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2029 தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளர் விஜய்.. கொளுத்தி போட்ட ஆர்.பி. உதயகுமார்

RB Udhayakumar News: விஜய்யின் மாய பிம்பத்தை வைத்துக் கொண்டு, 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் விஜய்யை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னெடுப்பு நடந்து வருகிறது என்று டெல்லியில் உள்ளவர்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:40 PM IST
2029 தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளர் விஜய்.. கொளுத்தி போட்ட ஆர்.பி. உதயகுமார்
Image Credit: RB Udhayakumar NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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