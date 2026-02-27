ஓபிஎஸ் திமுகவில் சேர்ந்திருப்பது அக்கட்சிக்கு பலவீனம் - ஆர்.பி. உதயகுமார்!

Tamil Nadu Political Latest Update: தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசும்பொருளாகி உள்ளது. அதிமுகவை சேர்த்த பலரும் இதனை விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திமுகவில் ஓபிஎஸ் சேர்ந்திருப்பது அக்கட்சிக்கு பலவீனம் என அதிமுக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
ஓபிஎஸ் திமுக சென்றதில் எந்த கவலையும் இல்லை
இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ஆர்பி. உதயகுமார், அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட நபர்கள் மீது கட்சி ஒழுங்கு நடவடிக்கை கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டது. தற்போது அவர்கள் வேறு முகாம்களுக்கு மாரி செல்கிறார்கள். அதைப்பற்றி எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா காலத்திலேயே இது போன்ற சிலர் மாற்று முகாம்களுக்கு சென்று உள்ளனர். அப்படி சென்றவர்களை மக்கள் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள்.
உலகத் தலைவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நரேந்திர மோடி, தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முன்னிறுத்தி பரப்புரை செய்ய வருகை தருகிறார். இதனை திசை திருப்ப இதுபோன்ற செயல்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர். இதையெல்லாம் நாங்கள் சவாலாக மன உறுதியுடன் எதிர்கொள்வோம்.
அதிமுக என்றால் இனி எடப்பாடி பழனிசாமிதான்
2026ல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் மாபெரும் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர் ஆக வருகை தர போகிறார். தற்போது அதிமுகவில் உரிமை மீட்பு குழு பொதுச் செயலாளர் என சிலர் குழப்பம் செய்து வந்தனர். இனிமேல் அதிமுக என்றால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் என்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை கொடுத்துவிட்டார்கள். இவர்கள் செல்வதால் அதிமுகவிற்கு எந்த விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாது என தெரிவித்தார்.
விஜய் இன்னிதான் பரீட்சையே எழுத போகிறார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நடிகர் விஜய் இனிதான் பரீட்சையே எழுத செல்கிறார் பரிச்சை எழுத செல்பவர்களிடம் கேட்டால் அனைவரும் நாங்கள் பாஸ் ஆவோம் என்று தான் கூறுவார்கள். யாரும் இல்லை தோல்வியடைந்து விடுவோம் என கூற மாட்டார்கள். அதனால் விஜய் பரீட்சை எழுதினால் தான் அவர் பாசா அல்லது பெயிலா என தெரியவரும் என்றார்.
ஓபிஎஸ் திமுவில் சேர்ந்தது அக்கட்சிக்கு பலவீனம்
மேலும், அதிமுகவில் சாதாரண எளிய தொண்டரை முதலமைச்சராக ஆக்கி அழகு பார்க்கப்பட்டுள்ளது. திமுகவில் இதேபோல் ஓபிஎஸ்ஐ முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் அறிவிப்பாரா. ஓபிஎஸ் திமுகவில் சேர்ந்திருப்பது திமுகவிற்கு பலவீனம் அதிமுகவிற்கு பலம் என கூறினார்.
