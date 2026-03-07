ஈரானில் 600 தமிழர்கள்... உயிர் பயத்தில் சிக்கி தவிக்கும் மீனவர்கள் - மீட்குமா மத்திய அரசு?

Tamil Fishermen In Iran: ஈரானில் போர் காரணமாக, அங்கு மீன்பிடித் தொழிலுக்குச் சென்ற தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 600க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் ஈரான் நாட்டின் 8 இடங்களில் தவித்து வருகின்றனர். அவர்களைப் பாதுகாப்பாக தாயகம் மீட்டு வரக் கோரி மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உருக்கமான மனு அளித்துள்ளனர்.
இணையத்தில் வீடியோ வைரல்
இதற்கிடையே, உயிருக்கு பயந்த நிலையில் ஈரான் நாட்டின் 8 இடங்களில் சுமார் 600 தமிழக மீனவர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் அச்சத்தோடு தங்கியுள்ளனர். தங்களிடம் இருக்கும் உணவு மற்றும் குடிநீர் இன்னும் சில நாட்களில் தீர்ந்துவிடும் அபாயம் உள்ளதாகவும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் மிகுந்த மன அழுத்தத்திலும், மரண பயத்திலும் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து அவர்கள் வீடியோவில் பேசி உள்ளார், இந்த வீடியோ இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்.
நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை
மேலும், ஒவ்வொரு இரவிலும் தூங்கச் செல்லும்போது, மறுநாள் காலையில் உயிரோடு இருப்போமா இல்லையா என தெரியாமல் அச்சத்தோடு தூங்க செல்வதாகவும், இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறு சத்தம் கேட்டால் கூட குண்டு வீசப்பட்டுவிட்டதோ என எண்ணி பதறி அடித்து ஓடுவதாகவும் தங்களது அச்சத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்.
மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் மீனவர்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் நிலையில் தங்களை மீட்பதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் தூதரகத்தில் விசாரித்தால் தாயகத்திற்கு அழைத்துச் செல்வது தொடர்பாக எந்த தகவலும் வரவில்லை எனவும் கூறினர்.
பக்கத்து ஊரில் ஏற்கனவே குண்டுவீசப்பட்ட நிலையில், தங்கள் பகுதியிலும் குண்டு வீசப்படலாம் என அச்சத்தோடு தங்கி இருப்பதாகவும் கூறினர். எனவே மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழர்கள் உள்ளிட்ட இந்தியர்கள் பலரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கடந்த சனிக்கிழமை (பிப். 28) முதல் ஆபரேஷன் ரோரிங் லயன் என்ற பெயரில் இஸ்ரேலும், ஆப்ரேஷன் எபிக் பியூரி என்ற பெயரில் அமெரிக்காவும் ஈரான் நாட்டின் மீது தொடர்ச்சியாக வான்வழித் தாக்குதலை தொடுத்து வருகிறது. இதில் ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவர் அயத்துல்லா அலி காமேனி உயிரிழந்தார். மேலும், ஈரானின் முக்கிய தலைவர்களும், அலி காமேனியின் குடும்பத்தினரும் சிலரும் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து ஈரான் நாடும், இஸ்ரேல் நாட்டின் மீது டிரோன் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதலை தொடுத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், குவைத், பஹ்ரைன், லெபானான், ஓமன், சௌதி அரேபியா, இராக், ஜார்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தது. குறிப்பாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ மற்றும் கடற்படை தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தன. ஈரான் போர் காரணமாக சர்வதேச அரசியலில் கடும் பதற்றம் நிலவுகிறது. கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. சர்வதேச சந்தையில்
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சுமார் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் வாழ்ந்து வரும் சூழலில் அவர்களில் 16 லட்சம் பேர் தமிழர்கள் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்சமயம் ஓரிரு நாள்களாக முடங்கியிருந்த விமான சேவைகள் ஓரளவு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருப்பதால் அங்கு சிக்கியிருப்பவர்களை விரைவில் மீட்டு வர அரசு முயற்சிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
