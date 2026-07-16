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CM விஜய் போட்ட திட்டம்.. சுக்கு நூறாக உடைத்த இபிஎஸ்.. ஆர்.பி.உதயகுமார் பகீர் தகவல்!

Admk RB Udhayakumar: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் முதல்வர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார். அதில், விஜய் போட்ட திட்டத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி சுக்கு நூறாக உடைத்துவிட்டார் என  ஆர்பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:26 PM IST
CM விஜய் போட்ட திட்டம்.. சுக்கு நூறாக உடைத்த இபிஎஸ்.. ஆர்.பி.உதயகுமார் பகீர் தகவல்!
Image Credit: Admk RB Udhayakumar | Image Credit: XSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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CM விஜய் போட்ட திட்டம்.. சுக்கு நூறாக உடைத்த இபிஎஸ்.. ஆர்.பி.உதயகுமார் பகீர் தகவல்!
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