பாகிஸ்தான் கூடவா கூட்டணி வச்சிருக்கோம்? பாஜக தானே.. செல்லூர் ராஜு ஆவேசம்!

Sellur Raju On AIADMK BJP Alliance: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமைத்து களம் இறங்குகிறது. கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் அதிமுக பாஜக தனித்து களம் கண்டது. லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்பே அதிமுக பாஜக தனித்து இருந்த நிலையில், 2026 தேர்தலில் திமுகவை ஆட்சி கட்டிலில் இருந்து அகற்ற, அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது பாஜக. மேலும், 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காகவும் அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்தது. அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த பாஜகவுக்கு 29 தொகுதிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி ஒதுக்கினார்.
அதிமுக பாஜக கூட்டணி
ஆனால், 29 தொகுதிகளும் மிகவும் சவாலான தொகுதிகளாக இருக்கின்றன. பாஜக பலமாக இருக்கும் கோவையில் கூட, ஒரே ஒரு தொகுதியை மட்டுமே அதிமுக அவர்களுக்கு ஒதுக்கியது. மேலும், சென்னையிலும் மயிலாப்பூர் தொகுதியை மட்டுமே பாஜகவுக்கு அதிமுக ஒதுக்கியது. அதோடு, நெல்லை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வந்த நயினார், இந்த தேர்தலில் சாத்தூரில் போட்டியிடுகிறார். நெல்லை தொகுதியை அதிமுக தன் பக்கம் வைத்துக் கொண்டு, சாத்தூரை நயினாருக்கு அதிமுக ஒதுக்கியது.
இப்படியாக பாஜக விட்டு கொடுத்ததற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில், பாஜக கூட்டணி குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு ஆவேசமாக பேசியுள்ளார். மதுரை பெத்தானியாபுரம் பகுதியில் மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்காம தேர்தல் பணிமனை அலுவலகத்தை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு திறந்து வைத்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், திமுக பாஜக உடன் கூட்டணி வைத்தால் இனிக்கும், அதுவே நாங்கள் வைத்தால் கசக்குமா? நாங்கள் பாஜகவுடன்தான் கூட்டணி வைத்தோம்.
பாகிஸ்தான உடனா நாங்கள் கூட்டணி வைத்திருக்கிறோம். சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் இத்தேர்தலில் திமுகவிற்கு கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் சிறுபான்மையினர்கள், இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள்,என அனைத்து மதத்திற்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுத்து இருக்கிறோம். எனவே, மதுரையில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அதிமுக கண்டிப்பாக கைப்பற்றும்.
ஆவேசமாக பேசிய செல்லூர் ராஜு
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த நான்கு நாட்களாக மக்களை சந்தித்து வருகிறேன். மக்கள் பெருவாரியான ஆதரவை அளிக்கிறார்கள். மேற்கு தொகுதியில் திமுக கட்டம் கட்டி வேலை பார்த்தாலும் ஒரு சாமானிய ஊழியனாக மக்கள் பணியாற்ற வருகிறேன். திமுக மதுரையில் விளம்பரம் செய்து வாக்கு சேகரிக்கிறது. இந்தியன் 2 படத்துக்கு ஏகப்பட்ட விளம்பரம் கொடுத்தார். ஆனால், அந்த படம் ஓடவில்லை. தாய்க்கிழவி படம் சிறிய பட்ஜெட்டில் வெளியாகி அமோக வெற்றியை பெற்றது. அது போன்று தான் இப்போது இருக்க நிலையும்.
அதேபோல, கனிமொழி சிறந்த, எழுத்தாளர் இலக்கியவாதி. ஆனால் அண்ணனுக்கு பில்டப் போதாது. அதிக அளவு டாஸ்மாக் கடையை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த தேர்தலில் இந்தி கூட்டணிக்கும் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு இடையே தான் போற்றி மற்றவர்கள் பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட போவதில்லை" என்று கூறினார்.
