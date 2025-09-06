லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (LFP) பேட்டரிகள்: மின்சார ஸ்கூட்டர்களுக்கான ஒரு சிறந்த தேர்வு

Lithium Iron Phosphate LFP Batteries : இந்தியாவில் மின்சார இரு சக்கர வாகனங்கள் பெருகி வருவதால், மக்கள் தற்போது அது எவ்வளவு தூரம் செல்ல முடியும் என்று கேட்பது மட்டுமல்லாமல், அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதையும் அறிய விரும்புகிறார்கள்? இந்தக் கேள்விக்கான மிக முக்கியமான பதில் மின்சார வாகனத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியான பேட்டரியில் உள்ளது. தற்போது சந்தையில் இரண்டு வகையான பேட்டரி தொழில்நுட்பங்கள் முக்கியமாக மின்சார இரு சக்கர வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முதலாவது நிக்கல் மாங்கனீசு கோபால்ட் (NMC) மற்றும் இரண்டாவது லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (LFP) ஆகும். இவை இரண்டும் அவற்றின் சொந்த நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் பேட்டரியைத் தேர்ந்தெடுப்பது வாகனத்தின் நீண்டகால செயல்திறனைத் தீர்மானிக்கிறது.
சில நிறுவனங்கள் LFP பேட்டரிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவற்றில் ஒன்று சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா, இது இந்த தொழில்நுட்பத்தை அதன் முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான சுஸுகி இ-ஆக்சஸில் இணைத்துள்ளது. அதன் சிறப்பு பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
LFP பேட்டரி என்றால் என்ன, அது மற்ற பேட்டரிகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?
லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் (LFP) பேட்டரி தினசரி பயணத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
1. நீண்ட ஆயுள்: LFP பேட்டரிகள் பொதுவாக NMC பேட்டரிகளை விட இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டிருக்கும்.
2. பாதுகாப்பானது: LFP பேட்டரிகளில் அதிக வெப்பமடைதல் அல்லது தீப்பிடிக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவு, இதனால் அவை பாதுகாப்பானவை.
3. ஆயுள்: LFP பேட்டரிகள் NMC ஐ விட சற்று கனமானவை மற்றும் குறைந்த ஆற்றல் திறன் கொண்டவை என்றாலும், அவை சிறந்த ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரே சார்ஜில் அதிக வரம்பை விட பேட்டரி ஆயுளை அதிகமாக மதிக்கும் ரைடர்களுக்கு அவை மிகவும் பொருத்தமானவை.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது?
LFP பேட்டரிகளுடன், NMC பேட்டரிகளுடன் ஒப்பிடும்போது பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் சார்ஜிங் சுழற்சிகள் இரட்டிப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் வாடிக்கையாளர் பேட்டரியை குறைவாகவே மாற்ற வேண்டியிருக்கும், இது நீண்ட காலத்திற்கு செலவுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது.
நீண்ட காலம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஏன் முக்கியமானது?
மின்சார வாகன ஓட்டிகளுக்கு, பேட்டரி மாற்றுவது பராமரிப்பின் மிகவும் விலையுயர்ந்த பகுதியாகும். ஆரம்பத்தில் 100 கிமீ வரம்பை வழங்கும் ஒரு ஸ்கூட்டர், பேட்டரி விரைவாக தேய்ந்து போனால் காலப்போக்கில் கணிசமான அளவு வரம்பை இழக்க நேரிடும். Suzuki e-ACCESS போன்ற LFP பேட்டரிகள் கொண்ட வாகனங்களில், வரம்பு நீண்ட காலத்திற்கு பராமரிக்கப்படுகிறது. வண்டியை ஓட்டுபவர்கள் பல ஆண்டுகளாக நிலையான வரம்பைப் பெறுகிறார்கள், இது பேட்டரி மாற்றத்திற்கான தேவையை தாமதப்படுத்துகிறது மற்றும் ஸ்கூட்டரின் ஒட்டுமொத்த ஆயுளை அதிகரிக்கிறது.
3.1 kWh பேட்டரியிலிருந்து 95 கிமீ வரம்பு
வரம்பு ஒப்பீட்டின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருந்தாலும், பெரும்பாலான இந்தியர்கள் குறுகிய தூரம் பயணிக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து, சில நிறுவனங்கள் நீண்ட தூரத்தை மட்டும் காட்டுவதை விட அன்றாட செயல்திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகின்றன. சுஸுகி இந்த அணுகுமுறையை e-ACCESS உடன் பின்பற்றியுள்ளது. அதன் 3.1 kWh பேட்டரி 95 கிமீ வரம்பை வழங்குகிறது. பயன்பாட்டுத் தரவுகளின்படி, ஒரு சராசரி இந்திய ஓட்டுநர் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 30 கி.மீ பயணம் செய்கிறார், அதாவது பெரும்பாலான மக்கள் ஒரே சார்ஜில் மூன்று நாட்கள் வரை ஸ்கூட்டரை ஓட்ட முடியும்.
