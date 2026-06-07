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தென்மாவட்ட மக்களே... மதுரை வழியாக போகும் இந்த 5 ரயில்கள்... சேவைகளில் திடீர் மாற்றம்

Southern Railway Madurai Division : மதுரை கோட்டத்தில் செய்யப்பட்டு வரும் மறுசீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு காரணமாக மொத்தம் 5 ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த 5 ரயில்களின் சேவையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:40 PM IST
தென்மாவட்ட மக்களே... மதுரை வழியாக போகும் இந்த 5 ரயில்கள்... சேவைகளில் திடீர் மாற்றம்
Image Credit: Image Credits : Southern Railway Train Service Changes | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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