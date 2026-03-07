English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • ஈரானில் 600 தமிழர்கள்... உயிர் பயத்தில் சிக்கி தவிக்கும் மீனவர்கள் - மீட்குமா மத்திய அரசு?

ஈரானில் 600 தமிழர்கள்... உயிர் பயத்தில் சிக்கி தவிக்கும் மீனவர்கள் - மீட்குமா மத்திய அரசு?

Indians In Iran: ஈரானில் இருந்து தாயகம் திரும்ப உதவுமாறு 600 தமிழக மீனவர்கள் உள்ளிட்ட இந்தியர்கள் பிரதமர் மோடியிடம் கோரிக்கை விடுக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 7, 2026, 07:32 PM IST
  • ஈரான் நாட்டின் 8 இடங்களில் தவித்து வருகின்றனர்.
  • இவர்களின் குடும்பத்தினரும் அரசிடம் மனு அளித்தனர்.
  • ஈரானில் தற்போது போர் உச்சக்கட்டத்தில் உள்ளது.

Trending Photos

2007 முதல் 2024 வரை.. டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்.. ரன்னர் அப் யார் யார்?
camera icon9
T20 World Cup
2007 முதல் 2024 வரை.. டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்.. ரன்னர் அப் யார் யார்?
தமிழ் புத்தாண்டு 2026 பராபவ வருட எப்படி இருக்கும்? 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்!
camera icon12
Tamil New Year
தமிழ் புத்தாண்டு 2026 பராபவ வருட எப்படி இருக்கும்? 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்!
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு, அடிப்படை ஊதியத்தில் 66% அதிகரிப்பு
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு, அடிப்படை ஊதியத்தில் 66% அதிகரிப்பு
பர்ஸில் சாமி, மனைவி, குழந்தை,பெற்றோர் படங்களை வைக்கலாமா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
camera icon6
Purse
பர்ஸில் சாமி, மனைவி, குழந்தை,பெற்றோர் படங்களை வைக்கலாமா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
ஈரானில் 600 தமிழர்கள்... உயிர் பயத்தில் சிக்கி தவிக்கும் மீனவர்கள் - மீட்குமா மத்திய அரசு?

Tamil Fishermen In Iran: ஈரானில் போர் காரணமாக, அங்கு மீன்பிடித் தொழிலுக்குச் சென்ற தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 600க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் ஈரான் நாட்டின் 8 இடங்களில் தவித்து வருகின்றனர். அவர்களைப் பாதுகாப்பாக தாயகம் மீட்டு வரக் கோரி மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உருக்கமான மனு அளித்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

இணையத்தில் வீடியோ வைரல்

இதற்கிடையே, உயிருக்கு பயந்த நிலையில் ஈரான் நாட்டின் 8 இடங்களில் சுமார் 600 தமிழக மீனவர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் அச்சத்தோடு தங்கியுள்ளனர். தங்களிடம் இருக்கும் உணவு மற்றும் குடிநீர் இன்னும் சில நாட்களில் தீர்ந்துவிடும் அபாயம் உள்ளதாகவும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் மிகுந்த மன அழுத்தத்திலும், மரண பயத்திலும் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து அவர்கள் வீடியோவில் பேசி உள்ளார், இந்த வீடியோ இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை 

மேலும், ஒவ்வொரு இரவிலும் தூங்கச் செல்லும்போது, மறுநாள் காலையில் உயிரோடு இருப்போமா இல்லையா என தெரியாமல் அச்சத்தோடு தூங்க செல்வதாகவும், இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறு சத்தம் கேட்டால் கூட குண்டு வீசப்பட்டுவிட்டதோ என எண்ணி பதறி அடித்து ஓடுவதாகவும் தங்களது அச்சத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்.

மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் மீனவர்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் நிலையில் தங்களை மீட்பதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் தூதரகத்தில் விசாரித்தால் தாயகத்திற்கு அழைத்துச் செல்வது தொடர்பாக எந்த தகவலும் வரவில்லை எனவும் கூறினர். 

பக்கத்து ஊரில் ஏற்கனவே குண்டுவீசப்பட்ட நிலையில், தங்கள் பகுதியிலும் குண்டு வீசப்படலாம் என அச்சத்தோடு தங்கி இருப்பதாகவும் கூறினர். எனவே மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் தமிழர்கள் உள்ளிட்ட இந்தியர்கள் பலரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.  

கடந்த சனிக்கிழமை (பிப். 28) முதல் ஆபரேஷன் ரோரிங் லயன் என்ற பெயரில் இஸ்ரேலும், ஆப்ரேஷன் எபிக் பியூரி என்ற பெயரில் அமெரிக்காவும் ஈரான் நாட்டின் மீது தொடர்ச்சியாக வான்வழித் தாக்குதலை தொடுத்து வருகிறது. இதில் ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவர் அயத்துல்லா அலி காமேனி உயிரிழந்தார். மேலும், ஈரானின் முக்கிய தலைவர்களும், அலி காமேனியின் குடும்பத்தினரும் சிலரும் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து ஈரான் நாடும், இஸ்ரேல் நாட்டின் மீது டிரோன் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதலை தொடுத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், குவைத், பஹ்ரைன், லெபானான், ஓமன், சௌதி அரேபியா, இராக், ஜார்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தது. குறிப்பாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ மற்றும் கடற்படை தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தன. ஈரான் போர் காரணமாக சர்வதேச அரசியலில் கடும் பதற்றம் நிலவுகிறது. கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. சர்வதேச சந்தையில் 

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சுமார் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் வாழ்ந்து வரும் சூழலில் அவர்களில் 16 லட்சம் பேர் தமிழர்கள் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்சமயம் ஓரிரு நாள்களாக முடங்கியிருந்த விமான சேவைகள் ஓரளவு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருப்பதால் அங்கு சிக்கியிருப்பவர்களை விரைவில் மீட்டு வர அரசு முயற்சிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | சோலி முடிஞ்சது... ஈரானின் ராணுவம், கடற்படை அழிந்துவிட்டன - டிரம்ப் தடாலடி

மேலும் படிக்க |'தப்பு பண்ணிட்டியே சிங்காரம்' உச்சக்கட்ட வெறியில் ஈரான்... அமெரிக்காவுக்கு பெரிய வார்னிங்

மேலும் படிக்க | சிதறிய ஈரான் போர் கப்பல்... இந்திய பெருங்கடலில் 87 பேர் பலி - 2ம் உலகக் போருக்கு பின் முதல்முறை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IranIsrael Iran WarTamilnaduTamil NewsViral Video

Trending News