  LPG கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? உடனே இதை செய்யுங்கள். மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

LPG கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? உடனே இதை செய்யுங்கள். மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

LPG e-KYC Step-by-Step Guide: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதட்டத்தால் இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் தடையின்றி கிடைக்க இ-கேஒய்சி (e-KYC) முடிப்பது கட்டாயம். அதை வீட்டிலிருந்தே செய்யும் முறை.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 12, 2026, 12:02 AM IST

LPG கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? உடனே இதை செய்யுங்கள். மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

சமையல் எரிவாயு கேஸ் சிலிண்டர் அப்டேட்: தற்போது இருக்கின்றன சூழ்நிலையில் சமையல் எரிவாயு (LPG) பாரிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை தெரிந்துக்கொள்வது மிக அவசியம். நாடு முழுவதும் ஆங்காங்க கேஸ் தட்டுப்பாடு நிலவும் செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. எனவே கமர்சியல் கேஸ் சிலிண்டர் நிறுத்தப்பட்டு, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் (Domestic Gas) மட்டும் தான் டெலிவரி செய்ய்யப்படுகிறது. ஆனால் உங்களுக்கு வீட்டு சிலிண்டர் எந்த தடையுமில்லாமல் கிடைக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு முக்கியமான வேலையை உடனடியாக முடிக்க வேண்டும். அதுதான் ஆதார் பயோமெட்ரிக் e-KYC அப்டேட். வீட்டிலிருந்தே கேஸ் சிலிண்டர் e-KYC செய்வது எப்படி? என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுபாடு தற்போதைய நிலை என்ன?

தற்போது சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோர் மத்தியில் ஒருவித பதற்றம் நிலவி வருகிறது. ஆங்காங்கே கேஸ் தட்டுப்பாடு நிலவுவதுடன், சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதிலும், டெலிவரி பெறுவதிலும் தாமதம் ஏற்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. மத்திய கிழக்கு பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள போர் பதட்டத்தால், இந்தியாவுக்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஹோட்டல், உணவகங்களுக்கு வழங்கப்படும் கமர்சியல் கேஸ் சிலிண்டர் சப்ளையை நிறுத்தப்பட்டு, வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு (Domestic Gas) மட்டும் தான் அரசாங்கம் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

வணிக கேஸ் பயன்பாடு (Commercial Gas): ஹோட்டல் மற்றும் உணவகங்களுக்கு வழங்கப்படும் சிலிண்டர் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பல உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வீட்டு உபயோகம் கேஸ் (Domestic Gas): பொதுமக்களின் நலன் கருதி, மத்திய அரசு வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், விநியோகத்தில் கணிசமான தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.

மத்திய அரசின் அதிரடி உத்தரவு: e-KYC கட்டாயம்

கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகத்தில் முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும், தடையற்ற சேவையை உறுதி செய்யவும் மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, அனைத்து டொமஸ்டிக் கேஸ் வாடிக்கையாளர்களும் தங்களது ஆதார் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை (e-KYC) முடிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதைச் செய்யாவிட்டால், தட்டுப்பாடு நிலவும் இந்தச் சூழலில் உங்கள் சிலிண்டர் டெலிவரி ரத்து செய்யப்படவோ அல்லது தாமதக்கப்படவோ வாய்ப்புள்ளது.

வீட்டிலிருந்தபடியே e-KYC செய்வது எப்படி?

இதற்காக நீங்கள் எங்கும் அலைய வேண்டியதில்லை. உங்கள் மொபைல் மூலமாகவே சில நிமிடங்களில் இதை முடிக்கலாம்:

ஆப் தரவிறக்கம்: நீங்கள் பயன்படுத்தும் கேஸ் நிறுவனத்தின் (Indane, HP, அல்லது Bharat Gas) அதிகாரப்பூர்வ செயலியை (App) பிளே ஸ்டோரில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

லாகின்: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் கஸ்டமர் ஐடி மூலம் லாகின் செய்யவும்.

e-KYC ஆப்ஷன்: உள்ளே சென்றதும் 'e-KYC' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

முக அங்கீகாரம் (Face Authentication): முகம் ஸ்கேன் செய்யக் கேட்கும். இதற்குப் பாதுகாப்பிற்காக "Aadhaar Face RD" என்ற மத்திய அரசின் செயலியைத் தனியாக இன்ஸ்டால் செய்திருக்க வேண்டும்.

e-KYC அப்டேட்: கேமரா மூலம் உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்து முடித்தால், உங்கள் e-KYC வெற்றிகரமாக அப்டேட் ஆகிவிடும்.

கேஸ் ஏஜென்சி அலுவலகத்திலும் e-KYC  அப்டேட் செய்யலாம்

ஆன்லைனில் செய்யத் தெரியாதவர்கள் அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டால், கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் கேஸ் புக் மற்றும் அசல் ஆதார் கார்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் ஏஜென்சி அலுவலகத்திற்குச் சென்றால், அவர்களே பயோமெட்ரிக் முறையில் இதைச் செய்து கொடுப்பார்கள்.

கேஸ் சிலிண்டருக்கு பதிலாக இன்டக்ஷன் ஸ்டவ் பயன்படுத்தலாமா?

கேஸ் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வு போன்ற நெருக்கடியான நேரங்களில், ஒரு மாற்று ஏற்பாடு இருப்பது நல்லது. கேஸ் விலையுடன் ஒப்பிடும்போது இன்டக்ஷன் ஸ்டவ் (Induction Stove) மின்சாரப் பயன்பாடு குறைவாகவே இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

2000 வாட்ஸ் திறன் கொண்ட, டச் பேனல் வசதியுடன் கூடிய தரமான இன்டக்ஷன் ஸ்டவ்கள் சுமார் ரூ.4000 முதல் ரூ.5000 வரைக்குள் கிடைக்கின்றன. இது உங்கள் கேஸ் சிலிண்டரின் ஆயுளை நீட்டிக்க உதவும்.

இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை

இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பயன்படுத்தும் போது தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை (Manual) முறையாகப் பின்பற்றவும். குறிப்பாக இதயத்தில் பேஸ்மேக்கர் (Pacemaker) பொருத்தப்பட்டவர்கள் அல்லது மற்ற மருத்துவ உபகரணங்களை உடலில் கொண்டிருப்பவர்கள், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.

எந்தவொரு எலக்ட்ரானிக் பொருளையும் வாங்குவதற்கு முன், அதன் உத்தரவாதம் (Warranty) மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை (Service) குறித்து தீர விசாரித்து முடிவெடுக்கவும்.

பொதுவான தகவல்: இந்தச் செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் மற்றும் அதன் பயன்பாடு குறித்த தகவல்கள் பொதுவான விழிப்புணர்விற்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன. சந்தையில் கிடைக்கும் பல்வேறு பிராண்டுகளின் தரம் மற்றும் விலைகள் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடலாம்.

மேலும் படிக்க - ஈரான்-இஸ்ரேல் போரால்..சாமானியர்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார முடக்கங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க - LPG சிலிண்டரை பதுக்கினால்... 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை - வந்தது ESMA சட்டம்

மேலும் படிக்க - LPG முன்பதிவு காலம் 25 நாளாக உயர்வு... இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி

