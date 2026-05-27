/குதிரை பேரமல்ல... கழுதை பேர அரசியல்.. தவெக அரசையும், திருமாவளவனையும் வெளுத்து வாங்கிய பொன். ராதாகிருஷ்ணன்

TVK Doing 'Donkey Trading' Politics: தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு முந்தைய ஆட்சியின் நீட்சிதான் என்று விமர்சித்துள்ள பொன். ராதாகிருஷ்ணன், தவெக நடத்துவது குதிரை பேரமல்ல, கழுதை பேர அரசியல் என்று சாடியுள்ளார். மேலும், விஜயை ஆர்எஸ்எஸ் செல்லப்பிள்ளை என்று கூறிய திருமாவளவன் தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் உள்ளதால், அவர் ஆர்எஸ்எஸ்-ன் பேரப்பிள்ளை என்றும் கிண்டலடித்துள்ளார்.
Pon Radhakrishnan In Pudukkottai: புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற பாஜக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக வந்திருந்த, அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான பொன். ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் சூழல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) ஆட்சி நிர்வாகம் மற்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து அதிரடியான மற்றும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அவரது அந்தப் பரபரப்பான பேட்டியின் முழு விவரம்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பொன். ராதாகிருஷ்ணன், "புதிதாக ஒரு அரசு பதவி ஏற்ற உடனே எடுத்த எடுப்பிலேயே அதைக் குறை கூறக் கூடாது என்றுதான் நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் மாநிலத்தில் மிகக் கொடுமையான சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும்போது, அதை அரசாங்கத்திற்குச் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது நம் கடமை. அரசின் நடவடிக்கைகள் சாதாரணமாக இருக்கக் கூடாது, மிகக் கடுமையாக இருக்க வேண்டும். மக்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பைக் கொடுக்க வேண்டும்.
அப்படி மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு கொடுக்கத் தவறினால், எந்த வாக்குறுதியைக் கொடுத்து அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்களோ, எவற்றையெல்லாம் தடுப்போம் என்று உறுதி அளித்து ஆட்சியைப் பிடித்தார்களோ, அந்த உறுதிப்பாட்டில் இருந்து இந்த அரசு விலகிவிட்டது என்றுதான் அர்த்தம். தற்போதைய சூழலைப் பார்க்கும்போது, முந்தைய ஆட்சியாளர்களின் நீட்சியாகத்தான் இந்தத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசைப் பார்க்க முடிகிறது," என்று சாடினார்.
செய்தியாளர்களிடம் தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழகத்தில் நிலவும் எம்.எல்.ஏ-க்கள் இடமாற்ற அரசியல் குறித்துக் கடுமையான வார்த்தைகளால் விமர்சித்தார். "தமிழகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வேண்டும் என்று நம்பிLineதான் மக்கள் இந்த அரசைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். குறிப்பாக இளைஞர்களும், பெண்களும் இந்த அரசிடம் பெரும் மாறுதலை எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், அவர்கள் எதிர்பார்த்த மாற்றம் இல்லாத ஒரு அரசாங்கமாகவே இது காட்சியளிக்கிறது.
மக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், எம்.எல்.ஏ-க்களை விலை பேசும் அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தமிழக வெற்றி கழகம் தற்போது நடத்திக் கொண்டிருப்பது 'குதிரை பேர அரசியல்' அல்ல, அது 'கழுதை பேர அரசியல்'. இதைவிட ஒரு கேவலமான அரசியல் நிலைமை தமிழகத்தில் இதற்கு முன்பு வந்ததே இல்லை என்பதை இந்த அரசாங்கம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்," என்று மிகக் காட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
அரசாங்கத்தின் ஆயுட்காலம் குறித்துப் பேசியவர், "இந்த ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாகத் தொடர வேண்டும் என்றுதான் நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், பெரும் எழுச்சியோடு தமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்த இளைஞர்களும், மக்களும், பெண்களும் தாங்கள் எதிர்பார்த்த அரசு இது இல்லை என்பதை உணரும்போது, இந்த அரசை அப்படியே தூக்கி எறியவும் தயங்க மாட்டார்கள். இதை ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கை மணியாகத் தமிழக வெற்றிக்கழகம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருப்பது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தனது பாணியில் நையாண்டியாகவும் அதிரடியாகவும் பதிலளித்தார்.
"கடந்த காலங்களில் தவெக தலைவர் விஜயை 'ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் செல்லப் பிள்ளை' என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார். ஆனால் அவரே இப்போது தவெக அரசின் அமைச்சரவையில் மிக முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். விஜய் ஆர்.எஸ்.எஸ் செல்லப் பிள்ளை என்றால், அவரது அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள திருமாவளவனை இப்போது அனைவரும் 'ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் பேரப்பிள்ளை'யாகத்தான் பார்க்கின்றனர். அதற்காக திருமாவளவனுக்கு எனது பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும்!" என்று கிண்டலாகக் குறிப்பிட்டார்.
மத்திய அரசு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் எண்ணம் குறித்துப் பேசிய அவர், "தமிழகத்திற்கு எப்போதும் நல்ல திட்டங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் பாரதப் பிரதமர் நினைக்கிறார். இன்று பிரதமரைச் சந்திக்கவிருக்கும் தவெக தலைவர் விஜய், மத்திய அரசின் அந்தத் திட்டங்களைத் தமிழகத்தில் முறையாக நடைமுறைப்படுத்த உறுதி அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.
மேலும் சமீபத்திய சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் குறித்துப் பேசுகையில், "பொதுவாக சட்டமன்றத்திற்கு, அதாவது கோட்டைக்கு என்று ஒரு நீண்டகால மரபு உள்ளது. தற்போதைய சூழலில் அந்த மரபு மீறப்பட்டுள்ளது. இது அவர்கள் தெரிந்து செய்தார்களா அல்லது தெரியாமல் செய்தார்களா என்று தெரியவில்லை. எதுவாக இருந்தாலும், இனி வரும் காலங்களில் அவர்கள் இதைத் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
இறுதியாக அதிமுகவில் நிலவி வரும் தற்போதைய சவால்கள் மற்றும் பிரச்சனைகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்குப் பதிலளித்த பொன். ராதாகிருஷ்ணன், "அதிமுக என்பது அரசியல் களத்தில் பல்வேறு சவால்களைச் சந்தித்து வளர்ந்த ஒரு கட்சி. அன்று பல சவால்களை முன்வைத்துத்தான் புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அந்தக் கட்சியைத் தொடங்கினார். ஆகையால், அவர்களின் உட்கட்சிப் பிரச்சனைகளை அவர்களே பேசி தீர்த்துக் கொள்வார்கள்" என்று கூறி தனது பேட்டியை நிறைவு செய்தார்.
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணனின் இந்த அதிரடிப் பேட்டி, தவெக அரசு, விசிக மற்றும் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போது பெரும் சலசலப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.