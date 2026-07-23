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ஜனநாயகன் வெளியீடு.. 80 நாட்களில் CM விஜய் செய்த ஒரே சாதனை இதுதான்.. அதிமுக காட்டம்!

RB Udhayakumar News: தவெக ஆட்சியில் 80 நாட்களில்  ஜனநாயக படத்தை வெளியிட்டது தான் முதல்வர் விஜய் செய்த ஒரே சாதனை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். காவல்துறையில் சரிவர கட்டமைப்பு இல்லாததால் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க போலீசார் திணறி வருகிறார்கள்  என தெரிவித்துள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:35 PM IST
ஜனநாயகன் வெளியீடு.. 80 நாட்களில் CM விஜய் செய்த ஒரே சாதனை இதுதான்.. அதிமுக காட்டம்!
Image Credit: RB Udhayakumar NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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