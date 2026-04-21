English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
கொடைக்கானல் செல்ல திட்டமா? சுற்றுலா தலங்கள் மூடல் - வனத்துறை அறிவிப்பு!

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:01 AM IST
  • தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல்.
  • ஏப்ரல் 23 வாக்குப்பதிவு நாளில்..
  • கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலங்கள் மூடல்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலை நியாயமாகவும், அமைதியாகவும், எவ்வித இடையூறுமின்றியும் நடத்தி முடிப்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் விதிமுறைகளையும் தீவிரமாக அமல்படுத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வாக்குப்பதிவு நாளில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கவும் தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான கொடைக்கானலில் உள்ள முக்கிய இடங்களை ஒரு நாள் மட்டும் மூட மாவட்ட நிர்வாகமும், வனத்துறையும் முடிவு செய்துள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பு

மலைகளின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு, ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் நடைபெறும் கோடை சீசனை முன்னிட்டு லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட கோடை வெயிலின் தாக்கம் முன்கூட்டியே அதிகமாக இருப்பதால், இப்போதே கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகள் கொடைக்கானலின் இதமான காலநிலையை ரசிப்பதுடன், அங்குள்ள நட்சத்திர ஏரியில் படகு சவாரி செய்தும், பிரையண்ட் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா போன்ற இடங்களில் மலர் கண்காட்சிகளை கண்டும் மகிழ்கின்றனர். இதுதவிர வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பல்வேறு இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சுற்றுலாத் தலங்களையும் பார்வையிட அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். 

வாக்குப்பதிவு நாளுக்கான கட்டுப்பாடுகள்

வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதியன்று தமிழகம் முழுவதும் பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை பயன்படுத்தி பலரும் சுற்றுலா பயணங்கள் மேற்கொள்ள திட்டமிடலாம். இதனால் கொடைக்கானல் போன்ற முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறான போக்குவரத்து நெரிசலும், கூட்ட நெரிசலும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகள், பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கும் காவலர்கள் மற்றும் வாக்காளர்கள் எவ்வித இடையூறுமின்றி தங்கள் பணிகளை செய்யவும், வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று வரவும் போக்குவரத்து சீராக இருப்பது அவசியமாகும். எனவே, இதை கருத்தில் கொண்டு கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை மட்டும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரு நாள் மூட ஒருங்கிணைந்த வன மேம்பாட்டு சரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

எந்தெந்த சுற்றுலா தலங்கள் மூடப்படும்?

வனத்துறையின் அறிவிப்பின்படி, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் அமைந்திருக்கும்  மோயர் சதுக்கம், பைன் மரக்காடுகள், தூண்பாறை, குணா குகை, பேரிஜம் ஏரி போன்ற முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் ஏப்ரல் 23ம் தேதி மூடப்பட்டிருக்கும். மேற்கண்ட இந்த இடங்களுக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நாளில் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்த்து, பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்கள் ஜனநாயக கடமையான வாக்குப்பதிவை செலுத்துவதையே மாவட்ட நிர்வாகம் வலியுறுத்துகிறது. அதேவேளையில், கொடைக்கானலுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் முற்றிலுமாக ஏமாற்றமடைய கூடாது என்பதற்காக, சில கட்டுப்பாடற்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேல் மலை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மன்னவனூர் சூழல் சுற்றுலா மையம், ஆட்டுப்பண்ணை ஆராய்ச்சி மையம், பூம்பாறை குழந்தை வேலப்பர் கோயில், அப்பர் லேக் வியூ, பசுமை பள்ளத்தாக்கு மற்றும் நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள இடங்கள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

சுற்றுலா பயணிகள் ஏப்ரல் 24ம் தேதி முதல் மீண்டும் அனைத்து இடங்களுக்கும் வழக்கம்போல் சென்று பார்வையிடலாம். எனவே, வெளியூர்களில் இருந்து கொடைக்கானலுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிடுபவர்கள், தேர்தல் நாளான ஏப்ரல் 23-ஐ தவிர்த்துவிட்டு பயணத்தை திட்டமிடுவது சிறந்ததாக இருக்கும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கொடைக்கானலில் சுற்றுலா தலங்கள் ஏன் மூடப்படுகின்றன?

பதில்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. வாக்குப்பதிவு நாளான அன்று போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாத்துத் தேர்தல் அமைதியாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும் கொடைக்கானலில் உள்ள வனத்துறை கட்டுப்பாட்டிலான முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களை மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த தேதிகளில் சுற்றுலாத் தலங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும்?

பதில்: வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளான ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும் கொடைக்கானல் வனப்பகுதியில் உள்ள சுற்றுலாத் தலங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். ஏப்ரல் 24ம் தேதி முதல் பயணிகள் வழக்கம்போல் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

எந்தெந்த சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது?

பதில்: வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் அமைந்திருக்கும் மோயர் சதுக்கம், பைன் மரக்காடுகள், தூண்பாறை, குணா குகை மற்றும் பேரிஜம் ஏரி ஆகிய முக்கிய இடங்களுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kodaikanalkodaikanal tourist placesTN Assembly ElectionForest DepartmentElection Commission

Trending News