதில் விழாமலும் தடுக்கிறது.

கெட்டிமேளம் வாசிக்கும் போது மணமக்களுக்கு எற்படும் உணர்வு..

நம் ஊரை பொருத்தவரை, பல விஷயங்களை நெடுங்காலமாக செய்து கொண்டே இருப்பதால், அவை நமக்கே தெரியாமல் உள்ளுக்குள் சென்று விடுகின்றன. இதனால், பிற திருமணங்களுக்கு செல்லும்போது ‘இது போன்று நமக்கும் நடக்கும் இல்லையா?’ என்று அனைவருக்கும் தோன்றும். இறுதியில் அவர்களுக்கும் அந்த விஷயம் நடக்கும் போது தங்களின் காதல் அல்லது தாம்பத்திய வாழ்க்கை புதிய தொடக்கத்தையும் முழுமையையும் பெற்றது போன்று உணர்கின்றனர்.

NadhaswaramWeddingTamil Weddingtemple festivalPositive energy

