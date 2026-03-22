திண்டுக்கல்லில் அதிர்ச்சி.. குவாரியில் இளைஞர் சடலம்! திமுக MLAக்கு தொடர்பு

Tamil Nadu Crime Latest News: திண்டுக்கல் மாவட்டம் சரளைப்பட்டியில் திமுக எம்எல்ஏ பழனியாண்டியின் மகன் விஜயபாரதிக்கு சொந்தமாக ஒரு குவாரி உள்ளது. இந்த குவாரியில், கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பாக காணாமல் போன கருப்பசாமி என்ற இளைஞரின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இளைஞரின் உடல் எம். சாண்ட் மணல் குவியலுக்குள் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக காவல்துறை இது கொலையா? என தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
முன்னதாக கரூர் மாவட்டம் அய்யர்மலை அருகே கல் குவாரி ஒன்றில் தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளரை திமுக எம்எல்ஏ பழனியாண்டி தாக்கினார். இது பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. தற்போது அவரது மகன் விஜயபாரதி குவாரியில் இருந்து இளைஞர் ஒருவர் மீட்கப்பட்டது மற்றொரு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
அண்ணாமலை கண்டனம்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே, 10 நாட்களாக காணாமல் தேடப்பட்டு வந்த கருப்பசாமி என்ற இளைஞர் உடல், அந்தப் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்குவாரியில், பத்து அடி ஆழத்தில் இருந்து, அழுகிய நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், சந்தேகத்தையும் அளிக்கிறது.
ஏற்கனவே சில நாட்கள் முன்பு, இளைஞர் கருப்பசாமியைத் தேடி, இந்தக் குவாரியில் விசாரித்தபோது, அவர் அங்கு வரவில்லை என்று கூறியதாகத் தெரிகிறது.
திமுக எம்எல்ஏ பழனியாண்டிக்கு தொடர்பு?
இந்தக் குவாரி, ஶ்ரீரங்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பழனியாண்டிக்குத் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே இந்தப் பழனியாண்டி, ஊடகவியலாளர்களையே கடத்தி தாக்குதல் நடத்திய காணொளி வெளியாகியிருந்தது. ஆனால், திமுக எம்எல்ஏ என்பதால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
தற்போது, ஒரு இளைஞர் உயிர் பறிபோயிருக்கிறது. இது விபத்தா அல்லது கொலையா என்பது குறித்த முழுமையான விசாரணை நடைபெற வேண்டும். எனவே, இந்த குவாரி நிர்வாகம் மற்றும் அதன் பின்னணியில் உள்ள அரசியல் தொடர்புகள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி உண்மை வெளிக்கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என்று காவல்துறையை வலியுறுத்துகிறேன்.
மேலும் படிக்க: டெல்லியால் நன்மையடைந்த தமிழகம்.. பயப்படும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! புட்டு புட்டு வைத்த நயினார்
மேலும் படிக்க: திருப்பதிக்கு இணையான கூட்டம்! திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்
