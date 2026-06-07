/தென்மாவட்ட மக்களே... மதுரை வழியாக போகும் இந்த 5 ரயில்கள்... சேவைகளில் திடீர் மாற்றம்

Southern Railway Madurai Division, Train Service Changes : தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரை கோட்டத்தில் தண்டவாள மறுசீரமைப்பு பணி மற்றும் பல்வேறு பராமரிப்பு பணிகள் வரும் ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது.
இதையொட்டி பல்வேறு ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. தற்போதைய ஜூன், ஜூலை மாத்ததில் மட்டும் 4 ரயில்களின் சேவை பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் ஒரு ரயில் மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட இருக்கிறது. அந்த வகையில், எந்தெந்த ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஈரோடு - செங்கோட்டை இடையே இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 16845), ஜூன் 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29. ஜூலை 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் திண்டுக்கல் - செங்கோட்டை வரை பகுதியளவில் இயக்கப்படாது. திண்டுக்கல் உடன் சேவை நிறுத்தம்.
In connection the track renewal work & various asset maintenance works in MDU Division in June 2026 and July 2026,the following changes are made in the train services.— DRM MADURAI (@drmmadurai) June 6, 2026
Passengers, kindly take note and plan your trip accordingly #SouthernRailway pic.twitter.com/iAFGJY0jce
செங்கோட்டை - ஈரோடு இடையே இயக்கப்படும் ரயில் (ரயில் எண்: 16846), ஜூன் 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. ஜூலை 2, 3, 4, 5, 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் செங்கோட்டை மற்றும் திண்டுக்கல் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில் திண்டுக்கல் இருந்தே புறப்படும்.
மதுரை - ராமேஸ்வரம் இடையே இயக்கப்படும் ரயில் (ரயில் எண்: 56711) இந்த ஜூன் 9, 16, 23, 24, 25, 26, 30 ஆகிய தேதிகளில் மண்டபம் - ராமேஸ்வரம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்படுகிறது. மண்டபம் உடன் இந்த ரயில் நிறுத்தம்.
ராமேஸ்வரம் - மதுரை வரை இயக்கப்படும் இந்த ரயில் (ரயில் எண்: 56714), ஜூன் 9, 16, 23, 24, 25, 26, 30 ஆகிய தேதிகளில் ராமேஸ்வரம் - மண்டபம் வரை சேவை ரத்து செய்யப்படும். மண்டபம் நிலையத்தில் இருந்து ரயில் சேவை தொடங்கும்.
செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை வரை இயக்கப்படும் (ரயில் எண்) ரயில் வரும் ஜூன் 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ஜூலை 2, 3, 4, 5, 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி ஆகிய வழித்தடம் வழியாக இயக்கப்படுகிறது.
எங்கெல்லாம் இந்த ரயில் செல்லாது: கொடைக்கானல் ரோடு, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை
எங்கெல்லாம் இந்த ரயில் செல்லும்: மானாமதுரை, சிவகங்கை, தேவக்கோட்டை ரோடு, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, கீரனூர் நின்று செல்லும்.
எனவே, பயணிகள் இந்த தங்களின் பயணத்தை இதன் அடிப்படையில் திட்டமிட்டுக்கொண்டு, ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என கேட்டிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.