“மக்களின் அன்பை அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகிறீர்களா?” விஜய்க்கு பிரகாஷ்ராஜ் கேள்வி!

Prakash Raj : வரும் 23ஆம் தேதி, தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து அனைத்து கட்சிகளும் மாற்றி மாற்றி பிரச்சாரங்களையும் வாக்குறுதிகளையும் கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், திமுக வேட்பாளர் பழனிவேல் தியாகராஜனை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்த பிரகாஷ் ராஜ், விஜய்யை நோக்கி கேட்டிருந்த கேள்விகள் தற்போது வைரலாகி வருகின்றன.
சட்டமன்ற தேர்தல் 2026:
இன்னும் சில நாட்களில் (ஏப்ரல் 23ஆம்) தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் பிரதானமாக திமுக, அதிமுக, தவெக மற்றும நாதக உள்ளிட்டவை இடையேதான் போட்டி நிலவுகிறது. புதிதாக முளைத்த தவெக கட்சி, சில வருடங்களிலேயே அரசியல் மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆளும் திமுக கட்சியும், ஏற்கனவே இருக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை விரிவுப்படுத்த இருக்கிறது. அதிமுக கட்சி, NDA கூட்டணியில் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து வசதி, வீட்டிற்கு வீடு வாஷிங் மெஷின் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார். தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய், திமுகவை அரசியல் எதிரியாகவும், பாஜகவை கொள்கை எதிரி என்றும் அறிவித்தது. சமீபத்தில் விவசாயிகள், மகளிர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்தார். வரும் 21ஆம் தேதியோடு பிரச்சாரங்கள் அனைத்தையும் முடிக்க வேண்டும் என்பதால், அனைத்து கட்சிகளும் பிரச்சார பணிகளை முடிக்கி விட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், அந்தந்த கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாகவும் பிற பிரபலங்கள் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர்.
பிடிஆருக்காக பிரச்சாரம் செய்த பிரகாஷ் ராஜ்:
மதுரை மத்திய தொகுதியில், திமுக வேட்பாளர் பழனிவேல் தியாகராஜன் போட்டியிடுகிறார். இவரை ஆதரித்து, மதுரை அரசரடி ரயில்வே மைதானத்தில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் வாக்கு சேகரித்தார். அந்த இடத்தில் அதிகாலை நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்த அவர், அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் கலந்துரையாடினார். பின்னர், அவர் கடந்த ஐந்தாண்டு கால திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளையும், மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆற்றியுள்ள பணிகளையும் விளக்கி உரையாடினார்.
மேலும் அவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தி கையேடுகளை வழங்கினார். தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகளில் வணிகப் பெருமக்கள் மற்றும் பொது மக்களையும் சந்தித்தார்.
விஜய்க்கு சரமாரி கேள்விகள்!
பிரகாஷ்ராஜ், பழனியில் திமுக கூட்டணிக்காக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது தொகுதி மறுவரையரை குறித்து பேசிய அவர், “எடப்பாடியும் பிற அடிமை கட்சிகளும் வாயை மூடிக்கொண்டு நிற்கிறார்கள். இந்த அடிமை மாடல் எல்லாம் நமக்கு தேவையா? திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மதுரையை இன்னொரு மணிப்பூராக்கிவிட்டு, பழனிக்கு வருவார்கள். இந்துக்களை வைத்து அதிகாரம் பெற நினைக்கின்றனர்” என்று பேசினார்.
விஜய்க்கு கேள்வி!
தொடர்ந்து பேசிய அவர் “சினிமாவில் டாக்டர், இன்ஜினியர், முதல்வர் கூட ஆகாலாம். ஆனால், அரசியலில் அப்படியெல்லாம் முதல்வர் ஆக முடியாது. என் அளவிற்கு அரசியல் பேசிருக்கியா நீ? மொழிக்கோ, தமிழ்நாட்டிற்கோ, தன்மானத்திற்கோ பிரச்சனை வந்தபோது நின்றிருக்கிறாயா?” என்று பேசினார். மேலும், “உங்கள் மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் அன்பு, நட்பு சினிமாவில் உங்களுக்கிருக்கும் திறமைக்கானது. அரசியலுக்கானது கிடையாது. வீட்டைப்பற்றி யோசிக்காமல் வேலையை விட்டுவிட்டு, கட் அவுட் வைத்து, கால் கடுக்க நின்று அன்பு காட்டினால் அதை அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகிறீர்களா? நடிகனை பிடித்தால் விசில் அடிக்கலாம், நாட்டை எல்லாம் ஆள முடியாது” என்று பேசினார்.
அரசியல் வேறு-சினிமா வேறு
தொடர்ந்து பேசிய பிரகாஷ் ராஜ், சினிமா வேறு, அரசியல் வேறு என்றார். மேலும், சீமான் 10 வருடங்களாக மக்கள் அரசியலை பேசிக்கொண்டிருப்பதாகவும், பெரிய நடிகர்களுக்கெல்லாம் அது ஆகாது என்றும் சொன்னார். மேலும் மக்களை நோக்கி உங்களுக்கு அடிமை மாடல் வேண்டுமா அல்லது சினிமா மாடல் வேண்டுமா, திராவிட மாடல் வேண்டுமா என்று கேட்டார்.
விஜய்-பிரகாஷ் ராஜ் பந்தம்:
விஜய்யும் பிரகாஷ் ராஜும், பல தமிழ் படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். இவர்கள், இருவரும் கில்லி திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ் வில்லனாக நடித்திருந்தார். இதற்கு பிறகு ஆதி, சிவகாசி, வில்லு, வாரிசு உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் அவர் விஜய்க்கு வில்லனாக நடித்துள்ளார். கடைசியாக விஜய் நடித்திருந்த ஜனநாயகன் படத்திலும் இவர்தான் வில்லன். இவர்கள் இருவருக்கும் திரைத்துறையாக நல்ல பந்தம் உள்ளது. ஆனால், அரசியல் ரீதியாக விஜய்யிடம் இருக்கும் பிரச்சனைகளை எதிர்த்து கேட்க இவர் தயங்குவதில்லை.
