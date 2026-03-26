குறைந்த தொகுதிகளை எப்படி ஏற்றார்? திடீரென திருமாவுக்கு ஆதரவாக பேசிய அதிமுக!

AIADMK Sellur Raju On DMK Seat Sharing:  விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் குறித்து  அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு முக்கிய கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். திமுகவின் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 26, 2026, 06:25 PM IST
  • விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு
  • செல்லூர் ராஜு சொன்ன கருத்து
  • என்ன மேட்டர்?

AIADMK Sellur Raju On DMK Seat Sharing: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் திமுகு அணி,  அதிமுக அணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பரப்புரை, வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கு தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். ஏற்கனவே, அதிமுக தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியதோடு, முதற்கட்ட தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கியுள்ளார்.  மேலும், திமுக  கூடட்ணி கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீட்டை முடித்துள்ளது.

திருமாவளவன் குறித்து பேசிய அதிமுக 

மேலும்,  கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதிகளை  ஒதுக்குவதில் மும்முரமாக உள்ளது. இன்னும் சில தினங்களில் வேட்பாளர்களை பட்டியலை திமுக அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இதற்கிடையில், விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகளிலும், தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கியது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது. விசிகவுக்கு கூடுதல் தொகுதிகளை ஒதுக்கி இருக்கலாம் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், செல்லூர் ராஜு முக்கிய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.  

அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மேற்கு தொகுதி வேட்பாளருமான செல்லூர் ராஜூவை அதிமுகவினர் பட்டாசு வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், "மதுரை மேற்கு தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு தந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி.

”குறைந்த தொகுதிகளை எப்படி ஏற்றார்”?

என்னால் கழகத்திற்கு எந்த அவப்பெயரும் ஏற்படாது. 2 முறை அமைச்சாராகவும், ஒருமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் என்னால் முடிந்த நல்ல காரியங்களை செய்துள்ளேன். நான் எம்எல்ஏவாக ஆற்றிய சேவைகள் மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். மக்கள் தான் எசமானர்கள். அவர்கள் தான் இறுதி முடிவு எடுப்பார்கள். சிலர் சிரிப்பார் சிலர் அழுவார் என்பதை போலத்தான் திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் இருக்கின்றன. மாபெரும் மக்கள் இயக்கத்தை கொண்ட திருமாவளவனுக்கு குறைந்த தொகுதிகளை கொடுத்ததை எப்படி ஏற்றார் என தெரியவில்லை.

மதிமுகவில் உள்ள தொண்டர்களும் தலைவர்களும் தொகுதி பங்கீட்டால் ஏமாந்து போய் உள்ளனர். திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீட்டில் உரிய முக்கியத்துவமில்லை. அதிமுக கூட்டணியில் அனைவரும் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். ஏன் அமைச்சர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிடவில்லை" என்று கூறினார். 

ஏன் அமைச்சர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிடவில்லை என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த செல்லூர் ராஜு, "எத்தனை தொகுதிகளில் வெல்கிறோம் என்பது தான் முக்கியம். அமைச்சர்களின் தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறோமா என்பது முக்கியமில்லை. அமைச்சர் என்பதெல்லாம் கிடையாது  தேர்தல் வந்தால் மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள். கூட்டணி கட்சிக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள இடங்களையே கொடுத்துள்ளோம். எங்கள் தேர்தல் அறிக்கை தான் டாப்பு. மற்ற அறிக்கை டூப்பு. தேர்தல் கதாநாயகனாக அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தான் டாப். மற்றவையெல்லாம் டூப்பு என பேசினார்” என்றார்.

