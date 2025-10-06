பயணம் அல்ல... பேரரசின் அனுபவம்; இதுதான் உலகின் விலை உயர்ந்த ஆடம்பர ரயில்

Most expensive train in world 2025: பெரும்பாலான பயணிகளுக்கு, ரயில்கள் ஒரு நகரத்திலிருந்து மற்றொரு நகரத்திற்குச் செல்வதற்கான ஒரு வழியாகும். ஆனால் உலகின் சில பகுதிகளில், ரயில்கள் வெறும் போக்குவரத்து சாதனமாக மட்டுமல்லாமல், ஆடம்பரம், வரலாறு மற்றும் ஆறுதலின் அனுபவமாகவும் உள்ளன. இந்த ரயில்கள் மிதக்கும் அரண்மனைகளைப் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, சிறந்த உணவு, ஸ்பா சேவைகள் வழங்குகின்றன.
Siasat.com வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, இந்தியாவின் மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ் உலகின் மிகவும் விலையுயர்ந்த ரயில்களில் முதலிடத்தில் உள்ளது. மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ் இதுவரை உலகின் மிகவும் விலையுயர்ந்த ரயில் ஆகும். இதன் டிக்கெட் விலை மிகவும் உயர்ந்தது ஆகும்.
மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ் (இந்தியா)
இந்தியாவின் ஆடம்பர பயணத்தின் பெருமைக்குரிய இந்த ரயில், அக்டோபர் முதல் ஏப்ரல் வரை இயக்கப்படுகிறது, ஜெய்ப்பூர், உதய்பூர், ஆக்ரா மற்றும் வாரணாசிக்கு 3-இரவு/4-பகல் மற்றும் 6-இரவு/7-பகல் பேக்கேஜ்களை வழங்குகிறது. ஒரு நபருக்கு தலா ரூபாய் 6.9 லட்சம் முதல் ரூபாய் 2.22 கோடி வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. விருந்தினர்கள் அருமையான உணவையும், அரச பாணியில் கோட்டைகள் மற்றும் அரண்மனைகளின் சுற்றுப்பயணத்தையும் அனுபவிப்பார்கள்.
ஷிகி-ஷிமா ரயில் சூட் (ஜப்பான்)
உலகின் மிகவும் பிரத்யேக ரயில்களில் ஒன்று ஜப்பானின் ஷிகி-ஷிமா ரயில் ஆகும். இது டோக்கியோவிலிருந்து புறப்பட்டு டோஹோகு மற்றும் ஹொக்கைடோ வழியாக 2-இரவு/3-பகல் அல்லது 3-இரவு/4-பகல் பயணங்களை வழங்குகிறது. ஒரு நபருக்கு 16.8 முதல் 19.5 லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஜப்பானிய வடிவமைப்பு, கண்ணாடி ஓய்வறைகள் மற்றும் பருவகால உணவு மெனு ஆகிய அம்சங்கள் இதில் அடங்கும்.
வெனிஸ் சிம்ப்லான்-ஓரியண்ட்-எக்ஸ்பிரஸ் (ஐரோப்பா)
மிகவும் காதல் மிக்க ரயில் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பெல்மண்ட் சேவையில் 1920களின் காலத்தைச் சேர்ந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட பெட்டிகள் உள்ளன. இது பொதுவாக பாரிஸிலிருந்து வெனிஸுக்கு இரவு முழுவதும் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் பிற பருவகால வழித்தடங்களிலும் இயக்கப்படுகிறது. இரட்டை கேபின் கட்டணங்கள் ஒரு நபருக்கு ரூபாய் 3.9 லட்சம் முதல் தொடங்குகின்றன.
ரோவோஸ் ரயில் (தென்னாப்பிரிக்கா)
ஆப்பிரிக்காவின் பெருமை என்று அழைக்கப்படும் ரோவோஸ் ரயில், தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, நமீபியா மற்றும் தான்சானியா வழியாக 3 இரவுகள் முதல் 14 பகல்கள் வரை பயணங்களை வழங்குகிறது. கட்டணங்கள் ரூபாய் 3 லட்சம் முதல் ரூபாய் 1.5 கோடி வரை இருக்கும்.
பெல்மண்ட் ராயல் ஸ்காட்ஸ்மேன் (ஸ்காட்லாந்து)
இந்த சொகுசு ஸ்லீப்பர் ரயில் ஸ்காட்டிஷ் ஹைலேண்ட்ஸ் வழியாக 2-7 இரவு பயணங்களில் பயணிகளை அழைத்துச் செல்கிறது. விலைகள் ரூபாய் 4.7 லட்சத்தில் இருந்து தொடங்கி ரூபாய் 12 லட்சத்திற்கு மேல் வசூலிக்கப்படும். வசதியான என்-சூட் கேபின்கள், ஒரு ஆன்-போர்டு ஸ்பா, திறந்தவெளி தளங்கள் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள்.
டெக்கான் ஒடிஸி (இந்தியா)
இது "Luxury Cruise on Wheels" என்று பில் செய்யப்படுகிறது மற்றும் மகாராஷ்டிரா, கொங்கன் மற்றும் ராஜஸ்தான் வழியாக 7 இரவு, அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பயணங்களை வழங்குகிறது. டிக்கெட்டுகள் ஒரு நபருக்கு ரூபாய் 7.4-17.8 லட்சம் ஆகும். விருந்தினர்கள் ஸ்பா சேவைகள், சிறந்த உணவு மற்றும் யுனெஸ்கோ தளங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கு வருகை தரலாம்.
பேலஸ் ஆன் வீல்ஸ் (இந்தியா)
இந்தியாவின் பழமையான சொகுசு ரயில்களில் ஒன்றான இது ராஜஸ்தான் மற்றும் ஆக்ரா வழியாக 7-இரவு/8-பகல் பயணங்களை இயக்குகிறது. விலைகள் ஒரு நபருக்கு ரூபாய் 3.5 லட்சத்தில் தொடங்குகின்றன. அரச அலங்காரம், ராஜஸ்தானி விருந்தோம்பல் மற்றும் கோட்டைகள், அரண்மனைகள் மற்றும் சந்தைகளின் வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்கள் இதை உண்மையிலேயே அரச சுற்றுலாவாக ஆக்குகின்றன.
