  • Tamil News
  • Madurai
  • +2 மாணவி கொடூர கொலை.. தூத்துக்குடியில் அதிர்ச்சி! “சட்டம் ஒழுங்கற்ற மாநிலமாக தமிழகம்”

+2 மாணவி கொடூர கொலை.. தூத்துக்குடியில் அதிர்ச்சி! “சட்டம் ஒழுங்கற்ற மாநிலமாக தமிழகம்”

+2 Student Sexually Assaulted And Murdered In Thoothukudi: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே  பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:14 PM IST
  • தூத்துக்குடியில் +2 மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை
  • அண்ணாமலை, ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் கண்டனம்

+2 மாணவி கொடூர கொலை.. தூத்துக்குடியில் அதிர்ச்சி! “சட்டம் ஒழுங்கற்ற மாநிலமாக தமிழகம்”

Tamil Nadu Latest Crime News: தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த  17 வயது சிறுமி குறுக்குச்சாலையில் இருக்கும் பள்ளி ஒன்றில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இவர் நேற்று (மார்ச் 10) இரவு வீட்டின் அருகே காட்டுப்பகுதிக்கு இயற்கை உபாதைக்கு சென்ற சிறுமி வீடு திரும்பவில்லை. 

சடலமாக மீட்கப்பட்ட மாணவி 

இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 11) மாலை 4 மணி அளவில்  வேடநத்தம் காட்டுப்பகுதியில்  ஆடைகள் களைந்த நிலையில், சிறுமி சடலமாக கிடந்துள்ளார். இதனை அடுத்து சிறுமியின் உடலை கைப்பற்றிய குளத்தூர் காவல் நிலைய போலீசார்  தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைக்க முயன்றனர். 

பொதுமக்கள் சாலை மறியல் 

இந்த சூழலில், வாகனத்தை மறித்து குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்யக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார். 

+2 மாணவி கொலை - அண்ணாமலை கண்டனம்

அண்ணாமலை எக்ஸ் பக்கத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே, 12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 17 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த ஊழல் நிறைந்த மற்றும் திறமையற்ற திமுக அரசின் கீழ், நம் பெண் குழந்தைகள் மற்றும் சகோதரிகள் அனுபவிக்கும் கொடூரமான சம்பவங்கள் குறித்து தினமும் செய்திகள் வருவது மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது.

உயிரிழந்த சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்யுமாறு தமிழக காவல்துறையை வலியுறுத்துகிறேன். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கற்ற மாநிலமாக மாறிவிட்டது. தமிழக மக்கள் இன்னும் சில நாட்களுக்கு இத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். 

+2 மாணவி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கண்டனம் 

வானதி ஸ்ரீனிவாசன் எக்ஸ் பக்கத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து துண்டுத் துண்டாக வெட்டி வீசியுள்ளதாக வெளிவந்துள்ள செய்தி மனதைப் பதைபதைக்கச் செய்கிறது.

திமுக ஆட்சியில், தினந்தினம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு காவு வாங்கப்பட்டு, அவர்களது உயிர் பறிக்கப்படுவது, தமிழகம் பெண்கள் வாழத் தகுதியற்ற நரகமாக மாறிவிட்டதையே உணர்த்துகிறது.

அரசியல் தலைவர் என்பதைத் தாண்டி, ஒரு பெண்ணாகக் கூறுகிறேன். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் கூட பெண் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இயலாத முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அப்பா என்ற பட்டத்திற்கு ஆசைப்படுவதற்கு மட்டுமல்ல, மீண்டுமொருமுறை ஆட்சியமைப்பதற்கும் தகுதியற்றவர் என தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். 

+2 மாணவி கொலை - ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம் 

தமிழக வெற்றி கழக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை குழு பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா எக்ஸ் பக்கத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் 17 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, துண்டு துண்டாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்ற செய்தியைக் கேட்கும்போது நெஞ்சம் பதைபதைக்கிறது. இன்னும் எத்தனை தமிழ்நாட்டு மகள்கள் இந்த திறனற்ற திமுக ஆட்சியின் கையாலாகாதனத்தால் பாதிக்கப்படப் போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை.

நேற்று முன்தினம் மதுராந்தகம் அருகே பதினான்கு வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்முறை, மூன்று நாட்களுக்கு முன் நாமக்கலில் ஏழு வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை, சில வாரங்களுக்கு முன் கிருஷ்ணகிரியில் இரண்டரை வயதுக் குழந்தை பாலியல் படுகொலை என தமிழக குழந்தைகளுக்கும், பெண்களுக்கும் எதிராக இன்று தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் கொடும் வன்முறைகளைப் பார்க்கும்போது மனம் பதறுகிறது. தமிழ்நாடு முற்றிலுமாக பாதுகாப்பில்லாத மாநிலமாக மாறி வருகிறது.

திமுக ஆட்சிக்கு மக்கள் மீது அக்கறையில்லை; குறிப்பாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பற்றி துளியும் கவலை இல்லை; சட்டம்-ஒழுங்கு, சமூக அமைதி போன்ற எந்த அவசியமான விஷயங்களிலும் பொறுப்பில்லை. மாறாக, மது மற்றும் போதைப் பொருட்களை 24 மணிநேரமும் அனுமதித்து வருகிறது; குற்ற மனநிலை உடைய நபர்களைத் தொடர்ந்து குற்றம் செய்யத் தூண்டும் விதமாக வேடிக்கை பார்த்து வருகிறது திறனற்ற திமுக அரசு.

தமிழகத்தின் தாய்மார்களும், குழந்தைகளும் வேதனையில் துடித்துக்கொண்டிருக்க, பொறுப்பான முதல்வரோ விளம்பர உலகில் கற்பனையில் வாழ்ந்து வருகிறார். இங்கு நடந்துவரும் வன்முறைகளும், பாலியல் வன்கொடுமைகளும், அச்ச நிலையும் பற்றி எப்போது உணரப்போகிறார் முதல்வர்? குற்றங்களைத் தடுக்க தவறிய திமுக ஆட்சிக்கு மக்கள் விரைவில் பதில் சொல்வார்கள் என தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: குடும்ப ஆட்சி செய்யும் திமுக.. விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல்! பிரதமர் மோடி கடும் சாடல்

மேலும் படிக்க: திமுகவை இறங்கி அடித்த பிரதமர் மோடி! இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வாரா?

About the Author
ThoothukudiCrime NewsSexual assaultTamil nadu

