பொய் சொல்லும் கனிமொழி.. ஆதாரத்துடன் போட்டு உடைத்த அண்ணாமலை.. பரபரப்பு தகவல்

Annamalai Latest News: கஞ்சா விற்பவர் முதல்வருடனும், ரேஷன் அரிசி கடத்துபவர் கனிமொழி எம்பியுடன் புகைப்படம் எடுக்கும் நிலை தான் தற்பாது உள்ளது என்று முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை  விமர்சித்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:36 PM IST

Annamalai Latest News: தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்மன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவக் கூடும். திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. இந்த தேர்தலில் அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு, விளாத்திகுளம் அதிமுக வேட்பாளர் சத்யா ஆகியோரை ஆதரித்து முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அண்ணாமலை விமர்சனம்

அப்போது அவர் பேசுகையில், "வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் தாய்மார்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனது நன்றியும் மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சர்  கடம்பூர் செ.ராஜீவை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும். அதேபோன்று விளாத்திகுளம் அதிமுக வேட்பாளர் சத்யாவையும் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் 

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் மே நான்காம் தேதி வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக ஆட்சிக் கட்டிலில் அமரும்போது 210 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் இங்கிருக்கும் இரண்டு பேரும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பார்கள். கோவில்பட்டி நகரம் என்பது சாதாரண நகரம் கிடையாது. இங்கிருந்து தான் இந்தியாவிற்கு தீப்பெட்டி செல்கிறது. சுவை மிகுந்த கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் இவை இங்கு உள்ள மக்களின் கடினமான உழைப்புக்கு சாட்சியாக உள்ளது. 

மேலும், கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் யார் என்றால் கருணாநிதி. கோபாலபுரத்தில் இருந்த ஒரு கருணாநிதிக்காக நாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். கோவில்பட்டியில் இன்னொரு கருணாநிதியை விட்டால் பெரிய பிரச்சனையாகிவிடும். ஒரு கருணாநிதி விட்டதற்கு தமிழகம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. கோவில்பட்டிக்கு இன்னொரு கருணாநிதி வேண்டாம் என்பதை முடிவெடுக்க வேண்டும். அருமை சொந்தங்களே கோவில்பட்டியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட கனிமொழி எம்பி பொய்யாக சொல்லி உள்ளார். 

பொய் சொல்கிறார் கனிமொழி

அவர் பொய்யாக சொல்லியதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. கனிமொழி எம்பி பேசும்போது கருணாநிதி என்ற பெயர் இருந்தாலே தேர்தலில் தோற்க மாட்டார்கள் என்று கூறியுள்ளார். புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது மூன்று முறை (1977,1980,1984)கருணாநிதிக்கு முதல்வர் கனவு என்பது  இன்றைக்கு சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் தண்ணீர் எப்படி களைந்து போகுமோ  அது போல கனவு களைந்து போனாது. 

எம்.ஜி.ஆரிடம் 3 முறை தோற்றுப் போனவர் கருணாநிதி. கருணாநிதி என்றால் அரசியல் தோற்கமாட்டார்கள் என்று கனிமொழி எம்பி இங்கு வந்து பாடம் எடுக்கிறார். கருணாநிதியால் ஒரு முறை கூட ஆட்சியை தக்க வைக்க முடியவில்லை. ஒருமுறை முதல்வராக இருந்தால் அரசியல் வரலாற்றில் இரண்டாவது முறை தொடர்ச்சியாக முதல்வராக வந்ததில்லை. திமுக ஆட்சியை ஒருமுறை பார்த்து விட்டால் மறுமுறை ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் மக்கள்.

 மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஒருமுறை அல்ல இரண்டு முறை திமுக ஆட்சியை ஒதுக்கி வைத்திருந்தார். கோவில்பட்டி தொகுதியில் நிற்கும் கருணாநிதி நகர் மன்ற தலைவராக இருந்த போது மொத்த நிர்வாக சீர்கேட்டிற்கும் இலக்கணமாக இருப்பவர். கோவில்பட்டி நகராட்சிக்கு சொந்தமான பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் தினசரி சந்தை யாருக்கும் பயன்பட முடியாத வகையில் வைத்துள்ளார். நகர்மன்ற தலைவராக பணி செய்ய முடியாதவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக  ஆகி யாருக்கு என்ன செய்யப் போகிறார் 

விளாத்திகுளம் வேட நத்தத்தில் பள்ளி மாணவி வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்டார். ஏற்கனவே மூதாட்டியை வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த நபர் தான்  இந்த வழக்கிலும் குற்றவாளி. உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் பெற்று வெளியே வந்துள்ளார். குற்ற சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியை காவல்துறை கண்காணிக்க மாட்டீர்களா? கல்வி நிலையங்கள் அருகில் கூட கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுகிறது. அதில் திமுக சேர்ந்தவர்களே குற்றவாளிகளாக இருக்கின்றனர் 

கனிமொழி எம்பி கோவில்பட்டியில் வந்து பேசும் போது தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைந்து உள்ளது. மேலும் 99 சதவீதம் அது போன்ற வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளதாக கூறுகிறார். எதை வைத்து பேசுகிறார். தனியார் நாளிதழ் ஒன்றில் வந்துள்ள கட்டுரை வைத்து பேசுகிறார். அதை எழுதினவர் யார் என்றால் அமைச்சர் கீதா ஜீவன். வேலியே ஓணானுக்கு சாட்சி. ஆங்கில நாளிதழில் கீதா ஜீவன் ஒரு பொய் எழுதுகிறார். அதை வைத்துக்கொண்டு கோவில்பட்டியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைந்து இருப்பதாக கனிமொழி எம்பி பேசுகிறார். கோவில்பட்டி நகரை ரேஷன் அரிசி கடத்தும் தலைநகராக திமுக மாற்றி வைத்துள்ளது. ரேஷன் அரிசியை கடத்தி விற்பவன் கனிமொழி எம்பி உடன் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார் என்றார்.

