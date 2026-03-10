மாஸாக மாறுது மதுரை ஏர்போர்ட்... மத்திய அரசு கிரீன் சிக்னல் - இது ரொம்ப முக்கியம்

International Status For Madurai Airport: மதுரை விமான நிலையத்தை, சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இன்று (மார்ச் 10) ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், மதுரை விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதை நீட்டிக்கப்படும் மற்றும் புதிய முனையமும் அமைக்கப்படும்.
பல ஆண்டுகால கோரிக்கை
தமிழ்நாட்டின் 'தூங்கா நகரம்' மற்றும்'கோயில் நகரம்' என பொதுவாக அழைக்கப்படும் மதுரைக்கு மற்றுமொரு சிறப்பாக,அதன் விமான நிலையத்திற்கு சர்வதேச அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மதுரை மக்கள் மற்றும் பல அரசியல் கட்சிகளின் பல ஆண்டுகால கோரிக்கையாக இருந்த சூழலில், இன்று அமைச்சரவையில் அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் என்ன பயன்?
தமிழ்நாட்டின் பழைமையான விமான நிலையங்களில் மதுரையும் ஒன்றாகும். தென் தமிழகத்தின் முக்கிய நகரமாகவும், முக்கிய சுற்றுலா நகரவாகவும் விளங்கும் மதுரைக்கு, இந்த அந்தஸ்தை வழங்குவது, அதன் சுற்றுலாவுக்கு பெரும் ஊக்கத்தை அளிக்கும். மேலும் அப்பகுதியில் ஒன்றிணைந்த வளர்ச்சியையும் இது கொடுக்கும்.
மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சர்வதேச அந்தஸ்துக்கு உயர்த்துவதன் மூலம், இது பிராந்திய இணைப்பை மேம்படுத்தும், வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும், பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். சர்வதேச அளவில் ஆன்மீகச் சுற்றுலா வரும் பயணிகளையும், வணிகர்களையும் ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, மதுரை மட்டுமின்றி திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி என ஒட்டுமொத்த பிராந்தியத்திற்கும் வளர்ச்சியை கொண்டுவரும்.
சு.வெங்கடேசன் கருத்து
இதுகுறித்து மதுரை மக்களவை உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் அவரது X பக்கத்தில், "எங்களின் இடைவிடாத போராட்டம் வெற்றிபெற்றது. மதுரை விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான கொள்கை முடிவு இன்று நடந்த ஒன்றிய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த தென் தமிழக வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் இம்முடிவுக்காக நீண்ட காலம், இடைவிடாது போராடி வந்தோம். எங்களின் போராட்டம் வெற்றி பெற்றது. இனி விமான நிலையத்தை தரம் உயர்த்துவதற்கானப் பணிகளை ஒன்றிய அரசு விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் கோருகிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
மதுரையை வட்டமிடும் அரசியல் கழுகுகள்
வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. ஏற்கெனவே, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் உச்சத்தில் உள்ளது. இம்முறை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி மட்டுமின்றி மதுரையில் உள்ள 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளும் பெரும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இந்து முன்னணி இங்கு முருகப் பக்தர்கள் மாநாட்டை நடத்தியது, தவெக இங்கு 2வது மாநில மாநாட்டை நடத்தியது, திமுக சமீபத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இணையும் கூட்டத்தை பிரம்மாண்டமாக நடத்தியிருந்தது. கடந்த மார்ச் 1ஆம் தேதி அதிமுக, பாஜக, பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த கூட்டம் பிரதமர் மோடி தலைமை தாங்கி உரையாற்றினார்.
மார்ச் 1இல் மதுரை வந்த பிரதமர் மோடி
கடந்த மார்ச் 1ஆம் தேதி பொதுக்கூட்டத்தில் மட்டுமின்றி திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் தரிசனத்தையும் மேற்கொண்டார். மேலும், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரத்தில் உயிரிழந்த முருகப் பக்தரான பூர்ண சந்திரனின் குடும்பத்தினரை பிரதமர் மோடி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். பாஜகவும், அதிமுகவும் மதுரையை கைப்பற்ற பெரும் முயற்சி எடுத்து வரும் நிலையில், நீண்ட கால கோரிக்கையான மதுரை விமான நிலையத்திற்கான சர்வதேச அந்தஸ்தை மத்திய பாஜக அரசு தற்போது கொள்கை ரீதியில் நிறைவேற்றியிருக்கிறது.
