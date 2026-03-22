தூத்துக்குடி மாணவி கொலை: குற்றவாளிக்கு உச்சபட்ச தண்டனை - கனிமொழி உறுதி

தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கு: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள கிராமத்தில் 12ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி இயற்கை உபாதை கழிக்க கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி வெளியே சென்ற போது, திடீரென மயமானார்.
உடலை வாங்க மறுத்த பெற்றோர்
மறுநாள் அதாவது மார்ச் 11ஆம் தேதி அப்பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். அவரை ஊர் மக்கள் சிலர் சடலமாக கண்டெடுத்தனர். இதைத் தொடர்ந்து பல நாள்களாக இந்த வழக்கின் குற்றவாளியை போலீசார் தேடினர். 10 தனிப்படைகள் அமைத்து தேடியும் பல நாள்களாக குற்றவாளி சிக்காமல் இருந்தார்.
குற்றவாளியை பிடிக்கும் வரை தாங்கள் மாணவியின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என பெற்றோர் விடாப்பிடியாக இருந்தனர். அவர்களுடன் அவர்களின் உறவினர்களும், ஊர் பொதுமக்களும் துணை நின்றனர். மாணவியின் உடலும் உடற்கூராய்வு மேற்கொண்ட பின்னர் மருத்துவமனையிலேயே வைக்கப்பட்டது.
9 நாள்களுக்கு பின் குற்றவாளி கைது
இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி மாணவியின் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடியை சேர்ந்த மாவீரன் (எ) தர்ம மூனிஸ்வரன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மாணவியின் நகக்கண்களின் இருந்த சதையை மரபணு பரிசோதனைக்கு போலீசார் உட்படுத்தியிருந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து அது தர்ம முனிஸ்வரனின் மரபணுவுடன் ஒத்துப்போனது. அவரும் கொலை குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்பட்டது.
மதுரை சிறையில் குற்றவாளி
தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் போலீசார் அவரை முன்னிலைப்படுத்தினர். நீதிபதி பீரித்தா இந்த வழக்கை விசாரித்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரனை 14 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கவும்; ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்தவும் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அவரை பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைசாலையில் போலீசார் அடைத்தனர். தொடர்ந்து பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக காரணத்திற்காக பாளை சிறையில் இருந்து மதுரை சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
மறுபுறம், உடலை வாங்காமல் போராட்டத்தை ஈடுபட்டிருந்த மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் கிராமத்தினர் போராட்டத்தை கைவிட்டு கடந்த மார்ச் 20ஆம் தேதி மாணவியின் உடலை பெற்று, தகனம் செய்தனர்.
ஆறுதல் கூறிய கனிமொழி
இந்நிலையில், இன்று உயிரிழந்த 12ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி குடும்பத்திற்கு தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி மற்றும் அமைச்சர் கீதாஜீவன் ஆகியோர் நேரில் வந்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர். அப்போது குடும்பத்தினரிடம், 'கொலை குற்றவாளிக்கு உச்சபட்ச தண்டனை வாங்கி தரப்படும். உங்கள் குடும்பத்திற்கு உறுதுணையாக இருப்போம். கொலை செய்யப்பட்ட மாணவியின் சகோதரி கல்வி செலவு மற்றும் வேலைக்கான அனைத்து உதவியும் செய்வோம். தைரியமாக இருங்கள்' என்று கனிமொழி ஆறுதல் கூறினார். அவருடன் விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.
கடும் தண்டனை கிடைக்கும்
இதனை தொடர்ந்து கனிமொழி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாணவியின் குடும்பத்திற்கு மன நிம்மதி தரும் வகையில், ஒரு சிறிய அமைதியை கொடுக்கும் வகையில் காவல்துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு குற்றவாளியை கைது செய்துள்ளனர்.
நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு உச்சபட்ச தண்டனை வாங்கித் தரவேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு, அந்த குற்றவாளிக்கு, அந்த பெண்ணிற்கு நியாயம் கிடைக்கும் வகையில் ஒரு தண்டனை வாங்கி தரப்படும். இது போன்ற சம்பவங்களை தடுப்பதற்கு சட்டங்கள் இருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் வகையில் அந்த சட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்" என்றார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ