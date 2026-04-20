முதல்வர் வீட்டு பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம்.. சாமானிய பெண்களுக்கு ஒரு நியாயமா? - குஷ்பு கேள்வி!

பெண்களுக்கான 33 % இட ஒதுக்கீட்டை நிறைவேற்ற முடியாமல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருத்தப்படும் நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெடி வெடித்து கொண்டாடுகிறார் என குஷ்பு கடுமையாக சாடி பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 20, 2026, 05:56 PM IST
  • 33 % பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை நிறைவேற்ற முடியாமல் பிரதமர் மோடி வருத்தப்படுகிறார்
  • முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வீட்டு பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம், சாமானிய பெண்களுக்கு ஒரு நியாயமா?
  • மதுரையில் பேட்டியளித்த பாஜக மாநில துணை தலைவர் கேள்வி

33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என பிரதமர் வருத்தப்படுகிறார். ஆனால், முதல்வர் ஸ்டாலின் இங்கு வெடி வெடித்து கொண்டாடுகிறார். முதலமைச்சரின் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம், சாமானிய பெண்களுக்கு ஒரு நியாயமா? என மதுரையில் பேட்டியளித்த பாஜக மாநில துணை தலைவர் குஷ்பு கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

மதுரையில் இன்று (ஏப்ரல் 20) பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் குஷ்பு, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, திமுகவும், காங்கிரஸும் சந்தர்பவாதிகள். சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்களும் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மொத்த பெண்களின் இதயத்தில் குத்தி கொலை செய்துவிட்டனர். 

ராகுல், ஸ்டாலினை மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் 

தொகுதி மறுவரையறைக்காக தான் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக இவர்கள் கூறுவது சுத்த பொய். இவர்களின் சதி திட்டம் இப்போது மட்டுமல்ல 1987, 1994ம் ஆண்டுகளிலும் இதே போன்று தான் மத்திய அரசு இட ஒதுக்கீடு மசோதா கொண்டு வந்த போது எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால் காங்கிரஸ், திமுகவினர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும் 100 சதவீத இட ஒதுக்கீடு உள்ளது. எட்டப்பர்களான ஸ்டாலின், ராகுலை தமிழக மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள். 

இந்தியா 2047ல் வளமான இந்தியா, வளர்ச்சியடைந்த தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே பிரதமர் மோடி சியே தொலைநோக்கு பார்வையாக கொண்டுள்ளார். பெண்களை மையமாக கொண்ட வளர்ச்சி மட்டுமல்ல, பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சி முக்கியமானது. முடிவெடுக்கும் இடங்களில் பெண்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதே இந்த மசோதாவின் நோக்கம். தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் கபட நாடகம் ஆடுகிறார். மசோதாவை நிறைவேற்ற விடாமல் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாவத்தை செய்துள்ளார். தமிழக பெண்கள் இதை மன்னிக்க மாட்டார்கள். பெண்கள் போடும் ஒவ்வொரு ஓட்டும் அவர்களுக்கு எதிரானதாக இருக்க வேண்டும்.

பெண்களுக்கு துரோகம்

தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாமல் தற்போது நமக்கு என்ன லாபம் என்ற நோக்கில்  தான் திமுக அரசு செயல்படுகிறது. காங்கிரஸ் திமுக இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக பாஜக எடுக்கம் முயற்கிகளுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பெண்களுக்கு துரோகம் நிகழ்த்தியுள்ளது காங்கிரஸ் திமுக அரசு. பிரதமர் வருத்தப்படுகிறார் முதல்வர் வெடி வெடிக்கு கொண்டாடுகிறார். முதலமைச்சரின் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம், சாமானிய பெண்களுக்கு ஒரு நியாயமா?

அதற்கான பலனை இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய தோல்வியை தழுவி திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அனுபவிக்கும். சமூக நீதி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னவென்று முதலில் தெரிந்துக்கொண்டு முதலமைச்சர் பேசட்டும் என குஷ்பு கடுமையாக சாடினார். 

