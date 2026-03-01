பெரியார் படத்தை நீக்கியது ஏன்...? மதுரையில் தமிழிசை கொடுத்த விளக்கம் இதோ!

Madurai NDA Public Meeting: மதுரை மண்டேலா நகர் பகுதியில் அதிமுக - பாஜக அடங்கிய தேசிய ஜனநாயக பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சி இன்று (மார்ச் 1) நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிகழ்ச்சியை பங்கேற்பதற்காக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரை விமான நிலையம் வந்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "மதுரையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியினர் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. கண்டிப்பாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்பதற்கு இன்றைய கூட்டம் அச்சாரமாக இருக்கும். முதலமைச்சருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், பிரதமரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழ்நாடு, தமிழ் கலாச்சாரம் என்றாலே யாராக இருந்தாலும் வரவேற்பதுதான். பொய்யாக தமிழைப் பேசிக் கொண்டிருக்கும் முதலமைச்சர் நேற்று நமது மாநிலத்திற்கு பிரதமர் வருகிறார். சென்னையில் தான் முதலமைச்சரும் இருக்கிறார். வரவேற்பதில் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு.
பிரதமரை வரவேற்றிருக்க வேண்டும்
அரசியல் வேறு, அரசியல்வாதியாக பிரதமர் வரவில்லை. தமிழ்நாட்டுக்கான நல்ல திட்டங்களை சமர்ப்பிப்பதற்காக வருகிறார். Protocol-ஐ தாண்டி ஒரு அன்புணர்வு, பண்புணர்வு வேண்டும். இப்படிதான் கேசிஆர் செய்து கொண்டே இருந்தார், இப்போது வீட்டில் இருக்கிறார். தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் உள்ள கலாச்சாரம் ஒழிய வேண்டும். இது என்னுடைய கருத்து. அரசியலைத் தாண்டி நல்ல கலாச்சாரம் திமுகவினால் மறைக்கப்பட்டு வருகிறது. பிரதமரை முதலமைச்சர் வரவேற்று இருக்க வேண்டும்.
அடிமைப்படுத்தும் திமுக
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை சமர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார். ஜனநாயக முறைப்படி நாங்கள் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறோம். கூட்டணி கட்சியினரை திமுக அடிமைப்படுத்துகிறது. கூட்டணி கட்சியினர் திமுக சின்னத்தில் நிற்க வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். அது அழுத்தம் கொடுக்கிறதா?, நாங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிறதா?. திமுக தலைமையிலான கூட்டணி தோல்வியை சந்திக்கும். விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், மக்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.இரண்டும் மாதத்தில் நிச்சயமாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்.
திமுக கூட்டத்தில் முருகன் படம் இருக்குமா?
மதுரை பொதுக்கூட்டத்தில் பெரியார் படம் அகற்றப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு, "எந்த படம் இருக்க வேண்டும் என்பது மாநாடு நடத்துவர்களின் உரிமை. திமுக நிகழ்ச்சியில் முருகன் படம் வைக்க முடியுமா...?, மதுரையில் திமுக மாநாட்டில் மீனாட்சி படம் வைக்க முடியுமா...?, அவரவர் கொள்கையை அவரவர் மாநாட்டில் வைக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்களோ, அதை வைக்கிறார்கள்.
அனைவருக்கும் மரியாதை கொடுப்போம்
திருமாவளவன் சொல்கிறார், 'ஜெயலலிதா படமும், எம்ஜிஆர் படமும் அகற்றாமல் இருக்கிறார்களா என பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்' என கூறுகிறார். எல்லோருக்கும் நாங்கள் மரியாதை கொடுப்போம். எந்தக் கொள்கைகளை எடுத்துச் சொல்கிறோமோ, அதற்கு மாறுபாடாக இருக்கும் தலைவர்களை படம் இருக்க வேண்டுமா என யோசனை செய்தார்கள்.
மாநாடு நடத்துபவர்களின் எந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறார்களோ அந்த படங்களை வைக்கிறார்கள்" என்றார்.
அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு
பாஜக உடன் தேர்தல் கூட்டணி மட்டும்தான் என்றும் கொள்கைகளில் மாறுபாடு இருக்காது என்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ச்சியாக விளக்கம் அளித்து வந்தார். அந்த வகையில், திராவிட இயக்கத் தலைவரான பெரியாரின் புகைப்படம் மாநாட்டின் வரவேற்பு பந்தலில் இடம்பெற்றிருந்தது. அதை திராவிட கட்சியாக அறியப்படும் அதிமுக நீக்கியது. மேலும், தற்போது அந்த பந்தலில் பெரியார் படம் இருந்த இடத்தில் தாமரை சின்னம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மேலும் படிக்க | இஸ்ரேல் ஈரான் போர் பதற்றம்: தமிழர்களின் நிலை என்ன? முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | மதுரையில் பிரதமர் மோடி... போக்குவரத்து மாற்றம் - விமான நிலையம் செல்பவர்களே கவனம்!
மேலும் படிக்க | 30 தொகுதிகளை கேட்கும் பாஜக.... அதிமுக அதிர்ச்சி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ