மஞ்சள் பற்கள் முத்து ஜொலிக்க இந்த ஆயுர்வேத டிப்ஸை ட்ரை பண்ணுங்க

Yellow Teeth Ayurvedic Home Remedies: மஞ்சள் பற்கள் முக்கத்தின் அழகை கெடுத்துவிடும். நாம் அனைவருமே நமது பற்களை வெண்மையாகவும் சுத்தமாகவும் வைத்திருக்க விரும்புகிறோம். சிலர் தினமும் பல் துலக்குகிறார்கள், ஆனால் அதன் மஞ்சள் நிறம் அப்படியே தங்கிவிடுகிறது. மஞ்சள் நிறத்தை நீக்க விலையுயர்ந்த பேஸ்ட்டுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் அனைவராலும் அத்தகைய பேஸ்ட்டை வாங்க முடிவதில்லை. இதற்கு மாறாக சமீபத்தில், ஆயுர்வேத மருத்துவர் சலீம் ஜைதி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மஞ்சள் பற்களை வெண்மையாக்குவதற்கான ஒரு சிறப்பான செய்முறையைப் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த செய்முறையைப் பற்றி இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.
மஞ்சள் பற்கள் முத்து போல் வெண்மையாக மாறும்
ஆயுர்வேத மருத்துவர் சலீம் ஜைதி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட ஒரு காணொளியில், பற்களை சுத்தம் செய்வதற்கு மிஸ்வாக் மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று விளக்கியுள்ளார். 1400 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த மருந்து பற்களை வெண்மையாக்கி ஈறுகளை பலப்படுத்த உதவுகிறது.
மிஸ்வாக்கின் நன்மைகள்:
டாக்டர் ஜைடியின் கூற்றுப்படி, மிஸ்வாக்கில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் நிறைந்துள்ளன, அவை பற்களில் உள்ள பாக்டீரியாக்களைக் கொல்லும், துவாரங்கள் மற்றும் உணர்திறனைக் குறைக்கும். மிஸ்வாக்கை தினமும் பயன்படுத்துவது பற்களின் மஞ்சள் நிறத்தைக் குறைக்க உதவும்.
மிஸ்வாக் குச்சிகளில் உள்ள இயற்கையான கூறுகள் பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்துப் போராடி, பற்களில் படரும் பற்காரையைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இதில் உள்ள நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மற்றும் கிருமிநாசினி பண்புகள் பல் சொத்தையைத் தடுக்கவும், ஏற்கனவே உள்ள சிதைவு மேலும் மோசமடையாமல் தடுக்கவும் உதவுகின்றன. மிஸ்வாக் பயன்படுத்துவது ஈறுகளைப் பலப்படுத்தவும், ஈறு நோய்கள் மற்றும் ஈறு அழற்சி (Gingivitis) போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்கவும் உதவும். மிஸ்வாக் வாயில் நறுமணத்தை உண்டாக்குவதோடு, வாய் துர்நாற்றத்தை நீக்குவதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.
இது பற்களை இயற்கையான முறையில் சுத்தப்படுத்தி, பற்களின் உணர்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. சில ஆய்வுகள் இது ஒரு பல் துலக்கியை விட சில சமயங்களில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதாகக் கூறுகின்றன. மிஸ்வாக் பயன்படுத்துவதால் உமிழ்நீர் சுரப்பு அதிகரிக்கிறது, இது ஒரு இயற்கை கிருமிநாசினியாக செயல்படுகிறது. மிஸ்வாக் குச்சிகளில் ஃப்ளோரைடு, சிலிக்கா, கால்சியம், சோடியம் பைகார்பனேட் மற்றும் குளோரைடு போன்ற முக்கியமான தாதுக்கள் உள்ளன. இது பற்களின் பற்சிப்பியை (Enamel) பலப்படுத்த உதவும்.
மிஸ்வாக்கை எப்படி பயன்படுத்துவது
மிஸ்வாக் பயன்படுத்த, முதலில் 15 முதல் 20 சென்டிமீட்டர் மிஸ்வாக் குச்சியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
இப்போது வெளிப்புற தோலை உரிக்கவும்.
வெளிப்புற பகுதியை பிரஷ் போன்ற முட்கள் உருவாகும் வரை லேசாக மெல்லுங்கள்.
இப்போது இந்த முட்கள் பயன்படுத்தி மென்மையான வட்ட இயக்கத்தில் உங்கள் பற்களை சுத்தம் செய்யுங்கள்.
ஒரு நாளைக்கு 2-3 முறை பல் துலக்குங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
