/வாயிலே வடை சுடும் CM விஜய்..தமிழகத்தின் எதிர்காலம் என்ன? காட்டமாக விமர்சிக்கும் ஆர்.பி. உதயகுமார்

ADMK RB Udhayakumar News: தமிழக முதல்வர் விஜய்யை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விமர்சித்து வருகிறது. தினந்தோறும் வீடியோ வெளியிட்டு தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். அந்த வகையில், மதுரையில் இருந்தபடியே, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் இன்று வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார். அந்த வீடியோவில், தவெக அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
ஆர்.பி. உதயகுமார் கூறுகையில், "இன்றைய ஜென்சி தலைமுறைக்கு அசாத்திய அறிவுத்திறன் அதிகரித்துள்ளது .ஜென்சி தலைமுறையின் ஆற்றல் திறன் மிகப் பெரிய நம்பிக்கையை மகிழ்ச்சியும் நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. அதே அளவு சமூக பொறுப்புணர்வு ஜென்சி தலைமைக்கு எப்படி இருக்கிறது எவ்வளவு இருக்கிறது, என்றால் சமூக பொறுப்புணர்வு மதிப்பீடு சரியாக இருக்கிறதா என மதிப்பீடு செய்ய முடியவில்லை.
மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வசீகர வசனத்தை மட்டுமே பேசத் தெரிந்த விஜய் தலைமையிலான த.வெ.கவிற்கு வாக்களித்து ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலத்தையே வீணடிக்கும் விளையாட்டு இந்த ஜென்சி தலைமுறையை தேர்தலிலே எடுத்துவிட்டார்களோ? இந்த விபரீத முடிவால் தமிழ்நாட்டில் எதிர்காலம் என்னவாகும் .
சினிமா பார்க்க, ரசிக்க, மறக்க என்ற நிலையிலே தமிழகத்தில் திரைப்படத்தைப் பார்த்து ரசித்து வந்த ரசிகர்கள் குறிப்பாக இளைய தலைமுறை ரசிகர்கள் விஜய் தான் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி என்று முடிவு செய்து இருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு உலகம் விஜய் தான், எங்களுக்கு உயிரும் விஜய் தான் என்றெல்லாம் எடுத்து இருக்கின்ற அரசியல் விபரீத முடிவு ஒட்டுமொத்த ஜென்சி தலைமுறையின் சமூக பொறுப்புணர்வை சவால் விடுகின்ற வகையில் தான் இருக்கிறது.
இந்த ரெண்டு மாத காலத்திலே எல்லோரின் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் த.வெ.க ஆட்சியில் என்ன நடக்கிறது, எப்படி நடக்கிறது, என யாராவது புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா அல்லது அறிந்து கொள்ள முடிகிறதா. வெளிப்படுத்தன்மையான ஆட்சி, தூய்மையான ஆட்சி, ஊழல் அற்ற ஆட்சி என்று வசீகர வசனத்தை பேசினார்கள். இப்போது இந்த இரண்டு மாதத்தில் அதிகாரத்திலே அமர்ந்த பின்பு அடுத்த கட்சி எம்எல்ஏக்களை அபகரிக்கின்ற ஜனநாயக படுகொலை தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
சர்வ கட்சி தலைவர்களும்ஆளுநரிடம் முறையிட்டு இருக்கிறார்கள். ஜென்சி தலைமுறையே இது போன்ற வரலாற்றை தமிழகத்தில் எதற்கு முன்பாக நடந்ததாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உண்டா, படித்தது உண்டா பெரும்பான்மை நிரூபிக்க குறுக்கு வழியில் புறவாசல் வழியில் செல்கிற விஜய்யிடம் கேள்வி கேட்டால் மௌனம் தான் பதிலாக வருகிறது
நட்பு வட்டாரத்தை பவர் சென்டராக அமர வைத்து அதிரடி காட்டுவது கேள்வி கேட்டால் மௌனம் தான் பதிலாக இருக்கிறது. நீங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது எப்போது என்று கேள்வி கேட்டால், 10 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது தெரியாதா என்று வாயிலே வடை சுடுகிற விஜயின் சாமர்த்தியத்தை பார்த்து நமக்கு தலைதான் சுற்றுகிறது.
100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பழனி பாலதண்டாயுதபாணி கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு அவசர அவசரமாக த.வெ.க அரசு பத்திரப்பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கோயில் நிலத்தை தாரை வார்க்கலாமா என்று கொந்தளித்து போய் இருக்கிறார்கள் முருக பக்தர்கள்.
ஒரு பெண்ணை விரட்டி விரட்டி அடித்த வீடியோவிலே விவகாரத்தை கிளப்பிய நிதியமைச்சர் கூறுகிறார். கொள்கை அரசியல் இனி செட்டாகாது என்று அசால்டாக பேசியிருக்கிறார். இன்றைக்கு த.வெ.க அரசு இன்னைக்கு இரண்டு மாத காலத்திலேயே என்ன செய்து என்பது மக்களுக்கு புரியவில்லை என்றாலும் ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக செய்து கொண்டே இருக்கிறது
சமூக வலைதளங்களிலே டிஜிட்டல் பிளாட்பாரத்தில் லட்சக்கணக்கான பேர்களை வேலைக்கு கூலிக்கு அமர்த்தி அந்த கூலிக்கு அமர்த்தியவர்களை வைத்துக்கொண்டு வியூகம் அமைத்து விஜயின் பிம்பத்தை மட்டுமே மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்ல பல ஆயிரம் கோடிகளை கொட்டி கொடுத்து கோடிக்கணக்கான மக்களை மூளை சலவை செய்வதை தவிரவேறு எந்த தியாகத்தையும் அறியாத விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு.
விஜயின் மூளைச்சலவையால் இனி அரசியலுக்கு எழுத்து தேவையில்லை, பேச்சு தேவையில்லை, உழைப்பு தேவையில்லை, தியாகம் தேவையில்லை, மக்களை சந்திக்க தேவையில்லை,.லட்சியம் தேவையில்லை ,கொள்கை கோட்பாடு தேவையில்லை, சட்டம் தேவையில்லை விதிகள் தேவையில்லை எதுவும் தேவையில்லை.
சமூக வலைதளங்களில் மூளைச்சலவை செய்வதில் வெற்றி கண்ட விஜய் வீராப்போடு அண்டை மாநிலங்களிலும் அடி எடுத்து வைத்திருப்பது என்கிற ஆச்சரியம் ஏற்பட்டுள்ளது. இனி விஜய் தான் வருங்கால இந்தியா என்று சொல்ல ஆரம்பித்துள்ளார்கள். இதை பார்க்கும் பொழுது விஜயின் மூளைச்சலவை விஜயின் கருவின் குற்றமா அல்லது கருவின் கர்மா? கருவின் புண்ணியமா? கருவின் பாவமா? கருவின அதிஷ்டமா? கருவின் அதிசயமா? மொத்தத்திலே கருவின் குற்றமாகவே தான் இது பார்க்கப்படுகிறது. மக்களை மூளை சலவைசெய்வதில் வென்று காட்டிய விஜயின் முட்டாளா? புத்திசாலியா? விடை தெரிகிற வரை போராடுவோம் இனி நமக்கு விடிவு தான் எப்போது" என தெரிவித்துள்ளார்.