EPS-க்கு எந்த சாதியிலும் மதிப்பில்லை... தென்மாவட்டத்தில் அதிமுக ஜீரோ - சொல்வது ரவீந்திரன் துரைசாமி

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Latest News: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 நெருங்கி வருகிறது. பிரச்சாரம் வரும் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி மாலையுடன் நிறைவடையும் என்பதால் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் பரப்புரை பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தி உள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களத்தில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என சதுரங்க போட்டி நிலவுகிறது. இதில் சசிகலா - ராமதாஸ் இணைந்திருப்பதும் ஓரளவு கவனிக்கப்பட வேண்டியதாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் சதுரங்க போட்டி
திமுக கூட்டணியை பொருத்தவரை மெகா கூட்டணியை அமைத்தது மட்டுமின்றி தேமுதிக கூட்டணிக்குள் சேர்த்ததும் சற்று சாதகமான சூழலை வழங்கியிருக்கிறது. அதேபோல், அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சேர்ந்திருப்பது கூட்டணிக்கு பலம் சேர்த்திருக்கிறது. நாம் தமிழர் தனது கொள்கையையும், களச் செயல்பாடையும் நம்பி 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது, இது நாதகவின் 3வது சட்டப்பேரவை தேர்தலாகும். தமிழக வெற்றிக் கழகம் 'நடிகர் விஜய்யின்' செல்வாக்கையும், கவர்ச்சியையும் நம்பியே களமிறங்கியிருக்கிறது. திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று என தவெக தன்னை முன்னிறுத்துவும், இந்த முறை அவர்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கையை அளித்திருக்கிறது.
விஜய்யின் தாக்கம் என்ன?
இருப்பினும், ஆட்சியமைப்பதில் திமுகவும், அதிமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என பல்வேறு அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறி வருவதை பார்க்க முடிகிறது. களம் இன்னும் திமுக - அதிமுக என பிளவுப்பட்டே இருக்கிறது என்றும் ஆனால் அதேநேரத்தில் தவெகவுக்கு பலத்த வரவேற்பு இருப்பதை புறந்தள்ள முடியாது என்றும் பலர் கணிக்கிறார்கள். தவகெ இந்த முறை 15% - 20% அளவிற்கு வாக்குகளை குவித்தால் நிச்சயம் வருங்காலத்தில் விஜய்க்கு பிரகாசமான அரசியல் வாழ்வு இருக்கிறது என்றும் தொடர்ந்து அரசியலில் இயங்கும் வலுவை பெறுவார் என்றும் கணிக்கிறார்கள். ஆனால், விஜய்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றும் அவர் இன்னும் களத்தில் தன்னை நிரூபிக்காத ஒருவர் என்றும் அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி நீண்ட காலமாக பேசி வருகிறார்.
தென்தமிழகத்தில் அதிமுக இனி ஜீரோ
இவை ஒருபுறம் இருக்க, ரவீந்திரன் துரைசாமி சமீபத்தில் அதிமுக குறித்து சமீபத்தில் யூ-ட்யூப் சேனல் ஒன்றில் பேசியிருப்பது அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது. ரவீந்திரன் துரைசாமி தமிழ்நாட்டின் பிரபல அரசியல் விமர்சகர்களுள் ஒருவர். மோடி முதல் ரஜினி வரை அவரின் தொடர்புகள் சற்று விரிவானவை. அந்த வகையில், அவர் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகளை எடுத்துள்ளார். தென் மாவட்டங்களில் அவர் எடுத்த கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றில், தென் தமிழகத்தில் அதிமுக ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றிபெறாது என பேசியிருப்பது பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது.
தமிழக தேர்தல் களத்தை ஒரு புரிதலுக்காக 5 மண்டலமாக பிரிக்கலாம். வட மாவட்டங்கள் அடங்கிய தொண்டை மண்டலம், கொங்கு மண்டலம், மத்திய மண்டலம், காவிரி டெல்டா மண்டலம், தென் மண்டலம் என பிரிக்கலாம். அந்த வகையில் மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது தென் மண்டலம். தென் மாவட்டங்கள் எப்போதும் தமிழக அரசியலில் ஒரு தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகிறது. அப்படியிருக்க, தமிழ்நாட்டை அதிக முறை ஆண்ட அதிமுக, இந்த முறை தென் மாவட்டங்களில் மண்ணைக் கவ்வும் என ரவீந்திரன் துரைசாமி எப்படி கூறுகிறார்...? அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
தென்மாவட்ட நிலவரம் என்ன?
தென் மாவட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் - எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான பலப்பரீட்சையில் ஸ்டாலின் ஒரு படி முன்னிலையில் இருப்பதாக ரவீந்திரன் துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார். தென் மாவட்டங்களில் சாதி ரீதியான வாக்குகள் சிதறிக் கிடக்கின்றன, வட மாவட்டங்களிலும், மேற்கு மாவட்டங்களிலும் நிலவுவது போன்ற Polarization (வாக்கு துருவமுனைப்பு) தென்மாவட்டங்களில் இல்லை என்கிறார். அதாவது, வன்னியர் - வன்னியர் அல்லாதோர் என Polarize ஆவது போன்று தென்மாவட்டங்களில் அப்படி ஏதும் இல்லை என்கிறார்.
முக்குலத்தோர் - நாடார் சமூக வாக்குகள்
டிடிவி தினகரன், சசிகலா, ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரை புறக்கணித்து விட்டு 2024 மக்களவை தேர்தலை எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்கொண்டார். அதாவது, தென்மாவட்டங்களில் முக்குலத்தோர் சமூகத்தினரை நீக்குவதன் மூலம், நாடார் சமூகத்தின் வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கலாம் என இபிஎஸ் திட்டமிட்டதாகவும்; 2024 தேர்தல் முடிவுகளின் மூலம் அவர் சந்தித்த தோல்விகள் அவர் திட்டம் சொதப்பியதை நிரூபிக்கின்றன என்றும் ரவீந்திரன் துரைசாமி கூறினார்.
2021, 2024 நடந்தது என்ன?
ரவீந்திரன் துரைசாமியின் இந்த கூற்றை வைத்து 2021 மற்றும் 2024 தேர்தல் முடிவுகளை நாம் அலசி பார்க்கலாம். 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஓபிஎஸ் உடன் இருந்தபோதே, 55 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு அதிமுக வெறும் 11 இடங்களில் மட்டுமே வென்றது. அமமுக கடுமையாக வாக்குகளை பிரித்தது. அதேபோல், 2024 தேர்தலில் அமமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இல்லாமல் தென்மாவட்டங்களில் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், தென்காசி ஆகிய மக்களவை தொகுதிகளில் அதிமுக டெபாசிட் இழந்ததையும் இங்கு கவனிக்க வேண்டும். எனவே, இந்த முறை அமமுகவை கூட்டணிக்குள் சேர்த்ததன் மூலம் முக்குலத்தோர் வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கலாம் என இபிஎஸ் நினைத்தாலும், சசிகலா மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெவ்வேறு அணியில் நிற்பது அவருக்கு தலைவலியை கொடுகக்லாம்.
நாடார் சமூகத்தின் தாக்கம்
தொடர்ந்து ரவீந்திரன் துரைசாமி நாடார் சமூகத்தின் தாக்கம் குறித்தும் அந்த வீடியோவில் பேசி உள்ளார். மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நாடார் சமூகத்திற்கு எதிராகச் செயல்பட்டதாக ஒரு பிம்பம் இருந்தது. ஆனால், தற்போது மு.க.ஸ்டாலின் அதை உடைத்திருக்கிறார் என ரவீந்திரன் கூறுகிறார். நாடார் சமூகத்திற்கு ஆதரவான அரசியலை ஸ்டாலின் தொடர்வதாக ரவீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்கலில் நாடார் சமூகத்தினருக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை ஸ்டாலின் வழங்கியிருக்கிறார் என தெரிவித்துள்ளார். நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த 18 பேருக்கு ஸ்டாலின் வாய்ப்பளித்திருப்பதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி 13 பேருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பளித்திருப்பதாகவும் ரவீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, நாடார் சமூக வாக்குகளை திமுக அள்ளும் என ரவீந்திரன் கணித்துள்ளார்.
பாஜகவுக்கு ஏற்படும் பின்னடைவு
அதேபோல், பாஜகவில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கியத்துவம், பொன். ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வழங்கப்படாதது நாடார் சமூகத்தினர் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக ரவீந்திரன் துரைசாமி தெரிவித்தார். இது இந்த தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக இடம்பெற்றிருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என ரவீந்திரன் துரைசாமி தெரிவித்திருக்கிறார். பாஜக தென்மாவட்டங்களில் வளர்ச்சியடைய வேண்டுமென்றால், நாடார் சமூகத்தின் ஆதரவு அவசியம் என ரவீந்திரன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
வாக்குகளை பிரிக்கும் சீமான்
அதேபோல், தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணசாமியின் புதிய தமிழகத்தை புறக்கணித்ததும் இபிஎஸ் செய்த தவறுகளில் ஒன்று என ரவீந்திரன் குறிப்பிடுகிறார். தேமுதிகவை கிண்டல் செய்வது இபிஎஸ்-க்கு பின்னடைவை தரலாம் என்றும் ரவீந்திரன் எச்சரிக்கிறார். தென்மாவட்டங்களில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி கணிசமான அளவில் குறைந்து வருகிறது. அதிமுக வாக்குகளை பிரிப்பதில் சீமான் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் என ரவீந்திரன் தெரிவித்தார்.
திமுகவுக்கு 45%
இறுதியாக, தென் மாவட்டங்களை பொருத்தவரை, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எந்தவொரு சமூகத்திலும் பெரும்பான்மை ஆதரவு இல்லை என்றும் 45 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று திமுக கூட்டணி தென் மாவட்டங்களில் பெரும் வெற்றிபெறும் என்றும் ரவீந்திரன் துரைசாமி ஆணித்தரமான கூறுகிறார்.
மேலும் படிக்க | Supreme Court Case | 2026 தமிழக தேர்தலை உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதிக்குமா? அதிர வைக்கும் பின்னணி!
மேலும் படிக்க | சீமான் + விஜய்... பாஜகவுக்கு சாதகம் - குளச்சல் 'கோட்டையை' தக்கவைக்குமா காங்கிரஸ்?
மேலும் படிக்க | திருநெல்வேலி தவெக கோட்டையா? விஜய்க்கு கூடிய கூட்டம் - நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னது என்ன?
