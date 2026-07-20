/2029 தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளர் விஜய்.. கொளுத்தி போட்ட ஆர்.பி. உதயகுமார்

RB Udhayakumar News: தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில், அதிமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும இடையே வார்த்தை மோதல் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. முதல்வர் விஜய்யை அதிமுகவினர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தினந்தோறும் வீடியோ வெளியிட்டு முதல்வர் விஜய்யை விமர்சனம் செய்து வருகிறார். மதுரையில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்று 75 நாட்கள் கடந்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் செய்யாததையும் செய்ததாக போலி வீடியோக்களை தயார் செய்து, தமிழ் மொழி மட்டுமின்றி பல்வேறு மொழிகளிலும் இன்ஃப்ளூயன்சர்களை வைத்துக் கொண்டு ரீல்ஸ் வெளியிட்டு பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறார்.
இந்த 75 நாட்கள் எதுவும் செய்ததாக தெரியவில்லை. விஜய்யின் மாய பிம்பத்தை வைத்துக் கொண்டு, 2029 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் விஜய்யை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னெடுப்பு நடந்து வருகிறது. டெல்லியில் இருப்பவர்கள் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் ரீல்ஸ் எடுப்பதற்கு ஆய்வு என்ற பெயரிலே அடிக்கிற அட்ராசிட்டிகளும் கூத்துகளும் நடைபெறுகிறது. இதனால்,தலை நிமிர்ந்த தமிழகம் இன்றைக்கு தலை தாழ்ந்து நிற்கிறது. நேற்று கூட எங்கே சென்றாலும் த.வெ.க.வின் மைக் டைசனாக இருக்கிற அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கீழடியிலே ஆய்வுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக சமணர் படுகையில் போய் படுத்து ஆய்வு செய்தார்.
எனக்குத் தெரிந்து இந்தியாவிலே ஒரு அமைச்சர் படுத்து ஆய்வு செய்து இருக்கிறார் என்றால் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தான். ஏனென்றால் ரீல்ஸ்க்கு படுத்து ஆய்வு செய்கிற அந்த காட்சி இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை. அது அவருடைய விருப்பம், அது மக்களுடைய மனசாட்சிக்கே நாம் விட்டுவிடுகிறோம்.
ஆனால் தாய்மொழி என்று சொல்லுகிற கீழடியிலே அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு செய்ததை ரீல்ஸ் போடுவதற்காக த.வெ.கவை சேர்ந்தவர்கள் ட்ரோன் மூலம் வீடியோ எடுத்துள்ளார்கள். ஆனால் இதை அமைச்சர் தடுக்கவில்லை. ரீல்ஸ் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன, ட்ரோன் பறந்தால் உங்களுக்கு என்ன என்று நாம் கடந்து போய்விட முடியாது.
ஏனென்றால் கீழடியிலே ட்ரோன் பறப்பவதற்கு ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அவசிய அத்தியாவசிய தேவையாக ட்ரோன் மூலமாக நாம் வீடியோ எடுக்க வேண்டும் என்றால் உள்ளூர் காவல்துறை, தொல்லியல் துறை, விமான போக்குவரத்து துறை என்று இவர்களிடத்திலே முறையான அனுமதி பெற்றுதான் எடுக்க வேண்டும்.மத்திய அரசு விதித்திருக்கிற இந்த தடையை எல்லோரும் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதைப் போல கீழடியிலே ட்ரோன் பறக்க தடை இருந்தும் த.வெ.க கட்சியினரை யாரும் தடுக்கவில்லை. த.வெ.கவினர் தடையை மீறி வீடியோ எடுத்த செயல் அதை ஒரு அமைச்சரே சட்டத்தை மீறலாமா? சட்டத்தை மதிக்க வேண்டிய அமைச்சரே சட்டத்தை காட்டிலே பறக்கவிட்டால் சாதாரண மக்கள் எப்படி அதை எடுத்துக் கொள்வார்கள்?
அதேபோன்று இனி பள்ளிகளிலே ரீல்ஸ் எடுக்கக்கூடாது என்று பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அரசாணை வெளியிட்டார் . ஆனால் நேற்று முன்தினம் கூட பச்சிளம் குழந்தைகளின் இதயத்திலே நஞ்சை விதைக்கின்ற வகையிலே பொட்டு மாமாவுடைய (விஜய்) திருவுருவ படத்தை அங்கே வைக்கிறோம் என்று சொல்லி பள்ளிக்கூடத்தில் த.வெ.கவினர் வைக்கிறார்கள்.
முதல்வர் திருவுருவ படத்தை வைப்பதற்கு அரசிலே பிஆர்ஓ இருக்கிறார்கள். அந்த வேலையை அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளே வகுப்பறைக்குள்ளே அடாதடியாக உள்ளே நுழைந்து அட்ராசிட்டியை ஏற்படுத்தி முதல்வர் படம் என்று ரீல்ஸ் எடுப்பது இன்னும் குறைந்தபாடு இல்லை. நாங்கள் உத்தரவு போட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஒருவேளை உத்தரவு போட்டவரே சட்டத்தை மீறுவோராக இருக்கிற காரணத்தினாலோ என்னவோ அவர் உத்தரவையும் செயல்படுத்த யாரும் தயாராக இல்லை.
ஒருபுறத்திலே அமைச்சர் போதை பொருள் பயன்படுத்துகிற சர்ச்சை, நாடெல்லாம் த.வெ.க கட்சிக்காரர்கள் ரீல்ஸ் பயன்படுத்துவதிலே சர்ச்சை, இன்னொரு புறம் பழனி தேவஸ்தானம் இடத்தை கொள்ளையடித்துக் விட்டார்கள் என்கிற சர்ச்சை ஆகவே சர்ச்சையை சுற்றி த.வெ.க. அரசா அல்லது த.வெ.க அரசைச் சுற்றி சர்ச்சையா என்று நமக்கு புரியவில்லை தெரியவில்லை" என்றார்.