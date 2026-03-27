ஆண்கள் தன்னை விட குறைந்த வயதுடைய பெண்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வது ஏன்?

சமீபத்தில், பெங்களூருவில் இருக்கும் ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில் பணிபுரியும் பேராசிரியர் ஒருவர், தனது மாணவிக்கு வகுப்பறையில் அனைவரது முன்னிலையில் அதுவும் மைக்கில் “ஐ லவ் யூ” என்று கூறினார். இதை கொண்டாடும் விதமாக சாக்லேட்டுகளை வேறு வினியோகிஸ்தார். இது, பலருக்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவர்கள், “உன் சைஸ் என்ன, அவ வயசென்ன” என்று வடிவேலு டைலாக்கை கூறி, அந்த நபரை கும்மு கும்மென்று இணையத்தில் கும்மி வந்தனர். இதை சற்று யோசித்து பார்க்கையில்தான், “இது ஒன்றும் புதிதில்லையே” என்கிற எண்ணம் நமக்கு வருகிறது. காரணம், படங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும், நிஜ வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டாலும், காதலர்கள் இருவரில், அந்த பெண்ணை விட ஆண்தான் வயதில் அதிகமானவராக இருப்பார். இது ஏன் என்பது குறித்து, இங்கு பார்க்கலாம்.
கதைகள்!
இப்படி, ஆண்கள் தன்னை விட வயது குறைந்த பெண்களை டேட்டிங் செய்வதற்கு பின்னால் நாம் கேட்டு வளர்ந்த கதைகள் மற்றும் படங்கள் பல காரணமாக இருக்கின்றன. புராணக்கதைகள், கடவுளின் கதைகளில், எப்படியும் ஆண் தான் பெண்ணை விட அதிக வயதுடையவராக இருப்பார்.
ஆராய்ச்சிகள் சொல்வது என்ன?
1989ல் உளவியல் நிபுணர் டேவிட் வெவ்வேறு கலாச்சாரத்தை சேர்ந்த பத்தாயிரம் பேரிடம் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டார். அவர்களிடம், “உங்கள் பார்ட்னரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதில் பெறப்பட்ட ரிசல்டும் பலருக்கு ஒரே மாதிரியாக இருந்தது. பலதரப்பட்ட ஆண்களும், தன்னை விட வயதில் குறைந்த பெண்களையே தேர்ந்தெடுத்தனர். பெண்களும், தன்னை விட வயதில் அதிகமான ஆண்களைத்தான் தேர்வு செய்தனர்.
இது குறித்த இன்னொரு ஆய்வில், பெண்கள் ஒரு உறவில் அதிகம் கொடுக்கும் இடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வந்தது. உதாரணத்திற்கு குழந்தை பிறப்பு, பிரசவ வலி போன்றவை. இதனால், தான் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆண் சரியானவராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகின்றனர். அதே சமயத்தில், ஆண்கள் வயதில் குறைந்த பெண்ணிடம் இருக்கும் இளமை, அழகு, வடிவம் உள்ளிட்டவற்றால் ஈரக்கப்படுகின்றனர். 22, 35, 50 வயதில் இருக்கும் ஆண்கள், 20 வயதிலிருந்து 23 வயதுடைய பெண்களே அழகாக இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
பெண்களுக்கு என்ன வேண்டும்?
பென்களை பொறுத்தவரை, நிதி நிலைத்தன்மை என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் பெண்களை ஈர்க்கும் விஷயங்கள் பார்த்தவுடன் தெரியும் தோற்றம் மற்றும் அழகு மட்டும் கிடையாது. தன்னம்பிக்கை, நேர்மை கையாளும் திறன் மற்றும் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவைதான் என்று ஒரு ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. அதே சமயத்தில், பெண்களின் தேவையும் ஈர்க்கும் விதங்களும் அவர்களின் வயது மற்றும் நிதி சுதந்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு மாறுபடுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ