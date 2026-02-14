எதிர்க்கட்சியாக வரப்போவது பாஜகதான்... சொல்வது அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்

Madurai Latest News Updates: மதுரை முனிச்சாலை பகுதியில் மதுரை மாநகர் திமுக சார்பில் 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' பொதுக்கூட்டம் இன்று (பிப். 13) நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், "முதல்வர் தாய்மார்களை நம்பிதான் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார், இப்போது பெண்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்தான் காரணம். நீங்கள் கொடுக்கும் பணம்தான் உங்களுக்கே திருப்பி வருகிறது.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை, நீங்கள்தான் பெரிதாக பேசுகிறீர்கள், நான் பெரிதாக பேசுவது இல்லை. திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி. எதிர்க்கட்சியாக வரப்போவது பாஜகதான். ஆனால் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும், 2031 தேர்தலிலும் திமுக ஆட்சிதான். பாஜக வந்தால் 'ஐயா சாமினு' கைய கட்டிதான் நிற்க வேண்டும்.
அரசியல்வாதினா அது கருணாநிதி தான்...
அண்ணா இருந்தபோது காங்கிரஸ்காரர்களை வீழ்த்தியதாக நீங்கள் திறமைசாலிகள் என அண்ணா எங்களை அழைத்து பாராட்டினார். கருணாநிதி வெற்றி தோல்வியை பற்றி கவலைப்படமாட்டார். கருணாநிதி போல ஒரு தலைவர் பார்த்ததே இல்லை; அவர்தான் என்னை ஜெயலலிதாவிடம் அனுப்பிவைத்தார். செஞ்சோற்று கடன் கழிப்பதா? என அமைச்சர் பதவி வேண்டுமா என ஜெயலலிதா என்னிடம் கேட்டார். அதற்கு கருணாநிதியிடம் கேட்டுவருகிறேன் என அவரிடம் சொல்லிவிட்டு அமைச்சர் ஆனேன், அரசியல்வாதினா அது கலைஞர்தான்.
சசிகலா நான் இருப்பதையே மறந்துவிட்டீர்களா என்கிறார். அவரை யார் தேடுகிறார்கள்?, எடப்பாடிதான் அவர்களை சேர்க்கவில்லையே. எம்.எல்.ஏ சீட்டுக்காக தான் சிலர் எடப்பாடியுடன் நிற்கிறார்கள், ராமநாதபுரத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு டெபாசிட் போய்விட்டது. மோடி இத்தனை தடவை வந்து என்ன செய்யப்போகிறார், கொள்கை அடிப்படையில்தான் இங்கு ஆட்சி அமையும்.
விஜயகாந்த் அதிக கூட்டத்தை கூட்டினார்
ஆட்சியில் பங்கு இல்லை என முதலமைச்சரே சொல்லிட்டார். அதனால் கூட்டணி ஆட்சியை பற்றி பேச தேவையில்லை. நாம் ஒரு சப்போர்ட்காகதான் கூட்டணியை பற்றி பேசினோம், இப்போது அது தேவையில்லை. மோடி செய்யும் அரசியல் கார்ப்பரேட் அரசியல். மோடி மட்டும் தான் நிர்மலா சீதாராமனை பாராட்டுகிறார். புதிதாக வந்தவர் (விஜய்) கூட்டத்தை காட்டுகிறார். அதை விட விஜய்காந்த் கூட்டத்தை காட்டினார்.
பாஜகவில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் கிரிமினல்கள், வருமானவரித்துறையில் இருந்து பேசுகிறேன் என சொல்லி ஏமாற்றி காசுவாங்குகிறார்கள். நமது கூட்டணி தலைவர்கள் சாதாரமாணவர்கள் அல்ல; வைகோ, திருமாவளவன், கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் எல்லாம் சாதரணமானவர்கள் அல்ல. கூட்டணியை முதல்வர் அவமதிக்கமாட்டார், உதயசூரியனாலே எல்லோரும் ஓட்டு போடுவார்கள்.
பெண்கள் அதிகம் படிக்கிறார்கள்
தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சார்பாக இருக்கிறது. பீகாரில் 10 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள்.
ஸ்டாலின் 5 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறார், இல்லையென்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு எதிராக வழக்குக்கு போயிருப்பார்கள். நிச்சயமாக மே மாதம் அனைவருக்கும் 2 ஆயிரம் ரூபாய் வந்துவிடும். அப்போது தலைமை செயலகத்தில் 30 சதவிதம் பெண்கள், 70 சதவீத ஆண்கள் பணியில் இருந்தனர். இப்போது அரசு வேலைகளில் 70 சதவிதம் பெண்கள், 30 சதவிதம் ஆண்கள் மாறிவிட்டனர். அந்த அளவு பெண்கள் படிக்கின்றனர்.
ஜான் பாண்டியன் குறித்து...
எடப்பாடி பழனிசாமி 2 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக சொன்னால் பெண்கள் நம்ப மாட்டார்கள். ஆனால் ஸ்டாலின் சொன்னால் பெண்கள் நம்புவார்கள். நயினார் நாகேந்திரன் எப்படியோ வென்றுவிட்டார், இந்த தடவை விடமாட்டோம். பாஜகவிற்கு தமிழகத்தில் ஓட்டே கிடையாது. ஜான் பாண்டியன் என்னை எதிர்த்து கடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டார். என்னை எதற்கு எதிர்கிறாய், உன் மகனுக்கு 2 கோடி ரூபாய்க்கு MD சீட் வாங்கிகொடுத்தேன் என கூறினேன். ஜான் பாண்டியன் வீட்டு திருமணத்திற்கு என்னை அழைத்தார், தலைவரை (ஸ்டாலினை) கூப்பிட சொன்னேன். பின்னர் தினேஷிடம் (முதல்வர் ஸ்டாலினின் தனிச்செயலாளர்) பேசினேன், 'போனா போகட்டும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் போயிட்டுவாங்கனு' சொன்னதால் திருமணத்திற்கு போனேன் நடத்திவைத்தேன்.
பின்னர் இப்போது பேசினார், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வேண்டுமென்றால், உங்களுக்கு சொல்வோம். நீங்கள் அங்கதான் போட்டியிட வேண்டும் என சொன்னேன். சங்கரன்கோவில் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்றார், அங்கு மாவட்ட செயலாளர்தான் நிற்பார் என சொன்னேன். வாசுதேவநல்லூர் கேட்டார் அதை தலைவர் (ஸ்டாலின்) தான் முடிவு செய்வார் என சொன்னேன்.
2006இல் கூட்டணி ஆட்சி அமையவில்லையே
பாஜககாரன் வந்து காங்கிரஸ் வந்து எதாவது குடைச்சல் கொடுக்கமாட்டார்களா என நினைக்கிறார்கள். கூட்டணி கட்சி எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை பார்க்க வேண்டும். கூட்டணி வேண்டாம் என சொல்வதற்கு எங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது. அதை தலைவர்தான் முடிவு செய்வார். 96 இடங்களை வென்றபோது, எல்லா கட்சிகளும் இருந்தார்கள். ஆனால் கருணாநிதி கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கவில்லையே.
திமுக 170 தொகுதிகளில் போட்டியிடும்
இந்த தேர்தலில் 170 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவோம், 150 முதல் 160 தொகுதியில் உதயசூரியன் நிச்சயம் வெற்றிபெறும். உதயசூரியன் சின்னம் என்றால் அது ஒரு மாதிரி. இப்போது எங்காவது சாதி சண்டை நடக்கிறதா...? எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறது.
பிரச்னையில்லாமல் எப்படி...?
28 வருடமாக அரசு ஊழியர்கள் போராடுகிறார்கள், ஆனால் ஒய்வூதியம் கொடுத்தவர் ஸ்டாலின்தான். இதை பார்த்துவிட்டு சிலர் போராட்டம் செய்கிறார்கள், அது பிரச்சனை இல்லை, பிரச்சனை இல்லாம எப்படி இருப்பது. ஸ்டாலின் தான் முதலமைச்சராக வர வேண்டும், மற்றதை பின்னர் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.
இந்த ஆட்சி போன்ற பாதுகாப்பான ஆட்சி எதுவுமில்லை. பாதுகாப்பான ஆட்சியாக திமுக ஆட்சி உள்ளது. சொத்து சண்டையில் ஒன்னு ரெண்டு ஆங்காங்கே கொலை நடக்கிறது. அதைபற்றி அது சரியில்ல, இது சரியில்ல என சொல்கிறார்கள். தேர்தலை பற்றி கவலைபடுபவர்கள் அரசியல்வாதியாகவே இருக்க முடியாது" என்றார்.
